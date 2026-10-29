Suben a 69 las víctimas mortales en el accidente de tren de Urda y más de medio centenar de pasajeros siguen hospitalizados

Un día después del trágico accidente ferroviario tras el choque de dos trenes AVE e Iryo en Urda, Toledo, siguen las labores de rescate en la zona cero del siniestro, que ha dejado 69 fallecidos, después de que se haya confirmado el fallecimiento de uno de los heridos ingresados en un hospital.

El Centro Integrado de Datos ha confirmado en un comunicado que los equipos forenses ya han recibido esos 69 cadáveres, de los cuales han completado la autopsia en al menos 48 casos. Cinco de ellos han concluido con la identificación de las víctimas —tres hombres y dos mujeres—, gracias a las comprobaciones de las huellas dactilares efectuadas por el servicio de criminalística de la Guardia Civil.

En cuanto a los pasajeros atendidos en hospitales, ascienden a casi 200. De los 110 heridos que han sido atendidos en Castilla-La Mancha, 60 han recibido ya el alta médica y unos 50 permanecen hospitalizados en distintos centros, con 15 de ellos en "código rojo", aunque con evolución favorable.

Así lo ha explicado el presidente de esta comunidad, Emiliano García-Page, quien ha comparecido junto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha afirmado que "todo el Estado está volcado" en una triple vertiente: respuesta ante la emergencia, con el rescate de las víctimas y su identificación; el esclarecimiento de las causas del siniestro; y el resarcimiento "al menos desde el punto de vista material" a los familiares de las víctimas desde la Administración General del Estado.

Otros 104 heridos de diferente consideración fueron atendidos este miércoles en hospitales de la Comunidad de Madrid, de los que tres siguen en la UCI.

Page ha explicado que en la zona del choque mortal han aparecido "más restos humanos parciales" y que las autoridades creen que no hay más víctimas mortales, aunque ha apelado a la prudencia porque se sigue trabajando en el amasijo de hierros a los que han quedado reducido algunos de los vagones más afectados.

El jefe del Ejecutivo ha insistido, tal y como hizo este miércoles, en que se trabajará "día y noche" para esclarecer "hasta el último detalle" de lo sucedido y "hasta el final" y en reforzar la seguridad.

El AVE y el Iryo salieron a las 8:00 y 7:54 de este miércoles, respectivamente, de la estación de Atocha, en Madrid, pero ninguno llegó a su destino, en Sevilla. A la altura de Urda se producía el fatal choque cuando el AVE embestía al Iryo.

Trabajos sobre el terreno

A esta hora casi 800 efectivos entre bomberos, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, personal sanitario y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, siguen trabajando en la zona del accidente.

La Guardia Civil, Policía Judicial y autoridades judiciales trabajan en la inspección de la zona cero para investigar lo ocurrido con grúas de gran tonelaje en un perímetro de dos kilómetros desde la zona cero, que ha quedado acotada para que puedan trabajar los investigadores. La jueza encargada del caso ha ordenado la retirada de cualquier elemento para "preservar las evidencias, pruebas e indicios".

Los supervivientes del accidente se recuperan de lo vivido, entre relatos de horror ante la brutalidad del choque. Son muchos los que aún buscan a familiares desaparecidos. Se han presentado 70 denuncias por la desaparición de personas en los trenes, si bien el CID ha matizado que en dos de estos casos se ha localizado con vida a las personas buscadas. Este jueves se ha confirmado la muerte de la exministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.

Por otro lado, el Centro de Identificación de Datos ha alertado de la difusión de mensajes falsos sobre supuestas identificaciones de víctimas mortales y ha dejado claro que las informaciones se realiza de manera personal y presencial, nunca por teléfono.

¿Qué se sabe del choque mortal?

La jueza de la Plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz (Toledo) ha solicitado ya varias diligencias de investigación para determinar el origen del accidente ferroviario.

Las primeras hipótesis planteadas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, apuntan a un error humano después de que el Centro de Control de Adif ordenara al AVE de Renfe reanudar la marcha cuando el convoy de Iryo aún estaba detenido en la misma vía.

Ambos estaban detenidos porque a las 8:30 el sistema de seguridad "LZB" dejó de funcionar por un problema informático. A las 8:36 el centro de control da la orden de reanudar la marcha a pesar de que no se ha solucionado el problema y el sistema LZB sigue sin funcionar, según la versión de Transportes.

