Todos los anuncios del Gordo de la Lotería del siglo XXI: del 'Calvo' a una intriga detectivesca

Los anuncios del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad son un clásico del imaginario de nuestro país y versan sobre ganar el Gordo y todas las consecuencias que conlleva y mucho más. Así, los creativos publicitarios recurren a los sueños, la ilusión, la magia, la fortuna compartida y la humanidad para con el prójimo para animarnos a adquirir un décimo. En RTVE.es hacemos un recorrido por todas las campañas publicitarias desde el año 2000. Un repaso que también es un homenaje para el 'Calvo' de la Lotería, que hemos conocido recientemente que había fallecido el año pasado.

Un décimo enmarcado en 2025 El anuncio de la Lotería de Navidad 2025 es casi un cortometraje de detectives en donde una pareja compra un décimo enmarcado en un mercadillo. Y la protagonista descubre que es un quinto premio del año 1995, es decir de hace treinta años. A partir de ahí se exacerba su curiosidad, por no decir que pierde completamente la cabeza, para tratar de responder a las dos preguntas esenciales: ¿por qué no lo cobró su dueño inicial y por qué lo enmarcó? La trama del anuncio consiste en descubrir que detrás del décimo había un mensaje más importante que el propio quinto premio, cuando conozca al poseedor original. Hablamos de otro tipo de Gordo... Lotería de Navidad El anuncio de la Lotería de Navidad 2025: "Hay tantas historias como décimos" El esperado anuncio de la Lotería ya está aquí, y este año reivindica las historias personales que se esconden detrás de cada décimo que se compart... Ver ahora

El poder de la generosidad en 2024 El anuncio de este 2024 es un canto a la generosidad. Julián es feliz, pero sufre soledad no deseada en su pequeño pueblo de la España vaciada. Cuando una reportera le pregunta con quién compartirá su décimo de Navidad, responde con honestidad: "No lo sé, no tengo con quién compartirlo, la verdad". La frase se viraliza y una ola de solidaridad recorre las redes sociales. Bajo el movimiento #YoTambiénComparto, personas de toda España, incluso los ganadores del Gordo, deciden compartir sus décimos con él. El gesto emociona al hombre, que por fin se siente acompañado, "Compartirlo es extraordinario", recuerda el lema. Lotería de Navidad El anuncio de la Lotería de Navidad 2024: el premio es compartir El esperado anuncio de la Lotería ya está aquí y vuelve a su formato tradicional, un único 'spot' que reivindica la importancia de compartir.... Ver ahora

Estar juntos en 2023 La sinopsis de este anuncio con toques de Abre los ojos, de Alejandro Amenábar, sería algo así. Bea inicia un 21 de diciembre agitado y lleno de tareas, hasta que el cansancio hace que olvide comprar su décimo de la Lotería de Navidad. Frustrada y deseando que desaparezca el mundo, su deseo se cumple y recorre una Madrid completamente vacía, un sueño que pronto se vuelve pesadilla cuando descubre que ni siquiera puede contactar con su padre. En su búsqueda, compra finalmente el décimo, pero la soledad la abruma. Al amanecer del 22 de diciembre, todo vuelve a la normalidad: las voces de los niños de San Ildefonso suenan, su padre a su lado y, entre lágrimas, le revela que finalmente sí pudo comprar el décimo. "¿El décimo? El décimo es para esto, para estar juntos", le replica su padre. Lotería de Navidad El anuncio de la Lotería de Navidad 2023: "No hay mayor suerte que la de tenernos" El esperado anuncio de la Lotería de Navidad 2023 vuelve a su formato tradicional, un único spot que reivindica la importancia de los nuestros.... Ver ahora

