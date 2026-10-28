Qué pasa si tengo un billete de tren para un trayecto entre Madrid y Andalucía: derechos de los pasajeros y reclamaciones

La línea de alta velocidad Madrid-Andalucía se encuentra en estos momentos interrumpida por tiempo indefinido. Debido a la extrema gravedad del accidente entre un AVE y un Iryo en Urda (Toledo), las labores de los servicios de emergencia, la investigación judicial y la comprobación de los daños en la infraestructura prolongarán la suspensión, por lo que no hay una fecha garantizada para el restablecimiento del servicio.

De momento, Renfe ha suspendido la venta de billetes hasta el 13 de diciembre, Iryo hasta el 9 de noviembre y Ouigo hasta el 2 de noviembre para los trayectos del Corredor Sur.

De este modo, quien tuviera un billete para viajar durante este miércoles o en los días posteriores, tiene derecho al reembolso íntegro o a un cambio de fecha gratuito, además de asistencia, según dicta la normativa europea.

Las autoridades han pedido expresamente no acudir a las estaciones para gestionar estas modificaciones con el fin de evitar aglomeraciones.

Pasos que deben seguir los pasajeros que necesiten viajar

No vayas a la estación: las autoridades insisten en que los pasajeros no acudan a las terminales de Atocha en Madrid, Sevilla, Málaga, Córdoba o Ciudad Real. Los mostradores están colapsados y no se pueden resolver incidencias allí. Es mejor utilizar los servicios telefónicos o de atención online. Consulta el estado de tu tren: revisa tu correo electrónico o entra en el área de cliente de la web o app de tu operadora antes de la hora teórica de salida. Cancela o cambia de forma preventiva: si tu viaje no es estrictamente necesario, la recomendación oficial es solicitar el reembolso íntegro a través de los canales digitales de tu compañía y buscar un medio de transporte alternativo (avión o coche) por tu cuenta.

Tus derechos como pasajero: qué dice la normativa

De acuerdo con el Reglamento de la Unión Europea sobre los derechos de los viajeros de ferrocarril, si tu tren se cancela o sufre un retraso masivo, puedes elegir una de las siguientes opciones:

Reembolso completo: devolución total del coste del billete. Tienes un plazo de hasta tres meses para reclamarlo. También se puede optar por un cambio de billete, pero se desconoce en qué momento se podrá volver a viajar.

devolución total del coste del billete. Tienes un plazo de para reclamarlo. También se puede optar por un cambio de billete, pero se desconoce en qué momento se podrá volver a viajar. Transporte alternativo: si tu viaje era para este miércoles, la operadora (Renfe, Ouigo o Iryo) debe ofrecer un medio alternativo (como autobús) en condiciones comparables lo antes posible. Si no se habilita una alternativa en un plazo máximo de 100 minutos y decides contratar un autocar por tu cuenta, la compañía debe abonarte el coste.

si tu viaje era para este miércoles, la operadora (Renfe, Ouigo o Iryo) debe ofrecer un medio alternativo (como autobús) en condiciones comparables lo antes posible. Si no se habilita una alternativa en un plazo máximo de 100 minutos y decides contratar un autocar por tu cuenta, Asistencia: en función del tiempo de espera, tienes derecho a comidas, refrigerios y, si fuera necesario pernoctar, alojamiento en un hotel junto con el transporte hasta el mismo.

Derecho a reclamar: qué indemnizaciones existen

Las víctimas y sus familiares tienen derecho por ley a recibir ayudas económicas e indemnizaciones. El marco legal español y europeo garantiza una red de protección económica y asistencial inmediata que cubre tanto los daños personales como los materiales

Por el mero hecho de comprar un billete de tren (ya sea de Renfe, Iryo o de otra operadora), todos los pasajeros están cubiertos automáticamente por el Seguro Obligatorio de Viajeros (SOV) que cubre compensaciones por lesiones físicas, secuelas temporales o permanentes, e indemnizaciones por fallecimiento. Es totalmente automático e independiente de quién haya tenido la culpa del accidente, y se cobra de manera rápida sin tener que esperar a que termine la investigación judicial. Los afectados deben rellenar un parte de accidente, presentar el informe de lesiones y una reclamación ante el departamento de atención al cliente de la operadora. Existe un plazo de hasta tres años para reclamar las lesiones, aunque la recomendación es hacerlo en los primeros meses.

Además, las empresas ferroviarias cuentan con seguros de responsabilidad civil para cubrir el siniestro. El Ministerio de Transportes estipula que las personas afectadas pueden solicitar anticipos económicos de forma urgente para hacer frente a necesidades médicas, costes de desplazamiento o gastos inmediatos sin tener que esperar a que se resuelva el juicio. La ley establece que una vez presentada la reclamación, se debe resolver en un plazo máximo de 15 días desde que se solicita.

Una vez que la investigación de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y el Tribunal de Instancia de Orgaz determinen las causas exactas del choque, las aseguradoras de las compañías responsables deberán abonar las indemnizaciones fijadas por ley para sufragar los daños materiales (equipajes perdidos o destruidos) y los daños personales definitivos.

Ayudas extraordinarias: el caso de Adamuz

Existe el precedente del accidente de Adamuz ocurrido a principios de este mismo año, cuando el Gobierno aprobó con urgencia un fondo institucional exento de tributación para los afectados. Del mismo modo puede suceder que el Consejo de Ministros active un paquete extraordinario de ayudas públicas estatales para complementar las indemnizaciones de los seguros privados. Estas ayudas suelen incluir apoyo psicológico prolongado y soporte directo a las familias de los fallecidos y heridos graves.

Cómo contactar con las operadoras

El teléfono general de atención al cliente de Renfe para consultas, cambios y anulaciones es el 912 320 320. El de venta telefónica posventa es el 912 140 505 y el de asistencia a viajeros con discapacidad o movilidad reducida, el 912 149 505.

En el caso de Iryo, el teléfono de atención al cliente y gestión de billetes es el 910 150 000 y el de atención a empresas el 910 150 015.

Importante: las autoridades piden que para consultas sobre billetes no se utilicen los teléfonos destinados a emergencias.