Anuncio de la Lotería de Navidad 2026: cómo las cosas mas importantes se disfrutan mucho más si las compartimos

Este cuento de Navidad comienza con el sonido de un latido y una pregunta: "¿Cómo sigue Edu?". La que una lotera hace a Judith, clienta de su administración. "Bueno, ahí estamos, esperando", responde ella mientras coge su décimo. Así arranca el esperado anuncio del Sorteo Extraordinario de Navidad 2026. Este año, el emotivo spot invita a reflexionar sobre la profundidad que tiene el compartir, reconocer lo que recibimos de los demás y la importancia colectiva de la esperanza, más aún después de tragedias como el accidente ferroviario de Urda. Un reconocimiento además a la sanidad pública y a España como líder en donaciones y trasplantes.

El anuncio, rodado en Santander y que se puede ya ver tanto en castellano como en catalán, euskera y gallego, se centra en la "corazonada" como concepto creativo y en la máxima de que "compartir nos da la vida", como se plasma a lo largo de los casi 5 minutos de duración en su versión extendida.

Telediario 1 Anuncio de la Lotería de Navidad 2026: cómo las cosas mas importantes se disfrutan más si las compartimos El anuncio, rodado en Santander, se centra en el valor de las "corazonadas" y en la máxima de que "compartir nos da la vida" Ver ahora

Una emocionante historia: "¿Por qué no lo compartimos?"

Judith recibe la primera buena noticia al llegar a casa. Allí encuentra a Edu, su chico. "Acaban de llamar. Tienen uno”, le dice. "Vas a estar bien, cariño", le contesta ella al fundirse en un abrazo. Ya en el hospital, una nueva emoción. Todo sale bien. Edu recibe su trasplante y junto a su chica -y su cicatriz- emprende en coche el trayecto en coche hacia casa. Las luces de Navidad les acompañan.

Empieza una nueva vida. Paseos, encuentros con amigos. "¿Y tú qué? Si no te ha gustado en la vida”, le dice uno de ellos al protagonista al verle coger un canapé de un plato. También se estrena como pescador aficionado. Judith le cuenta por teléfono a alguien que le ve "cada vez mejor" pero... está "diferente", dice entre risas.

“¿Tú quién eres, dónde esta mi Edu?", le pregunta cuando él la coge por sorpresa, en medio de la calle, y la invita a bailar. La corazonada le llega cuando, en el autobús urbano, decide bajar pese a que Judith le avisa de que aún les quedan tres paradas. En medio del acogedor ambiente navideño de las calles santanderinas, su destino es una administración de lotería. "Este, quiero este", le dice al vendedor. "Pues estás de suerte, es el último que nos queda de este número", la confiesa el lotero.

TeleCantabria Así es el anuncio de la Lotería de Navidad rodado en Santander Ver ahora

Pero lo mejor está por llegar: cuando están por marcharse, de repente, una perrita que acompaña a una mujer aborda nerviosa a Edu y se le cae el décimo. Tras pedir disculpas al chico, la dueña de la mascota ve el número del billete comprado y le dice, sorprendida, que es el numero a por el que iba ella porque es el que jugaba siempre su hermano, recientemente fallecido.

"Yo lo he comprado por una corazonada. ¿Por qué no lo compartimos?", le expresa Edu. Ella acepta. "Hace poco alguien compartió algo muy importante conmigo y me ha dado otra vida”, agrega él. Ella le mira emocionada. Todo acaba en otro abrazo y, de nuevo, como empezó, con unos latidos. “Compartir nos da la vida”, concluye el anuncio.

El presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, este viernes en la Casa de la Moneda tras la presentación del anuncio del Sorteo Extraordinario de Navidad 2026Rodrigo García

"Queríamos identificar rasgos de la sociedad española"

Es una campaña que cuenta una historia en torno al "concepto del sorteo que nos une", pero siempre con una máxima: "la ilusión es más grande para los españoles cuando se comparte", ha expresado el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta, durante su intervención en la presentación del anuncio en la Real Casa de la Moneda de Madrid, que ha comenzado su intervención recordando a las víctimas del accidente de Urda.

En declaraciones a RTVE Noticias tras el acto, que ha conducido Sandra Daviú, presentadora de "La suerte en tus manos", de TVE, Huerta ha ahondado en el "cuento mágico de Navidad" que representa el spot, que intenta explicar lo "profundo" de compartir, ya sea un órgano vital o cualquier otra situación u objeto cotidianos. "Es algo presente en la sociedad española", ha recalcado.

"Y por otro lado, queríamos resaltar el valor de un país como España, que tiene una sanidad pública líder en trasplantes y en donaciones, somos líderes mundiales, y, por lo tanto, también lanzar un mensaje de esperanza, que es muy necesario en los tiempos que corren (...), que nunca hay que perderla, incluso en los peores momentos", ha añadido.

Una de las novedades desveladas este viernes es el estreno de un nuevo juego de bolas para el Sorteo de Navidad. Todas las bolas de premios y números serán nuevas este 22 de diciembre.

