Familiares de las víctimas del accidente de Urda reciben SMS falsos sobre la identificación de los cuerpos

Varios familiares de las posibles víctimas mortales del accidente de tren en Urda han denunciado que están recibiendo SMS falsos en los que alguien se hace pasar por la Guardia Civil para comunicarles que se ha identificado el cuerpo de su ser querido. El Centro de Integración de Datos (CID), el equipo formado por forenses y cuerpos de seguridad que coordina la identificación de los fallecidos, ha advertido de que se trata de una suplantación.

Desde la Guardia Civil aseguran a VerificaRTVE que el procedimiento para comunicar las identificaciones de los fallecidos a sus familias se realiza siempre de manera presencial y personal por la Guardia Civil, y nunca por llamada telefónica. "La Guardia Civil va personalmente con un psicólogo a decírselo a la familia", señalan.

Los familiares se organizan en redes sociales para identificarles

Las autoridades piden a los posibles afectados que no otorguen veracidad a la recepción de mensajes o labores de teléfono y añaden que "las labores de autopsia e identificación de las personas fallecidas continúan ininterrumpidamente" con "el mayor rigor y celeridad posibles", según la nota de prensa facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha.

Desde las primeras horas del accidente, los familiares de pasajeros desaparecidos se están organizando a través de redes sociales para localizarlos. Circulan los nombres, fotos, vagón en el que viajaban o la vestimenta que llevaban, además de números de contacto para dirigirse en caso de encontrarlos.

Oficinas para la identificación de los desaparecidos

En situaciones de catástrofe como esta es fundamental acudir a los canales oficiales, debido a que es el terreno propicio para que circule la desinformación. La Guardia Civil ha habilitado cuatro oficinas para que acudan los familiares de los desaparecidos en el accidente de Urda: en Madrid (calle Batalla del Salado, 32), en Sevilla (avenida de la Borbolla, 8), en Córdoba (avenida de los Mozárabes) y en Toledo (Avenida Barber, 42).

El objetivo prioritario, dice el instituto armado, "es la identificación de las personas desaparecidas y la toma de muestras de ADN de los familiares que acudan a estas oficinas para así poder agilizar el proceso de identificación".

Desde el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha se ha habilitado el teléfono gratuito 900 122 112 para atender a víctimas y familiares. Renfe ha puesto a disposición el 900 101 020, dentro del Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus Familiares. Y la compañía ferroviaria Iryo ha habilitado el 900 001 403 para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente.