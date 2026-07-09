Los loteros piden que el décimo de Navidad pase de 20 a 25 euros para ajustarlo a la carestía de vida

"Hay 11.000 puntos de venta de lotería y, de ellos, solo 300 se ganan bien la vida. El resto, malvivimos", lamenta Jon Urkiola, presidente de la Asociación de las Administraciones de Lotería Defensa Digital (DEDIT). Él es uno de los loteros que se manifiestan este jueves frente a la sede de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), cuando se presenta la próxima campaña de la Lotería de Navidad.

El sector reclama que se actualicen los precios congelados desde 2002, una actualización de las comisiones por billete y la regulación de la venta digital. "Vivimos una devaluación constante y, al final, no podemos sostener nuestros negocios", advierte Urkiola en declaraciones a RTVE Noticias.

"Hay que tener en cuenta que el décimo cuesta 20 euros desde 2002 y el IPC ha subido en estos 24 años un 70%. El precio tendría que estar entre los 30 y 34 euros, pero sabemos que es un alza bestial", reflexiona Urkiola, "lo razonable serían los 25 euros. El premio también tiene que aumentar".

Casi 11.000 puntos de venta y 18.000 empleos En España existen 10.884 Administraciones de Lotería que generan alrededor de 18.000 empleos. "Somos un negocio público, no un servicio público", puntualiza el lotero. Las Administraciones de Lotería dependen de SELAE y funcionan como puntos de venta concesionarios oficiales del Estado. No asumen el riesgo de los premios —los garantiza el organismo estatal— pero sí operan como intermediarios. Obtienen ingresos mediante comisiones fijas sobre las ventas. La matemática de la Lotería de Navidad: cuando la ilusión pesa más que la estadística Unas comisiones, también inmóviles desde 2002, que figuran en el listado de peticiones del sector. La lotería de Navidad deja en estos negocios un margen del 4,5% frente al 6% de otros sorteos. Urkiola defiende que "se debe igualar este porcentaje al resto de los juegos". Y argumenta su reclamación: "Todos los sorteos de la lotería nacional se comisionan al 6%, pero por un décimo de Navidad ganas el 4,5%. Precisamente, el sorteo en el que más vendemos, el que más trabajo nos da y en el que más riesgo asumimos".