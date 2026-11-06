El tiempo hoy sábado 7 de noviembre: la borrasca Bruna dejará lluvias fuertes y viento en buena parte de la Península y Canarias

La borrasca Bruna, la segunda de gran impacto de la temporada, dejará lluvias fuertes y persistentes acompañadas de tormentas en buena parte de la Península y Canarias a partir de este sábado, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La jornada estará marcado por el paso del frente sobre la Península, que dejará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones, en general débiles, en la mayor parte del centro norte y noroeste peninsular. Serán más abundantes e intensas en Galicia donde localmente irán con tormenta, tendiendo a cesar a lo largo del día para abrirse cada vez más claros.

Cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas en el resto de la Península y Baleares alternándose de oeste a este con cielos nubosos al paso del frente que, salvo en el tercio sur y Baleares, podría dejar alguna lluvia débil y aislada.

En Canarias predominarán los intervalos nubosos, no obstante la llegada de un frente acabará dejando cielos nubosos o cubiertos con probables precipitaciones en las islas occidentales, sin descartarlas fuertes y con tormenta en La Palma al final. Probables brumas y nieblas matinales en regiones de la fachada oriental peninsular y de Baleares.

Las temperaturas máximas descenderán en el tercio nordeste peninsular, con aumentos en Canarias y vertientes atlántica y cantábrica. Pocos cambios en regiones mediterráneas. Las mínimas aumentarán en la mayor parte de la Península, de forma acusada en el cuadrante noroeste donde llegarán a ser notables en amplias zonas. Pocos cambios en regiones mediterráneas y en Canarias. Con estos aumentos las heladas quedarán restringidas al Pirineo y de forma local a la Ibérica.

Soplará levante moderado en el Estrecho, con viento moderado del sur con posibles intervalos fuertes en litorales de Galicia. Viento flojo de componentes este y sur en el resto de la Península y en Baleares, tendiendo a rolar a componente oeste en las mesetas y con intervalos moderados en litorales del sur peninsular y Cantábrico. En Canarias soplará la componente sur, floja al principio arreciando para llegar a intervalos fuertes con rachas muy fuertes en las islas occidentales.

El tiempo el domingo 8 de noviembre: más lluvias

Seguirá pasando la borrasca Bruna por el oeste peninsular. Así, predominarán los cielos nubosos o cubiertos en la Península, con claros en la primera mitad del día en regiones del este, y se darán precipitaciones prácticamente generalizadas en la mitad occidental.

Es posible que estas sean fuertes y dejen acumulados significativos en zonas de Andalucía occidental, Extremadura y oeste de Galicia, Cordillera Cantábrica y Sistema Central, pudiendo localmente en estas zonas ir acompañadas de tormenta. Es poco probable que las lluvias afecten a la mitad este peninsular salvo algún chubasco aislado en los litorales del nordeste. Intervalos nubosos en Baleares, también con baja probabilidad de algún chubasco aislado.

Situación análoga en Canarias, con un frente dejando cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones prácticamente generalizadas, con probabilidad de ser fuertes y persistentes e ir localmente con tormenta en las islas montañosas, en mayor medida en La Palma. Probables brumas y niebla matinales en regiones de los tercios norte y este peninsulares así como en Alborán y meseta Norte.

Las temperaturas máximas aumentarán en el cuadrante nordeste peninsular, pudiendo hacerlo de forma localmente notable, así como en litorales de Galicia y Cantábrico y en las islas Canarias más orientales. Predominio de los descensos en el resto de Canarias y en los tercios sur y oeste peninsulares. Pocos cambios en el resto. Las mínimas ascenderán de forma entre ligera y moderada en la mayor parte del país, con heladas débiles restringidas al Pirineo.

Soplará viento de flojo a moderado de componentes sur y este en la Península y Baleares, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en el Estrecho, litorales del golfo de Cádiz y de Galicia y montañas del norte. En Canarias soplará viento del sur y suroeste, también con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes.

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