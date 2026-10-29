El efecto Mamdani, el alcalde de moda que inspira a otros líderes demócratas: "Es diferente a los viejos políticos"

En el barrio neoyorquino de Astoria, en el distrito de Queens, conocen bien a Zohran Mamdani. Desde enero, es el alcalde de su ciudad, pero antes fue su vecino y, en sus primeros años en política, su representante en la Asamblea del Estado de Nueva York. "Estábamos al tanto de cómo era", comenta Jane, una vecina de la zona, mientras sus hijos juegan en uno de sus parques urbanos. "Es diferente a los viejos políticos y creo que cada vez son más los que se están dando cuenta de que la gente valora los hechos y las promesas reales", continúa. Mamdani, asegura, va de eso. Siempre fue de eso.

"Yo hablé con él por teléfono", relata a RTVE Noticias otra vecina, ya jubilada, sentada junto a su marido en un banco del Astoria Park, que prefiere no decir su nombre. Fue hace un par de años cuando llamó para preguntar por el cambio de fecha de uno de sus eventos. Antes de convertirse en casi una celebridad, "solía ser un político local muy normal, que se preocupaba de verdad por el barrio, y a mí esa llamada me pareció muy importante, incluso antes de saber que se iba a presentar a la alcaldía, valoré mucho ese toque personal suyo", afirma esta mujer, que considera que ahora quiere hacer que la ciudad de Nueva York sea "más acogedora" para quienes la habitan.

A Hanna y JJ, dos jóvenes que viven en otras zonas de Nueva York, les gusta su manera de hacer política. "Creo que está llevando a cabo cambios positivos y que velará por nuestros intereses", asegura él, que lo compara con otros alcaldes de la ciudad y considera que "está más cerca de la gente y tiene los pies en la tierra". Hanna, que suscribe lo que comenta su amigo, añade que Mamdani cuenta con un "equipo de relaciones públicas muy bueno, capaz de dar a conocer lo que hace". "Y está haciendo muchas cosas", sostiene.

Su presencia en redes sociales, sus políticas innovadoras y sus choques con el Gobierno de Donald Trump han hecho que, en menos de un año, Mamdani haya pasado de ser casi un desconocido a situarse como uno de los rostros más reconocidos de la política estadounidense dentro y fuera del país. El líder demócrata, que acostumbra a lanzar mensajes en distintos idiomas acercándose a la multiculturalidad de su ciudad, ganó las elecciones en enero, cuando se convirtió en el primer alcalde musulmán y, con 34 años, también en el más joven desde 1892. Ahora, aunque el alcalde de Nueva York no concurre en estas midterm, sí ha apoyado otras candidaturas y su estilo de hacer política recuerda al de otros candidatos que sí están en la papeleta.

De rapero, a alcalde

Hijo de padres indios —su madre es una conocida cineasta y su padre, profesor de antropología en la Universidad de Columbia—, Mamdani nació en Kampala, Uganda, en 1991, aunque ha vivido en Nueva York desde los siete años. Antes de entrar en política, fue Young Cardamom y Mr. Cardamom, los nombres artísticos de su etapa como rapero. "Siempre voy a tener ese puntito picante, pero voy a dejar de ser una especia por un tiempo para responder a la pregunta: ¿qué pasa cuando un rapero de segunda fila se presenta a unas elecciones?", escribió en su antiguo perfil de X para anunciar su candidatura.

Carismático, cercano y desenfadado, Mamdani se define a sí mismo como un "demócrata y socialista democrático", una corriente en la que comparte espacio con otros líderes estadounidenses como el senador Bernie Sanders o la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. Es miembro de Socialistas Democráticos de América (DSA, por sus siglas en inglés), una organización que, dentro del capitalismo, busca impulsar reformas "que debiliten el poder de las corporaciones y aumenten el poder de los trabajadores". Donald Trump opina de ellos que son líderes "comunistas".