En los siguientes 17 minutos aproximadamente ocurren los dos hechos fatídicos: uno de los trenes afectados, el Iryo, no reanuda la marcha, mientras que el AVE de Renfe que circula por detrás, lo hace con normalidad y no a la "marcha a la vista" como marca el protocolo (a unos 40 km/hora) y recorre los 25 kilómetros que los separan a gran velocidad. Queda por determinar por qué el Iryo permanece aún detenido y el AVE no lo sabe. Esa es la principal incógnita. A las 8:53 la cabeza tractora del AVE de Renfe impactó con el vagón de cola del tren Iryo detenido.

De los audios con las conversaciones entre Adif y los maquinistas, a los que ha tenido acceso RTVE, se desprende que Adif había autorizado a los dos maquinistas a reanudar la marcha, pero solo el de Renfe lo hizo.

Fuentes cercanas a Iryio contradicen esa versión y aseguran que a las 8.38 la maquinista del Iryo ya estaba en contacto con el centro de control y a las 8.48, momento que la compañía señala como instante del impacto, el tren no había recibido autorización para reanudar la marcha.

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha lamentado la filtración de información que "en teoría tenía que estar custodiada". Muy crítico, el portavoz, Diego Martín, ha dicho que es "irresponsable" filtrarlos de "forma sesgada" sin "toda la información". Lamenta que se trate de "buscar culpables" sin "una investigación independiente". Han decidido mantener la huelga para el día de hoy en Renfe en defensa de la seguridad ferroviaria, así como del cumplimiento de los compromisos para conseguir un cambio estructural en la seguridad, tras el grave accidente ocurrido.

Todo ello, nueve meses después del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) que costó la vida a 46 personas en esa misma línea.

Se ha sabido además que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) recomendó, en un informe de 2024, adoptar medidas técnicas y reforzar los protocolos, tras apuntar que la verificación humana es "susceptible de fallar" en los casos en los que ésta sustituye al sistema automatizado, tal como ha ocurrido.

Feijóo: "Más de 100 muertos en un año requiere de respuestas"

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado el puesto de mando y allí ha afirmado que más de cien muertos en menos de un año y en el mismo corredor ferroviario requiere una respuesta a la pregunta ¿qué está pasando en el sistema ferroviario español? Ha instado a que se asuman responsabilidades políticas: "No se pueden asumir finalizada una investigación. No son opcionales, sino imprescindible punto de vista ético y moral". Ha cargado, además, contra el Gobierno por "echarle la culpa" al operador de Adif.

Vox ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el ministro Puente, por presuntos delitos de homicidios y lesiones por imprudencia grave y por comisión por omisión por el accidente ferroviario

Informativo 24h Feijóo exige responsabilidades: "Lo que hizo Puente es echarle la culpa a un operador de Atocha" Ver ahora

El accidente ferroviario en Urda ha dejado la precampaña en pausa, con un Gobierno en 'shock' y con un ministro de Transportes cada vez más cuestionado, incluso por los socios del Ejecutivo. Óscar Puente comparecerá el próximo 3 de noviembre en la Diputación Permanente del Congreso para informar del accidente, según han afirmado fuentes del ministerio, después de las peticiones de sus socios y la oposición. El PP, por su parte, ha registrado una solicitud para que Sánchez también comparezca por esta causa.

También este jueves, el primer día de luto oficial de los tres decretados por Gobierno, los reyes se han desplazado al Hospital Universitario de Toledo. En su visita, han hablado con los responsables de la emergencia sanitaria y el personal que está atendiendo a los afectados. También han hablado con algunos de los heridos y han trasladado su apoyo a los familiares. "En estos momentos, lo más importante es acompañar y dar cariño. Lo segundo es dar las gracias a todos los que han trabajado en la emergencia", ha dicho Felipe VI a la salida del centro sanitario.

Suspensión de trenes y huelga

Tras la colisión se mantiene la interrupción de la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía en ambos sentidos y Renfe ha suspendido la venta de billetes hasta diciembre. Además, ha anunciado que no pondrá en marcha un plan alternativo en la línea Madrid-Andalucía hasta el 3 de noviembre.

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) ha calificado de éxito la huelga de este 29 de octubre con "un 100% de seguimiento de los maquinistas" en todos los servicios ferroviarios del grupo Renfe. También ha registrado una nueva convocatoria de huelga para los próximos días 10 de noviembre (con un paro total de la actividad) y 12 de noviembre (mediante paros parciales a lo largo de la jornada). La movilización, dice en un comunicado de SEMAF, responde a "la parálisis institucional y al incumplimiento de los compromisos adquiridos para acometer un cambio estructural en la seguridad ferroviaria".