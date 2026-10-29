Disfruta de Halloween con la mejor selección de películas de monstruos y brujas en Clan y RTVE Play

Este 31 de octubre se celebra en todo el mundo Halloween. Pero ya no es solo una noche. Durante todo el fin de semana, las calles se llenarán de monstruos y brujas y volverá a sonar el “truco o traco”. El misterio y el miedo se imponen. Telarañas, calabazas y sangre por todos lados. Y también chucherías. Una fiesta por todo lo alto para los más pequeños a la que se suma Clan con una programación especial llena de monstruos y brujas

Te ofrecemos una amplia selección de películas terroríficas a la par que divertidas para ver en familia que se emitirán entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre gratis en Clan, el canal infantil líder de la televisión, y que podrás disfrutar también bajo demanda en RTVE Play.

Hotel Transylvania (viernes 30 de octubre) y Hotel Transylvania. Transformanía (sábado 31 de octubre)

El plato fuerte llega con la emisión de Hotel Transylvania y Hotel Transylvania. Transformanía.

La saga de miedo/humor más famosa nos presenta a Mavis, una pequeña vampiresa que vive en el lujoso Hotel Transylvania, creado para proteger a los monstruos de la amenaza de los seres humanos. Cuando Mavis está a punto de cumplir la mayoría de edad, es decir, 118 años, su padre, el conde Drácula, le prepara una fiesta a la que acuden los mejores amigos de la familia: desde Frankenstein al Hombre Invisible o la Momia. También asiste a la celebración un hombre que se enamora de Mavis. La película, estrenada en 2012, no solo fue un éxito de recaudación, también tuvo el reconocimiento de la industria con nominaciones como al Globo de Oro como mejor película de animación o los Annie Awards. En la versión original, Adam Sandler y Selena Gómez pusieron voces a los protagonistas. El doblaje al castellano corrió a cargo de Santiago Segura (Drácula), Dani Martínez (Johnny) y Clara Lago (Mavis).

Cuatro secuelas ha tenido la historia de Drácula, su hija Mavis y Johnny, el nuevo miembro de la familia. Hotel Transylvania. Transformanía es la última película de la saga. Drac se enfrenta a una de las situaciones más aterradoras vividas hasta el momento. Cuando el misterioso invento de Van Helsing, el "Rayo Monstrificador", se vuelve totalmente fuera de control, Drac y sus monstruosos amigos se transforman en humanos, ¡Y Johnny se convierte en un monstruo!

Hotel Transylvania se emite el viernes 30 de octubre, a las 19:40 en Clan y hasta el 30 de noviembre en RTVE Play

Hotel Transylvania. Transformanía se emite el sábado 31 de octubre a las 12:27 horas en Clan y hasta el 1 de diciembre está disponible en RTVE Play

Hei Buh y el castillo embrujado (viernes 30 de octubre)

Cine en Familia Cine infantil - Hei Buh y el castillo embrujado La malvada bruja Erla les complica la vida a Hei Buh y a su sobrina, la pequeña bruja Ophelia, pero su madre es capturada y busca la ayuda de Hei Buh. rtve play

Durante más de 500 años, Hei Buh ha estado alborotando el castillo de Burgeck, pero esta vez se enfrentará a su desafío más aterrador con la llegada de Ofelia, una joven bruja que aparece en el castillo afirmando ser sobrina de Hei Buh. Trae consigo el peligroso Necronomicon, un antiguo libro de hechizos maligno y poderoso. Hei Buh se muere por hacerse con él, pero no es el único. La malvada bruja Erla también ansía obtener el libro y ha secuestrado a la hermana de Hei Buh, una bruja buena, con el fin de utilizarla en su malvado plan. Hei Buh se embarca en un trepidante viaje para rescatar a su familia, que incluye atravesar el espeluznante bosque de la bruja, donde deberá tomar una decisión trascendental. ¿Podrá superar sus torpezas y encontrar el valor para salvar a los suyos?

Ya tienes disponible Hei Buh y el castillo embrujado en RTVE Play y el viernes 30 de octubre a las 20:59 horas, la podrás disfrutar en Clan.

La pequeña bruja (viernes 30 de octubre)

Cine en Familia Cine Infantil - La pequeña bruja La pequeña bruja sólo tiene 127 años, y es demasiado joven para poder acudir a la asamblea nacional de brujas. rtve play

Esta comedia infantil fantástica nos presenta a una pequeña bruja, de tan solo… 127 años. Demasiado joven para poder acudir a la asamblea nacional de brujas. Pero ella, además, no quiere ser solo una bruja, sino que quiere ser buena. Una decisión que le trae más de un problema en su mundo mágico.

Ya tienes disponible La pequeña bruja en RTVE Play y el viernes 30 de octubre a las 22:19 horas, la podrás disfrutar en Clan.

Elli y el equipo de monstruos (sábado 31 de octubre)

Esta producción alemana de ficción participó en 2024 en Miniminci, la sección paralela de la Seminci dedicada al público infantil. Cuando Elli, una pequeña fantasma sin hogar, llama a la puerta de los excéntricos residentes del Tren Fantasma en un parque de atracciones en busca de un lugar donde vivir, atrae accidentalmente la atención del “mundo exterior”. Ahora tendrá que formar equipo con un grupo de extraños en una búsqueda disparatada para salvar no sólo a todos los monstruos, sino también su única oportunidad de tener, por fin, una familia propia.

El sábado 31 de octubre a las 11:09 horas, puedes disfrutar Elli y el equipo de monstruos en Clan.

Hanna y los monstruos (domingo 1 de noviembre)

Cine en Familia Cine en familia - Hanna y los monstruos Hanna es una niña adorable con pasión por los monstruos. Un día consigue viajar al pueblo en el que viven: Monsterville. rtve play

Esta película española estuvo nominada a los Goya como mejor película de animación. Es la historia de Hanna, un niña adorable con pasión por los monstruos que un día consigue viajar al pueblo en el que viven: Monsterville. Allí descubre que son seres que temen a los humanos, con miedos y complejos. Pero no todos los monstruos están de acuerdo en que una humana se pasee por su mundo y la intentarán utilizar para cerrar cualquier contacto con el mundo exterior. ¿Quedará Hanna atrapada en un mundo de monstruos para siempre?

Ya tienes disponible Hanna y los monstruos en RTVE Play y el domingo 1 de noviembre a las 11:07 horas, la podrás disfrutar en Clan.