Historias extraordinarias en 2022 No uno sino tres spots se emitieron, ¡sorpresa! Y se contaban las historias de un pescador, un pastor y una extranjera. El objetivo principal era enviar un mensaje de amistad y solidaridad con tres "historias extraordinarias" que habla de "valores como el de compartir, o el de unión, pero también de honestidad, de inclusión social de aquellos que tienen que dejar sus países, de la amistad inquebrantable, ya sea en la España urbana, en la costera o en la rural”, según indicaba la sinopsis oficial. En el primero, un pescador se encuentra con un décimo de la lotería que resulta premiado y, ante el debate de si quedárselo o no, finalmente lo entrega a su legítima dueña. Lotería de Navidad Así es el anuncio de la Lotería de Navidad 2022: 'Tres Orquídeas' Ver ahora En el siguiente conocemos a Vika, una extranjera que acaba de llegar a España, y que establece una entrañable amistad con una compañera de trabajo que le enseñará, no solo el idioma, sino la tradición de compartir un décimo de lotería con la gente que quieres. Lotería de Navidad Así es el anuncio de la Lotería de Navidad 2022: 'Vika' Ver ahora Y el último lo protagoniza Esteban, un pastor que recorre un viaje emocionante acompañado de sus ovejas para compartir su décimo de lotería con un vecino que se encuentra en el hospital. Lotería de Navidad Así es el anuncio de la Lotería de Navidad 2022: 'El viaje' Ver ahora

Una misteriosa cadena de décimos en 2021 La magia de regalar y de compartir la felicidad está presente en esta historia rodada en el Valle de Baztán, Navarra. En esta ocasión los protagonistas son los vecinos de un pequeño pueblo rodeado de naturaleza y bañado por la nieve. La estampa más que navideña da paso al inicio de una ingeniosa y misteriosa cadena de décimos que llevará a todos los vecinos a estar más unidos que nunca. Solidad y generosidad hasta en el rincón más remoto del lugar. 01.30 min Así es el anuncio de la Lotería de Navidad 2021: "Compartimos la suerte con quien compartimos la vida"

2020: la Navidad de la pandemia El anuncio de Lotería de Navidad de 2020, también nos animó a "compartir como nunca". El espectador emprende un viaje a través de los años con el décimo de lotería como hilo conductor, para acabar en el año de pandemia en el que la Navidad fue muy diferente. 01.30 min Así es el anuncio de la Lotería de Navidad 2020: "Compartir como siempre. Compartir como nunca"

Cuatro ilusiones que compartir en 2019 La ilusión de compartir un número de Lotería de Navidad se plasmó en los cuatro anuncios de 2019. Los spots se fueron desvelando durante las cinco semanas previas al sorteo. Cuatro historias sobre cómo un décimo de Lotería de Navidad sirve de vínculo con las personas que queremos. En el primero conocemos la historia de 'Félix y su exnuera Pilar'. Modo Digital Así es el anuncio Lotería de Navidad 2019: "Unidos por un décimo" Ver ahora En el segundo anuncio, 'Carmen y Víctor', un celador de hospital comparte su décimo, el número que se juega en el centro hospitalario, con una de las pacientes ingresadas con ninguna gana de pensar en el futuro debido a su enfermedad. Consigue arrancarle una sonrisa y planificar un viaje a Japón si les toca el Gordo. Modo Digital Segundo anuncio de la Lotería de Navidad: 'Carmen y Víctor' Ver ahora En el tercer anuncio, 'Ramón y José', un padre regala unos décimos a sus dos hijas y a la pareja de una de ellas. Inicialmente excluye a uno de los novios, porque llevan poco tiempo saliendo juntos. Finalmente le hace partícipe del número común. Modo Digital Tercer anuncio de la Lotería de Navidad de 2019: 'Ramón y José' Ver ahora En el cuarto spot, ‘Emilio y Gloria', una hija compra un número de lotería muy especial para la empresa familiar. Se trata de la fecha de creación de la sociedad, un detalle que tiene con su padre justo el día que el fundador se jubila. Hay que recordar que este anuncio lo protagonizaba Mauro Muñiz de Urquiza, más conocido como Don Mauro, que falleció en 2023. Modo Digital Cuarto anuncio de la Lotería de Navidad 2019: 'Emilio y Gloria' Ver ahora

El día de la marmota en 2018 En 2018 el protagonista del anuncio fue Juan, una persona huraña que vive atrapada en “el día de la marmota” y acaba aburrido de que le toque la Lotería. Al final, logra romper el bucle temporal cuando comparte la suerte con otra persona. Lotería de Navidad Así es la versión extendida del anuncio de la Lotería de Navidad Ver ahora