La emoción en la parte creativa: "Esto ha sido un valle de lágrimas"

La parte creativa de la campaña, que ha contado con un presupuesto de 740.000 euros -un poco por debajo de 2025, según Huerta-, ha corrido cargo, por tercer año, de la agencia de publicidad Proximity. Se empezó a plantear en verano y se rodó a comienzos de octubre. Un proceso cinematográfico en el que han trabajado en torno a un centenar de personas.

"La palabra que más define a la campaña es la emotividad. Lo que hemos pretendido ha sido tres cosas fundamentales: por un lado, despertar ese orgullo que tenemos de nuestra manera de ser en España, en la que nos volcamos, en la que compartimos, destacar las cosas buenas, ese orgullo identitario, lo que nos une por encima de lo que nos separa, darle un mensaje optimista", ha contado a RTVE Noticias Susana Pérez-Bermejo, directora ejecutiva de Proximity.

Un hecho, el de compartir, que está tan ligado a la lotería de Navidad. Y una emoción sentida por el espectador que ha tocado de lleno a los propios responsables de la campaña. Judith es el nombre real de una mujer que pasó por un trasplante de hígado, hermana de Gemma, jefa de producción. Y Edu es como se llama el hermano de David Vigil, director creativo en Proximity. Fue trasplantado de corazón.

"Esto ha sido un valle de lágrimas en mucha parte del proceso, porque ibas descubriendo que había gente que había pasado por ahí y no teníamos ni idea", cuenta él a RTVE Noticias. "Cuando nos ponemos a escribir, siempre intentamos escribir con los nombres de personas que conocemos o alguien cercano, porque te inspiran, es más, tienen cosas de ambos dos los protagonistas, que lo han hecho fenomenal los actores".

La directora ejecutiva de la agencia Proximity, Susana Pérez-Bermejo; y el director creativo, David Gil, tras la presentación en la Casa de la Moneda de Madrid del anuncio del Sorteo Extraordinario de Navidad 2026Rodrigo García

Un total de 2.870 millones de euros en premios

Como es habitual, Loterías y Apuestas del Estado puso a la venta los décimos del sorteo en pleno verano, a principios de julio pasado. Con una emisión que consta de 205 series (siete más que en 2025) de 100.000 números cada una. Esto se traduce en un total de 205 millones de décimos, que en esta ocasión están ilustrado con la tabla central del tríptico 'La Anunciación, la Natividad y la Presentación en el Templo', obra del pintor anónimo de los Países Bajos del Sur conocido como el Maestro de las Medias Figuras y perteneciente al Museo Nacional del Prado.

Este año se repartirán 2.870 millones de euros en premios, lo que supone un incremento de 98 millones con respecto a la edición anterior.

Como cada año, destacan el tradicional 'Gordo' de Navidad o primer premio, con un importe de 4 millones de euros por serie (400.000 euros al décimo), mientras que el segundo premio asciende a 1.250.000 euros (125.000 euros al décimo) y el tercero se sitúa en 500.000 euros (50.000 euros al décimo). También hay dos cuartos premios (200.000 euros por serie) y ocho quintos (60.000 euros por serie). Más pedreas y otros premios menores.

Documentos RNE Documentos RNE - El Colegio de San Ildefonso, cinco siglos cantando rne audio

El primer sorteo de Navidad se celebró el 18 de diciembre de 1812, aunque no recibió esa denominación hasta 1892. Hace justo 70 años, en 1956, nacía Televisión Española, lo que llevó a esta tradición a una nueva etapa: por primera vez, el 22 de diciembre de 1957 las cámaras de televisión asistieron al sorteo más popular del año, cuyo soniquete, el cántico de los premios por parte de los niños de la Residencia Internado del Colegio de San Ildefonso de Madrid, ya era habitual en las casas españolas gracias a la radio.

Estos niños y niñas son la voz de la Lotería Nacional desde el siglo XVIII. El origen se remonta al 9 de marzo de 1771, cuando el niño Diego López fue el primer alumno que cantó los números.

El reclamo de los loteros de que el décimo de Navidad pase de 20 a 25 euros

En los últimos meses, y ante la carestía de la vida, el sector de los loteros ha estado reclamando que se actualice el precio del décimo de Navidad, congelado desde 2002, así como una actualización de las comisiones por billete y la regulación de la venta digital. En julio pasado, al coincidir con la presentación de la campaña de la Lotería de Navidad, multitud de ellos se manifestaron frente a la sede de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.

Consultado al respecto por RTVE Noticias, Huerta ha recalcado que respeta el reclamo, aunque ha sido tajante: "Todos los años hacemos estudios, para nosotros es permanente estar pendiente del mercado y analizar el mercado. Yo entiendo las reivindicaciones y las respeto. De todos los colectivos y de todo el mundo, pero Lotería no se puede mover por reivindicaciones, tiene que hacer estudio de mercado".

"De si es conveniente o no desde la perspectiva de la clientela abordar una renovación, y los que se han hecho hasta ahora no nos han recomendado tomar esa medida. Es posible que en algún momento sea lo recomendable y lo abordemos", ha concluido.