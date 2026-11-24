Cada año la Lotería de Navidad reparte ilusión por toda España, un sentimiento que se materializa en un trozo de papel que muchos llevan en la cartera o en el bolsillo. La mayoría se fija en el número del décimo, esperando que sea el que canten los niños de San Ildefonso el próximo 22 de diciembre, pero pocos se paran a observar el cuadro que ilustra el billete del sorteo extraordinario. En estas fiestas es La Natividad del maestro de las medias figuras.

Loterías recurre siempre a un cuadro del Museo del Prado para ilustrar los décimos del sorteo de Navidad y suele elegir un lienzo que no está expuesto al público en las salas de la pinacoteca. Así, la tabla central del tríptico, escogida para los billetes de este 2026, muestra el motivo tradicional del nacimiento del niño Jesús con la sagrada familia, a la izquierda está pintada La Anunciación y a la derecha La Presentación en el Templo.

El misterioso autor del cuadro es anónimo. Se sabe que era un pintor flamenco que trabajaba en el segundo cuarto del siglo XVI, entre 1530 y 1560. Se le conoce como el maestro de las medias figuras por sus obras con personajes de medio cuerpo, en las que las figuras femeninas responden a un prototipo uniforme y un tanto dulzón.

Medias figuras femeninas

La identidad del artífice del óleo sobre tabla no ha podido establecerse claramente, pero se barajan los nombres de Jean Clouet, Lucas de Heere y Hans Vereycke. El maestro de las medias figuras pintó mujeres que leen, escriben o tocan un instrumento musical dentro de una casa acomodada, pero también realizó escenas religiosas y mitológicas. Además de la obra del Prado, otras de sus piezas pueden verse en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid.

Las figuras femeninas de este artista suelen presentar unos rasgos faciales similares, por lo que debió usar la misma modelo o inspirarse en el mismo estereotipo, ya que no se trata de retratos de personas reales. Es posible que sus imágenes se pintaran en un taller de Amberes especializado en piezas destinadas a la exportación, aunque su arte también parece influido por la cultura francesa que reinaba en las cortes de Malinas y Bruselas.

En la obra del maestro de las medias figuras se aprecia la dulzura característica de la escuela de Brujas, a través de Adriaen Isenbarndt y Ambrosius Benson, así como la influencia de los paisajes de Joachim Patinir, cuyo El paso de la laguna estigia es una de las obras maestras del Prado.

María con un manto negro

En el panel central del tríptico, La Natividad está representada con María cubierta por un manto negro con un filo dorado y las manos unidas en oración, Jesús tumbado en una cuna y José sosteniendo una vela y elevando dos dedos de su mano izquierda. Dos ángeles alados velan al niño, uno con las manos juntas y otro abiertas. Detrás de los protagonistas principales de la escena, dos animales están atados en un establo, el buey mira al espectador y la mula come un puñado de paja.

Detrás de la virgen, se pueden ver tres figuras, dos masculinas y una femenina, y uno de los hombres va tocando una especie de gaita. En el paisaje del fondo se advierte un rebaño de ovejas, dos personajes que conversan encuadrados por un arco y otro varón con un manto cerca de una columna.

Plantilla de un décimo de la Lotería de Navidad.SELAE

Entre los detalles arquitectónicos del tríptico, se aprecian tres ventanas acristaladas con piezas poligonales de vidrio plano; la de la escena de La Anunciación presenta combinación de piezas hexagonales y cuadrangulares unidas por emplomado y con refuerzos horizontales; mientras que los dos vitrales ojivales de La Presentación, se cubren con piezas incoloras de forma romboidal unidas por emplomado y con refuerzos horizontales y verticales.

El Museo del Prado compró la tabla del maestro de las medias figuras a Roque Pidal en el año 1933 "con la subvención del Estado", una obra cuyas dimensiones son de 93,6 centímetros de alto por 163,5 cm de ancho, con el marco incluido.

La Lotería de Navidad sigue fiel a la tradición al escoger un cuadro de tema religioso de los almacenes del Museo del Prado para iluminar los billetes de los que toda España estará pendiente el próximo 22 de diciembre.