Una historia de amor extraterrestre en 2017 La historia de amor entre la extraterrestre Danielle y el guía turístico Daniel fue la protagonista del anuncio de 2017, dirigido por Alejandro Aménabar. Casi un cortometraje con 20 minutos en su versión extendida. Lotería de Navidad Anuncio Lotería de Navidad 2017 Ver ahora

Despiste y emoción en 2016 La agencia Leo Burnett en el anuncio de 2016 narra el despiste de una maestra jubilada que cree haber ganado el Gordo un 21 de diciembre, al ver una retransmisión de archivo. Con su ilusión acaba contagiando a todo un pueblo y nadie se atreve a sacarla del error. Lotería de Navidad Anuncio de la Lotería de Navidad 2016 Ver ahora

2015: El primer anuncio sin actores, con animación El primer anuncio de Lotería de Navidad sin actores se emite en 2015. Justino, un personaje de animación, es un vigilante que trabaja en horario nocturno y logra cautivar a los espectadores. Incluso a emocionarles. Y reiteramos, sin actores de carne y hueso. Lotería de Navidad Anuncio de la lotería de Navidad 2015 Ver ahora

El Bar de Antonio en 2014 Uno de los anuncios más recordados es el de 2014, el del ‘Bar de Antonio’. La costumbre de compartir los décimos de la Lotería y la solidaridad marcaron las navidades de ese año. Lotería de Navidad Anuncio de la lotería de Navidad 2014 Ver ahora

Montserrat Caballé, Raphael, Marta Sánchez, Bustamante y Niña Pastori en 2013 El anuncio de la Lotería de Navidad de 2013 suscitó numerosas críticas. La fallecida Montserrat Caballé estaba acompañada por grandes como las de Raphael, Marta Sánchez, David Bustamante y Niña Pastori. Entre todos interpretaron una particular versión de Always on my mind de Elvis Presley con la letra "Pon tus sueños a jugar". 02.18 min Anuncio de la lotería de Navidad 2013

Años 2011 y 2012 y el universo Harry Potter: "Si sueñas... Loterías" Al estilo de los anuncios del 'Calvo', que veremos posteriormente, en los que no había voz en off, ese año una fábrica mágica de sueños era la protagonista del 'spot', ya que en ella un montón de niños hacían realidad los sueños de los que jugaban a la Lotería de Navidad. El 'spot' estaba ambientado en los libros y películas de Harry Potter. 01.59 min Anuncio de la lotería de Navidad 2011 En 2012, por segundo año consecutivo, se retomaba la idea de la fábrica de los sueños y se repetía el lema de la campaña del año anterior. 02.30 min Anuncio de la lotería de Navidad 2012

Año 2010: "Lotería de Navidad. ¿Jugamos?" El anuncio de este año estaba protagonizado por la Diosa Fortuna acompañaba a algunos personajes de cuentos infantiles conocidos como Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan y Cenicienta. Con este 'spot' se animaba a "negarnos a crecer para seguir disfrutando como niños". 00.59 min Anuncio de la lotería de Navidad 2010

Año 2009: "Lotería de Navidad. La nuestra" Un año más, una voz en off nos hablaba el 'spot' de las diferentes Navidades que se pueden vivir, aunque destacaba, por encima de todas "la nuestra", la que se podía celebrar con 'El Gordo'. 00.59 min Anuncio de la lotería de Navidad 2009

La crisis económica en 2008 En el inicio de la crisis económica y la explosión de las redes sociales, se intentaba "animar" a participar porque en las Navidades "todos somos más humanos". 00.59 min Anuncio de la lotería de Navidad 2008

La suerte de todos en 2007 "La suerte es de todos" fue el eslogan de la campaña del año 2007. También resaltaba la solidaridad a la hora de compartir un décimo. 00.59 min Anuncio de la lotería de Navidad 2007

El adiós del calvo de la Lotería en 2006 Después de varios años, 'El Calvo de la Lotería' dejó de ser el protagonista. También se cambió de lema a "Lotería de Navidad. Es lo que toca", y en él, una voz en off recordaba los principales tópicos de las Navidades, entre los que se encontraba el sorteo más esperado del año. 00.59 min Anuncio de la lotería de Navidad 2006