"Ha impactado en muchas personas por su manera de hablar con la gente, ya que tiene un estilo completamente distinto a lo que estamos acostumbrados y una manera muy directa de comunicar", asegura a RTVE Noticias la profesora de la Universidad de Nueva York Sophie L. Gonick, que le describe como un político "muy capaz" con "un don para la comunicación". "No solo en tertulias televisivas, sino también con personas en la calle. Tiene la capacidad de conversar con cualquiera, lo que le ha servido para ganarse cierto respeto", sostiene.

Con el foco puesto en la clase trabajadora y en las periferias, el alcalde de Nueva York tiene 3,7 millones de seguidores en TikTok y goza de un índice de popularidad del 46%, según YouGov. Desde que arrancó su campaña, ha sabido atraer a las culturas más olvidadas de la principal ciudad de EE.UU. y "ha dado voz" a las comunidades de los suburbios. "Vecinos del Bronx, de barrios como Jackson Heights, inmigrantes del sur de Asia… colectivos que no suelen estar en el ojo del huracán político, lo ven como uno de los suyos", subraya Gonick.

La vivienda, en el centro

"Estamos en medio de una crisis de vivienda, y los neoyorquinos no pueden permitirse demoras ni soluciones a medias", dijo Mamdani en mayo, después de varios meses de un Gobierno enfocado en buscar soluciones para el que había sido el gran tema de su campaña. Al llegar al cargo, revitalizó la llamada Oficina para la Protección de los Inquilinos, desmantelada por la anterior Administración y firmó Órdenes Ejecutivas para acelerar la construcción de viviendas asequibles.

En junio congeló los alquileres de aproximadamente un millón de apartamentos regulados por hasta dos años y anunció un plan de 22.000 millones de dólares para la construcción de 200.000 nuevas viviendas sociales. En Manhattan, el principal distrito de Nueva York, el alquiler medio supera los 5.000 dólares al mes y cada vez hay menos viviendas vacías. Como ha ocurrido en la mayoría de los países europeos, desde la crisis financiera de 2008, el precio de la vivienda ha crecido a un ritmo muy superior al de los salarios.

Además, entre sus anuncios está la oferta de 2.000 plazas gratuitas de guardería que se ampliarán hasta 12.000. "Hay cada vez más opciones. Ahora mi hijo va al colegio y hay muchísimos programas gratuitos para los niños. Así que fomentar estos programas ayuda mucho a las madres y las familias que tenemos que trabajar", comenta una vecina mientras pasea a su hijo pequeño en el carro. Unos metros más abajo, una mujer embarazada también valora estas medidas. "Es importante porque tendré la posibilidad de volver al trabajo pronto", asegura.

Esta, junto con la promesa de los autobuses gratuitos en Nueva York, era otro de los grandes ejes de su campaña, aunque la gratuidad del transporte público está enfrentándose a obstáculos relacionados con el presupuesto. Lo que sí ha impulsado ya es un plan para acelerar el servicio de los interurbanos, que son de los más lentos del país, según The New York Times.

Su enfoque en este ámbito ha inspirado a candidatos a la alcaldía de otras ciudades europeas de la talla de Berlín. Allí ganó las elecciones la candidata Elif Eralp, que cosechó la primera victoria de La Izquierda en la capital alemana con la crisis del acceso a la vivienda en el centro de su campaña. Inspirada por Mamdani, como ella misma reconoció, entre sus propuestas están la expropiación de las grandes empresas inmobiliarias y un tope municipal a los precios del alquiler.

La cuestión palestina en el centro

En el marco de la última Asamblea General de la ONU, líderes de todo el mundo aprovecharon su visita a la Gran Manzana para hacer una visita al político de moda. Esos días, Mamdani intercambió camisetas de fútbol con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, viajó en metro con el primer ministro de Irlanda, Michael Martin, o encestó bolas de papel en una papelera con el presidente español, Pedro Sánchez. "Ser de izquierdas significa apuntar alto… Y encestar", transmitieron ambos en un vídeo publicado en redes.

