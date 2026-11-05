Teorías sin pruebas sobre la injerencia israelí en el accidente ferroviario en Urda

Tras el accidente en Urda que ha provocado la muerte de al menos 69 personas, en redes sociales vinculan la presencia de "empresas israelíes que operan en España" con la seguridad ferroviaria del país y el siniestro. Te explicamos a qué se dedican y para qué fueron contratadas las compañías mencionadas y hablamos con dos expertos que señalan que no hay pruebas de injerencia de un agente externo en el siniestro del 28 de octubre.

Nos habéis enviado a través de nuestro canal de WhatsApp un cuadro titulado "Resumen: relación entre empresas israelíes y seguridad técnica en Renfe". En la infografía se citan varias empresas como CAF a las que presentan como encargadas de la vigilancia y seguridad de Renfe o fabricantes de trenes y sistemas de seguridad para la empresa pública. Otra publicación compartida más de 3.000 veces en X desde el 28 de octubre, afirma: "ISRAEL CONTROLA LA SEGURIDAD DE NUESTROS TRENES. Atención a estás empresas israelíes que operan en España" y enumera a las compañías I-SEC, ALSTOM y CYLUS.

Cartel y mensajes en redes sociales que difunden el vínculo entre Israel y la seguridad ferroviaria españolaVerificaRTVE

No todas las empresas mencionadas son israelíes

En el cuadro apuntan a la compañía vasca CAF, proveedora habitual de trenes a Renfe, tal y como aparece en este contrato de 2023 para construir 29 trenes de cercanías o en esta adjudicación en 2022 de un contrato para fabricar 28 trenes eléctricos. En el ejercicio de 2025, figura que el proyecto de tranvías de Tel Aviv tuvo una contribución principal a las ventas del año (página 19). Por otro lado, la empresa está siendo investigada por la Fiscalía por una denuncia por la construcción del tren ligero de Jerusalén que conecta asentamientos en territorios ocupados.

El cuadro incluye un apartado que llama 'ciber-seguridad y sistemas' y cita a las empresas Siemens, Alstom, Indra y S2GRUPO. Alstomes una empresa francesa fabricante de trenes y todo tipo de convoyes ferroviarios contratada por Renfe, como este contrato de 2021. Fue incluida por la ONU en la lista de empresas que trabajan en infraestructuras y transportes en territorios palestinos ocupados por Israel. En 2025 fue retirada de la lista, algo de lo que informó la propia empresa, que aseguró que desde 2023 no participa "en ninguna actividad dentro de los territorios palestinos ocupados ni relacionada con ellos".

Siemens es una empresa de origen alemán que tiene una filial en Israel desde hace 25 años, Siemens Israel. El pasado octubre, Renfe anunció la adjudicación al grupo 'Siemens' de 30 nuevos trenes de Alta Velocidad. En cuanto a Indra, el pasado mes de mayo recibió un contrato de Renfe por 2.978.368,42 millones para el soporte, mantenimiento y nuevos requerimientos comerciales para el canal de autoventas. La principal vinculación entre Indra e Israel se produce en su división de defensa (1, 2, 3). Por último, la empresa valencianaS2Grupo, dedicada a la ciberseguridad, en 2025 fue contratada por Renfe por servicios de ciberseguridad por 1 millón de euros. En este artículo de 2023, la empresa analizaba los riesgos para la ciberseguridad del conflicto palestino-israelí.

Otra de las empresas señaladas es I-SEC, dedicada a la seguridad y que forma parte del grupo ICTS. Según la investigación para el periódico Haaretz del periodista Yossi Melman en 2010, ICTS es una empresa "fundada en 1982 por antiguos miembros del Shin Bet y de seguridad de El Al". Shin Bet es el nombre con el que se conoce a los servicios de inteligencia israelíes, mientras que El Al es la aerolínea nacional de Israel.

Renfe adjudicó en 2024 a I-SEC la "vigilancia de estaciones y talleres, la custodia de trenes, así como el acompañamiento y otros servicios de vigilancia" por un periodo de tres años en estaciones de Madrid, Barcelona, Cataluña Central, País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia. Este es el contrato publicado en la Plataforma de Contratación Pública de servicios de seguridad y vigilancia para el grupo Renfe. El lote 2 es el contrato a I-SEC por 11,48 millones para la Zona central de Madrid capital y línea C-2 de cercanías de Madrid. En el lote 4 aparece la adjudicación a esta empresa por 9,8 millones de Barcelona capital y centro de la Comunidad Autónoma de Cataluña; y en el lote 8, por 9,78 millones, de las Comunidades Autónomas de País Vasco, Cantabria, Asturias y Galicia.

A la espera de la investigación, "el sistema ha fallado por viejo"

En VerificaRTVE hemos consultado a dos expertos si la relación empresarial de dichas compañías con otras israelíes podría haber afectado a la seguridad de los trenes. Preguntado por estos mensajes, Salvador García-Ayllón, director del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Cartagena, asegura: "No veo un posible viso de credibilidad". A la espera del resultado de la investigación, este experto apunta que "el sistema ha fallado por viejo" y que "no hay agentes externos implicados".

"Es un fallo en un sistema de seguridad pensado para funcionar en automático y se venía haciendo que, al fallar el sistema, se pasaba a gestión manual. Y en esa gestión manual, se han concentrado hechos desafortunados", asegura. En su opinión, el sistema de seguridad LZB es una "tecnología segura si funciona, pero no es fiable porque falla". Y recuerda que, según el propio Ministerio de Transporte, el sistema falló al menos 170 veces en el último año, lo que a su juicio no es compatible con la intervención de un hacker "una vez cada dos días".

García-Ayllón ha defendido, por otro lado, la seguridad de las empresas españolas del sector, a su juicio "punteras" en tecnología e infraestructura ferroviaria, "empresas multinacionales que contratan en muchos países". "Exportamos, tenemos muchas patentes tecnológicas en temas ferroviarios", defiende.

"No existe ningún indicio conocido"

El ingeniero Diego Marqueta, perito judicial y consultor industrial, explica a VerificaRTVE que "no existe ningún indicio conocido que permita atribuir el accidente a un ciberataque o hackeo". El experto aboga por "descartar técnicamente cualquier hipótesis" y "no convertir una posibilidad teórica en una explicación del accidente sin una sola evidencia que la respalde".

Marqueta señala que los sistemas de seguridad ferroviarios disponen de controles de acceso y barreras de protección y que "para provocar deliberadamente una colisión no bastaría con entrar en un ordenador de Adif: habría que comprometer funciones críticas y superar o eludir varias barreras de seguridad". Advierte de que existen ciberamenazas sofisticadas, "que buscan infiltrarse y permanecer ocultas durante largos periodos, generalmente con objetivos de espionaje o sabotaje", pero que no todos los ciberataques siguen este patrón y que "España cuenta con un marco nacional de protección de infraestructuras críticas".