Álvaro Quintana, protagonista del anuncio de la Lotería y al que ya pudiste ver en estas series de RTVE

Si al ver el nuevo y esperado anuncio de la Lotería de Navidad de este año ha gritado "¡Toño!" como si de Simona viendo a su hijo se tratara, no estas solo ni sola. El intérprete que encabeza la emotiva campaña navideña es Álvaro Quintana, un actor que ya se había ganado un hueco muy especial en el corazón de los promisers y acacieros.

Antes de dar el salto al codiciado puesto de ser el protagonista del spot más esperado del año, Quintana ya nos había conquistado en las sobremesas de La 1, y por supuesto de RTVE Play, por lo que seguro que recuerdas su paso por Acacias 38 y La Promesa. Y si no sabes quién es, ¡te contamos quién es este conocido actor de las series de RTVE!

El Antoñito más querido de Acacias 38

Para los fieles seguidores de las ficciones de época en las tarde de La 1, Álvaro Quintana es inolvidable gracias a su papel de Antonio "Antoñito" Palacios en Acacias 38. Durante más de 800 episodios entre 2017 y 2018, el actor se metió en la piel del personaje más carismático, divertido y entrañable del famoso vecindario de finales del siglo XIX. Su evolución en la serie fue tan grande, que el Antoñito que conocimos al principio no tenía nada que ver con el que despedimos en la última temporada. Nos regaló tramas inolvidables junto a su Lolita. Juntos hicieron que les cogiéramos tal cariño que entre el fandom se creó el shippeo Antolita.

La emocionante segunda oportunidad de Toño en La Promesa

Pero el trabajo más reciente de Álvaro Quintana en televisión ha sido en La Promesa. Los fans de la exitosa serie diaria que arrasa en las tardes de La 1 desde 2023, también pudieron disfrutar de sus interpretaciones gracias a su incorporación para dar vida a Toño, el hijo de Simona. Con un guiño en el nombre a su anterior personaje, pues para su madre era Antoñito, el personaje insistía en que le llamasen Toño.

Para esta actuación, Álvaro cambió el punto cómico de Antoñito en Acacias 38 para pasar al drama de Toño en La Promesa. El actor interpretaba a un joven soldador, abandonado por su mujer y que había perdido todo. Por ello llegó al refugio del padre Samuel, donde volvió a encontrarse con parte de su pasado: su madre.

Durante más de 200 capítulos ha sido el gran amigo de Manuel, que le rescata del refugio para darle una segunda y tercera oportunidad, sacándole del pozo en el que estaba metido y convirtiéndose en la mano derecha del heredero de los Luján. Una nueva vida que ha empezado junto a su mujer, Nora, trabajando los dos para la empresa de aviones pero en el extranjero. Este es el motivo por el que ya no vemos a Álvaro Quintana en La Promesa, pero sí que en muchas ocasiones se menciona su nombre.

De las tardes de La 1 a la magia de la Navidad

Esta trayectoria en las series diarias ha sido el salto para que esta cara tan familiar para los seriéfilos vuelva a aparecer en los hogares de toda España. Verle protagonizar el anuncio de la Lotería es, para todos sus seguidores, una inmensa alegría. Y si todavía no lo has visto, aquí te lo dejamos, porque como ya hiciera en La Promesa y Acacias 38, Álvaro Quintana nos ha vuelto a emocionar. ¡No te lo pierdas!