Familiares de los pasajeros desaparecidos en el accidente de Urda se organizan en redes para buscarlos

Tras el choque de dos trenes en Urda, Toledo, familiares de los pasajeros desaparecidos han publicado en redes sociales imágenes suyas y sus nombres pidiendo la colaboración del resto de la ciudadanía para encontrarlos. En VerificaRTVE recopilamos estos mensajes, compartidos masivamente por el resto de la comunidad en distintas redes sociales, e informamos de los recursos y oficinas habilitados por las autoridades para la identificación de los pasajeros pendientes de ser localizados.

Los familiares difunden datos de sus desaparecidos y la comunidad los comparte

Horas después del accidente ferroviario en Urda, las redes sociales se han llenado de nombres e imágenes de pasajeros desaparecidos difundidas por sus allegados y compartidas por un gran número de usuarios. Las publicaciones llegan a detallar el vagón en el que viajaban y la vestimenta que llevaban en el momento del siniestro. También el teléfono de contacto al que dirigirse en caso de encontrarlos. Y la comunidad se ha volcado para ayudar a los familiares de los desaparecidos.

Los usuarios no solo han redifundido las publicaciones. Por ejemplo, desde un perfil de TikTok se han ofrecido para recopilar y compartir los datos de los desaparecidos. Y, esta cuenta de X comparte un hilo con información sobre los pasajeros en paradero desconocido tras el accidente.

Adriana Marroquín Rodríguez (vagón 8). Una usuaria de Instagram (@alejandrmarroquin) se identifica como su hermana y hace un llamamiento desde su perfil para encontrarla. "Mi hermana Adriana estaba en el tren RENFE Madrid-Sevilla Vagón 8, no damos con ella, cualquier información se agradece", dice esta usuaria en una historia de Instagram. En otra, publica la imagen de la desaparecida y detalla que "llevaba chaqueta y pantalón azúl". Posteriormente, usuarios de X difunden capturas de pantalla de sus historias de Instagram con mensajes que instan a localizarla. Usuarios de X como este se hacen eco del llamamiento de Alejandra (1, 2).

Mari Carmen García (vagones 7 y 8 del Iryo): "Se busca a Mari Carmen García. Iba en el Iryo camino a Sevilla. Vagones 7 y 8. Si alguien sabe algo, que se ponga en contacto conmigo".

David Martínez Méndez (asiento 16A, vagón 7): "Desaparecido DAVID MARTÍNEZ MÉNDEZ. Por favor no hay información sobre él. Tiene 25 años e iba en el AVE Vagón 7 Plaza 16A. Cualquier información, DM, por favor". También se ha compartido un cartel que detalla que este pasajero viajaba en la plaza 16A del vagón 7. Este mismo usuario pide a las 14:28 si alguien conoce a "algún trabajador en el Hospital de Toledo, por si estuviera allí". Otros usuarios ofrecen ayuda contestando a esta publicación de X. También se llega a facilitar un teléfono de contacto. "Uno de mis mejores amigos no localiza a su primo", dice otro usuario que redifunde el cartel de búsqueda de David Martínez Méndez.

Tamara González Costa (asiento 12B, vagón 8). Un usuario de X informa de que esta mujer iría en el "vagón 8", en el "asiento 12b" y que "viajaba por trabajo". "Mide 1,57", añade en una publicación en la que adjunta dos imágenes de una joven.

Pepe. Una usuaria de Instagram que se identifica como su hermana publica una imagen del desaparecido y la de un perro y dice en una historia de Instagram: "Ruego me ayudáis a encontrar a mi hermano Pepe, iba en el tren con ‘Trece’, su perro, y no sabemos nada de ellos, por favor si le podéis dar difusión para saber algo de ellos os lo agradezco". En una historia posterior, informa de que la mascota ha aparecido ("la tenemos con nosotros"). "A seguir rezando para encontrar a mi hermano", añade. Esta usuaria de X comparte una captura de estas historias de Instagram para pedir ayuda a la comunidad.

Las autoridades habilitan oficinas para la identificación de desaparecidos

La Guardia Civil ha habilitado cuatro oficinas para que acudan los familiares de los desaparecidos en el accidente de Udra. Insta a que acudan los familiares de primer grado de las víctimas del accidente ferroviario para llevar a cabo la identificación de las personas desaparecidas y para la toma de muestras de ADN de los familiares que acudan a estas oficinas "para así poder agilizar el proceso de identificación".

Los puntos habilitados se encuentran ubicados en las Zonas de la Guardia Civil en Madrid (Calle Batalla del Salado 32) y de Andalucía (Avenida de la Borbolla nº 8, Sevilla) y las Comandancias de Córdoba (Entrada por Avenida de los Mozaharabes) y de Toledo (Avenida Barber Nº 42).

Además, la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha emitido un comunicado en solidaridad con las víctimas del accidente ferroviario de Udra. En el documento informan de que ponen su asociación "a disposición de todas las personas afectadas, para ofrecerles apoyo, cercanía y compartir nuestra experiencia en todo aquello que pueda serles de ayuda".

Teléfonos oficiales de asistencia a familiares y víctimas

Desde el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha se ha habilitado el teléfono gratuito 900 122 112 para atender a víctimas y familiares. Renfe ha puesto a disposición el 900 101 020, dentro del Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus Familiares. Y la compañía ferroviaria Iryo ha habilitado el 900 001 403 para consultar información y recibir asistencia relacionada con el accidente.