Su nombre se coló en uno de los discursos más sonados en la Asamblea, el del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que le llamó "antisemita" después de que el alcalde de Nueva York le tachara de criminal de guerra y de artífice de un "genocidio atroz". La cuestión palestina es uno de los grandes temas en el discurso del edil neoyorquino, que ya en su etapa universitaria se involucró en esta causa y cofundó una sección de Estudiantes por la Justicia en Palestina mientras estudiaba en el Bowdoin College de Maine.

"Es difícil encontrar un enfoque político más fallido que el que nuestro país ha aplicado a Gaza y a Palestina, y cómo esto no ha sido específico de ningún partido", afirmó Mamdani en una entrevista en The New York Times, en la que aseguró que los estadounidenses anhelan un nuevo tipo de política que pase por defender este asunto. El alcalde intentó sin éxito efectuar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el primer ministro israelí, al que declaró como "no bienvenido" a la Gran Manzana.

La defensa de los derechos de los palestinos también ha formado parte de la campaña de los tres candidatos progresistas respaldados por Mamdani en las primarias del Partido Demócrata para la Cámara de Representantes: Brad Lander, Claire Valdez y Darializa Ávila Chevalier. Los tres, a quienes el alcalde defendió con el pretexto de impulsar a "mejores demócratas" que "volvieran a poner a la gente trabajadora en el centro de la política", ganaron sus respectivas contiendas.

La directora del Centro de Estudios Árabe-Estadounidenses y profesora de Historia en la UM-Dearborn Sally Howell le compara también con el candidato demócrata por Míchigan al senado, Abdul El Sayed, quien podría convertirse en el primer senador musulmán de la historia estadounidense. "Tienen un mensaje claro, no ceden en sus principios y no se limitan a seguir la corriente. Frente a la cúpula del partido, se mantienen firmes en este asunto y los votantes los respetan porque confían en ellos y en su promesa de 'esta es una línea roja para mí, no voy a cruzarla", afirma.

Un liderazgo que inspira

"Sus victorias son especialmente importantes para la gente de izquierdas, porque quieren demostrar que sus políticas son el futuro del Partido Demócrata y que el apoyo a los derechos de los palestinos forman parte de ese futuro", subraya Howell. La cuestión, añade la profesora, es determinar hacia dónde se dirigirá el Partido Demócrata. "¿Se verá empujado hacia la izquierda en tantas de estas cuestiones sociales? Y la mayoría de esas cuestiones son de carácter nacional, pero una de las más importantes es la de Palestina", asegura.

Sophie L. Gonick subraya que el alcalde de Nueva York "ya está inspirando" a otros líderes demócratas del país y subraya que las estrategias de su campaña, como la de ir puerta a puerta a hablar con los vecinos, "están cambiando la forma de hacer política" y cree que cada vez habrá más candidatos con un nuevo estilo alejado "de la política de siempre". "Espero que haya una nueva generación de líderes demócratas", comenta Jane, que cree que Mamdani puede acercar la política a ciudadanos que antes no estaban interesados en ella.

En estas 'midterms', otros líderes demócratas han seguido su estela. Entre ellos, la candidata a alcaldesa de Washington D.C., Janeese Lewis George, a quien Trump también ha tachado de "comunista" y que, entre otras cuestiones, propone estabilizar los alquileres, sancionar a caseros que "violen los derechos de los inquilinos" y promover el acceso a energía barata.

En Los Ángeles, Nirhya Raman, de origen indio, se define como "progresista" y "demócrata" y pretende arrebatarle la alcaldía a la también demócrata Karen Bass, a quien apoya el ala más moderada del partido. También son otros ejemplos la candidata a la alcaldía de Louisville Shameka Parrish-Wright, o la aspirante a gobernadora en Nuevo México Deb Haaland. Todos ellos apelan a la diversidad, la comunidad inmigrante y se sitúan a la izquierda del Partido Demócrata

"Llegan en un momento en el que hay profundas frustraciones con la vieja guardia de la política y en el que muchos desean un cambio hacia otras voces más jóvenes, con más energía, y más ganas de luchar", asegura Gonick.