Muere la atleta Julieta Gallego, de 24 años, en el accidente ferroviario de Urda

La atleta española Julieta Gallego, de 24 años y saltadora de longitud del club madrileño AD Sprint, es una de las víctimas mortales que dejó el accidente ferroviario ocurrido este martes en la localidad toledana de Urda.

"La familia del atletismo español se une al dolor por el fallecimiento de Julieta Gallego, atleta de la AD Sprint, en el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo)", expresó la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) en sus redes sociales, en la que trasladó también su pésame y "todo" su "apoyo a su familia, seres queridos y compañeros de club".

La joven atleta había cumplido 24 años el pasado 9 de octubre y residía en Alemania. "Hoy es un día muy triste para toda la familia del AD Sprint. Nos despedimos de nuestra atleta Julieta Gallego, integrante de nuestro grupo de saltos, que nos ha dejado tras el trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo)", informó su club.

"Todo el club estamos con el corazón encogido y queremos trasladar nuestro más sentido pésame a su familia, amigos, compañeros y a todas las personas que la querían. Descansa en paz, Julieta. Siempre formarás parte de nuestra familia Sprint", zanjó la entidad sobre la saltadora.

El club guardará un minuto de silencio en memoria de Gallego este jueves en las pistas de atletismo de las escuelas de Paracuellos y Santa Ana. Gallego, especialista en longitud, pero también en 60 metros, acreditó una mejor marca de 5,90 metros en longitud en el Campeonato de España sub-23 en pista cubierta en 2023, celebrado en Antequera (Málaga).