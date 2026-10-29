Muere Patrick Stewart, el actor que interpretó al capitán Picard de 'Star Trek' y a Charles Xavier en 'X-Men'

El actor británico Patrick Stewart ha muerto a los 86 años en Los Ángeles, Estados Unidos, según ha comunicado su familia en redes sociales.

"Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su domicilio de Los Ángeles, bajo el cariñoso cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor proceso con la enfermedad de Alzheimer y la demencia", explican en el comunicado.

El icónico artista empezó su carrera en el teatro, especialmente con obras de Shakespeare. Pero no sería hasta los años 80 cuando ganaría una importante fama al encabezar, como el capitán Jean-Luc Picard, el elenco de Star Trek: La nueva generación. La serie de televisión se emitió entre 1987 y 1994 como secuela de la Star Trek, original de la década de 1960 y contó con su interpretación durante 176 episodios en siete temporadas. También en varias películas relacionadas con el mundo Star Trek y en la serie en streaming dedicada a su personaje (en 2020).

Desde la década de los 2000, Stewart ya quedó indudablemente ligado a su papel del profesor Charles Xavier en la saga X-Men, y al que dará vida una última vez este diciembre en la reunión de superhéroes de la película de los Vengadores Doomsday.

Fue nombrado caballero por Isabel II

Stewart nació el 13 de julio de 1940 en la localidad inglesa de Mirfield, en Yorkshire. Se crio sin riquezas, con un padre que, según él, regresó de la Segunda Guerra Mundial convertido en un alcohólico que sufría síndrome de estrés postraumático y maltrataba físicamente a la madre de Stewart.

El actor se convirtió en Sir Patrick Stewart cuando fue nombrado caballero por la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham en 2010. En aquel momento, aseguró a los periodistas ⁠que sus héroes eran los actores británicos Laurence Olivier, John Gielgud y Alec Guinness, quienes también habían sido nombrados caballeros. "Esa compañía es lo más grandioso que me ha sucedido profesionalmente", dijo.

Estuvo nominado a dos Globos de Oro por mejor actor de miniserie en Moby Dick (1999) y El león de invierno (2005), así como a cuatro premios Emmy por mejor actor en Moby Dick, mejor telefilme en El león de invierno, mejor actor invitado en Extras y mejor actor de reparto en Hamlet.

Stewart se casó tres veces y tuvo dos hijos. Su tercer matrimonio, en 2013, fue con la intérprete estadounidense Sunny Ozell. La familia ha pedido, en lugar de flores, que se realicen donaciones conmemorativas al Centro de Investigación de la Enfermedad del Azheimer de la Universidad Johns Hopkins y a los Cuidadores de la Fundación de Alzheimer de América. También han destacado su labor filantrópica y su activismo en defensa de los derechos humanos, las víctimas de la violencia doméstica, los refugiados de todo el mundo, los servicios de salud mental para veteranos y el bienestar animal, "especialmente de los queridos perros pitbull que acogía temporalmente".