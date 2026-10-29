Accidente de Urda: no es el interior del tren, es un vídeo de un Alvia en 2020

Tras el accidente de dos trenes de alta velocidad que ha dejado al menos 69 muertos este miércoles en Urda (Toledo), en redes sociales circula un vídeo de un vagón con una fuerte vibración con mensajes que aseguran que es el interior de uno de los dos trenes momentos antes del siniestro. Es un bulo. Es un vídeo grabado por pasajeros en 2020 dentro de un tren Alvia.

"¡Tragedia imperdonable! El peor accidente ferroviario en Europa en los últimos 80 años en España (46 muertos). Pasajeros captaron la violenta sacudida previa al choque. Expertos lo habían advertido y el gobierno no hizo nada", leemos en un mensaje de X que comparte el vídeo el 28 de octubre. Otro mensaje en esta red señala en turco: "Antes del accidente de tren que ocurrió en España, un video grabado por uno de los pasajeros muestra que el balanceo del tren no era normal, probablemente hubo negligencia".

Es un vídeo de 2020 en un Alvia

Mediante una búsqueda inversa hemos comprobado que la grabación circula en redes al menos desde el 2 de febrero de 2020. El vídeo lo compartió entonces un usuario en Facebook señalando que era un tren Alvia que iba de Huelva a Madrid. En la publicación señalaba: "Alvia de Huelva a Madrid, todo el viaje de vaivén, de lado a lado todo el trayecto mareado. Como siempre, Alvia se ríe de nosotros en nuestra cara". El vídeo lo comparte dentro de un grupo llamado Asociación Plataforma para la llegada de la Alta Velocidad a Huelva".

Este vídeo ya se ha difundido para desinformar sobre el siniestro de Adamuz. Se difundió en redes como si correspondiera al accidente ferroviario que dejó 46 muertos el 19 de enero de 2026. Entonces, varios usuarios compartieron el vídeo con mensajes falsos como este de X: "Imágenes de pasajeros revelan la verdad: El 19 de enero, el peor desastre ferroviario de Europa en 80 años golpeó a España".

En VerificaRTVE hemos recopilado y desmontado los vídeos falsos y descontextualizados difundidos en redes tras el accidente de Urda. También hemos alertado de mensajes que suplantan a la Guardia Civil para dirigirse a familiares de desaparecidos en el siniestro.