¡Apúntate al casting de MasterChef 15!

RTVE y Shine Iberia (Banijay Iberia) abren el casting de ‘MasterChef 15’ en busca de auténticos apasionados por la gastronomía. Una gran oportunidad para los que sienten respeto por el producto, devoción por el sabor y deseo de aprender técnicas culinarias que eleven sus recetas a otro nivel. Para participar solo tienen que inscribirse en este enlace y demostrar su talento, como ya lo hicieron Camilla, Gabriela, Ángela, Eneko, María Lo o Carlos Maldonado, entre otros ganadores del talent culinario.

El pasado 22 de junio, Camilla Angelucci se alzó con la victoria en MasterChef 14 tras un emocionante duelo con Annie. Su menú, un homenaje a su familia, recorrió las tres ubicaciones que marcaron su vida -Ibiza, Italia y Cataluña- con creaciones inspiradas en las ciudades y países que le han visto crecer. Camilla se llevó trofeo que le acredita como campeona de MasterChef España, el premio en metálico de 100.000 euros, la publicación de su propio libro de recetas y un master en cocina, técnica, producto y creatividad en el Basque Culinary Center.

En su menú de la final Camilla presentó unos ñoquis con salsa de parmesano y crema de setas que nos trasladó a Italia y que dedicó a sus padres, con los que no tuvo siempre la mejor relación, pero a los que ahora y siempre ha querido por encima de todo.

Camilla puso la guinda a su menú en el duelo final con un postre catalán: mel i mató. Mientras terminaba el plató con el último toque de miel, Camilla explicó su última creación en MasterChef 14: "Me he atrevido a hacer un mel i mató en una mesa con tres catalanes. He querido acordarme de la espectacular familia de mi marido que me ha dado un amor increíble. Y también dedicárselo a mis dos niños: Thiago, que nunca para de llorar, y Zoe, que nunca llora. Thiago ha tenido que pagar el coste de ser el niño de dos padres muy jóvenes, le tuve con 23 años. He cometido con él todos los errores que no he cometido con Zoe. Es un niño muy nervioso y sufre por todo, como su madre. Eso sí, no tengo ningún miedo porque podrá alcanzar lo que quiera en su vida. Y Zoe es una chica de disfraces. Le encantan los amigos y se enfada cuando no es la protagonista, como su madre".

Ahora, Pepe Rodríguez, Marta Sanahuja y Jordi Cruz buscan sucesor o sucesora para Camilla. ¡Apúntate al casting para la decimoquinta edición de MasterChef!