El rey pide avanzar "juntos" tras el "durísimo golpe" por el accidente y reclama "medidas para que no vuelva a suceder"

Los reyes Felipe VI y Letizia han llegado pasadas las 15.30 horas al Hospital Universitario de Toledo para visitar a los heridos del accidente ferroviario ocurrido este miércoles en el término municipal de Urda. Ambos se han desplazado este jueves al centro sanitario para conocer de primera mano el estado de las personas que se encontraban dentro de los vagones de los trenes Iryo y Ave que colisionaron.

Asimismo, los reyes han podido hablar con familiares de las víctimas de esta tragedia y poder tener más detalles de todo lo ocurrido. En estos momentos ascienden al menos69 las personas que han fallecido en el accidente de tren, mientas que centenares de pasajeros siguen hospitalizados.

Tras la visita al hospital, Felipe VI ha realizado una breve declaración ante los medios en la que ha manifestado su "angustia y tristeza" tras el accidente ferroviario. Al principio de su intervención, el monarca se ha referido a Adamuz, pero posteriormente ha reconocido que ha sido un desliz y que "evidentemente estaba pensando en Urda y en la catástrofe de ayer".

"Como sociedad volvemos a sufrir un durísimo golpe, pero hay que seguir avanzando con ese dolor, sin olvidar la herida que nos dejan tantas personas que han perdido la vida y que nos faltan a todo el país", ha apuntado.

Felipe VI reclama "medidas" tras el accidente

En su mensaje también ha reclamado "medidas para que no vuelva a suceder" un incidente como el ocurrido. "Hay evidentemente una investigación en marcha, debe determinar cómo y por qué ha sucedido esta catástrofe", ha asegurado.

Felipe VI, asimismo, ha agradecido la labor de todos los servicios de emergencia. "Gracias a todos aquellos que han atendido la emergencia y a todos los que siguen trabajando por rescatar a las personas desaparecidas. También a los que siguen atendiendo a los heridos y haciendo lo posible por dar aliento a sus familias", ha dicho.

Los reyes hablan con profesionales sanitarios del Hospital Universitario de Toledo.FRANCISCO GOMEZCasa de S.M. el Rey

En representación del Gobierno de España han acompañado a Felipe VI y a Letizia la ministra de Educación, Milagros Tolón; también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Tras la visita al hospital, los reyes se han desplazado a la Casa Sacertodal de Toledo, donde se encuentra familiares de las víctimas del accidente.

Esta visita llega un día después del accidente y tras el mensaje del rey que pronunció en la base militar de Bétera (Valencia) nada más conocer el accidente. Desde allí, lamentó el "terrible accidente" y trasladó su pésame a los familiares de las víctimas: "Quiero transmitir a las familias nuestra tristeza en un momento tan duro". El monarca también mostró su reconocimiento a los servicios de emergencia.

La Casa Real ha suspendido su agenda oficial

Tras el accidente, la Casa Real ha anunciado que cancela su agenda oficial de los próximos días, teniendo en cuenta también los tres días de luto oficial que han comenzado este jueves. Por ello, se han cancelado actos en Madrid y también en las islas Canarias.

Los reyes, por cierto, han visitado un Hospital Universitario de Toledo que conocen bien, ya que ellos mismos inaugurarin este centro sanitario hace seis años.