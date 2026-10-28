Supervivientes del accidente de tren en Toledo: "Fue muy rápido, estábamos durmiendo y despertamos volando"

El polideportivo de Urda se ha convertido en un espacio de atención a los heridos en cuestión de minutos tras el accidente ferroviario de este miércoles en Toledo. Las personas con contusiones más leves o heridas superficiales han ido llegando a lo largo de la mañana a este lugar, que ha contado con la colaboración de los vecinos y de todo tipo de servicios.

Tras ser atendidos por los médicos y personal sanitario, Victoria y Josimar han salido del polideportivo por su propio pie. Ellos venían desde Brasil para hacer turismo por España. Estaban sentados juntos, en el vagón 7 del AVE que ha impactado con el tren Iryo.

"Fue todo muy rápido, estábamos durmiendo y cuando nos hemos despertado estábamos volando", explica Victoria a RTVE Noticias con la camisa manchada de sangre en el hombro. Dice que se encuentra bien a pesar del impacto que ha sufrido. "Había muchos escombros, yo me he quedado bajo los escombros pero por suerte no me ha pasado nada", nos relata.

Médicos y enfermeros acceden al polideportivo de Urda para atender a los heridos, con varias ambulancias como apoyo.RTVE / Àlex Cabrera

A su lado estaba Josimar, que tiene también manchas de sangre en el pecho. Algo aturdido todavía, nos cuenta que le ha sorprendido el impacto. "Lo que no entiendo es por qué no hay cinturones en estos trenes. Con cinturón no hubieran salido volando tantas personas", asegura, con cierta indignación.

Rápidamente Josimar pregunta si la noticia comienza a tener impacto internacional. "Es para avisar de que estamos bien", aunque confiesa que hasta dentro de unas horas sus familiares no estarán despiertos por la diferencia horaria con Sudamérica.

Tanto Josimar como Victoria sí que han querido poner en valor la atención que han recibido en todo momento. "Valoro mucho la agilidad con la que se ha organizado todo en este pueblo para ayudarnos, es bastante impresionante ver cómo ha ido todo tan rápido", dice él, agradecido.

"He sido de los que más suerte he tenido de mi vagón"

Diego Martín también iba dormido en el AVE cuando ha impactado con el otro tren. Nos explica su vivencia con un esparadrapo que le cubre la barbilla tras ponerle varios puntos.

"La verdad es que no me ha dado tiempo ni de entender lo que ha pasado porque estaba durmiendo en el tren, venía de Logroño de ver a mi pareja. Iba en el AVE, en el vagón tres, y cuando me he despertado ya era para chocarme con el asiento de delante", explica, con la mano en la frente mostrando su preocupación.

"Por suerte, mi asiento no ha salido disparado como han salido algunos asientos. Me he pegado un golpe y dentro de la gravedad del accidente, sino he sido el que más suerte ha tenido del vagón, habré sido de los cinco con más suerte", nos cuenta.

Familiares se abrazan en Urda tras ser atendidos por los servicios médicos.RTVE / Àlex Cabrera

Ha sido atendido rápidamente por los servicios médicos en el polideportivo de Urda y en cuanto ha podido ha llamado a su madre para que supera que estaba bien.

Diego apunta que, minutos antes del accidente, la megafonía del tren ha avisado que iban con retraso por afectaciones en la vía y que el viaje se iba a ralentizar. "En mi caso, eso lo he escuchado de fondo y ya me he despertado con la gente gritando y con el impacto".

Otro pasajero que iba en el AVE es Salvador, que viajaba a Sevilla. Sostiene que ha notado un "impacto brutal". "La mayoría de los pasajeros del vagón, que iban en el sentido de la marcha, han salido disparados", nos detalla.

Médicos voluntarios para atender a los heridos

Nada más escuchar la noticia, Conchita Vidales ha salido de casa con todo lo necesario para atender a las personas que lo necesitaran. Ella es médico de familia, vive en Toledo y no ha dudado ni un segundo en viajar hasta Urda para ejercer su profesión en un momento crítico.

"Me han empezado a llamar muchos amigos y he venido rápido con el coche, he venido por mi cuenta y riesgo. He preguntado dónde podía ser útil y ahí he estado, atendiendo a las afectados más leves", relata a RTVE Noticias. "He venido con mi propio equipo, con mis guantes, con mi mascarilla, también con gasas", nos cuenta tras horas de trabajo.

Conchita, la médica de familia que se ha desplazado a Urda para atender a heridos.RTVE / Àlex Cabrera

A lo largo de la mañana ha atendido a personas que han llegado con heridas de todo tipo, traumatismos y contusiones. "Se ha establecido un hospital de campaña con un triaje, donde hemos visto a los pacientes que llegaban. Un viajero, por ejemplo, ha venido con un traumatismo abdominal que hemos tenido que trasladarlo a un hospital", explica sobre los heridos más graves.

Toda la atención más inmediata se ha llevado a cabo en este polideportivo, con todo tipo de material y voluntarios, según explica Conchita. Antes de despedirse, nos enseña un fonendo de otra doctora que se ha olvidado. "Lo voy a donar para ayudar a otras personas", dice, con una ligera sonrisa.

Otra de las personas voluntarias que se ha traslado hasta Urda tras escuchar la noticia ha sido Joana López. Es profesora de inglés y ha decidido acudir al municipio para ayudar en tareas de interpretación. "He ayudado sobre todo traduciendo al inglés a personas asiáticas, alemanes, turcos y americanos", explica.

Un grupo de personas extranjeras ha necesitado de intérpretes tras el accidente en la provincia de Toledo.RTVE / Àlex Cabrera

"Todos en este caso están bien. Les estoy ayudando con el autobús que tienen que coger para ir a Sevilla o a Madrid. La mayoría ya ha hablado con sus familiares para informarles de que están bien", nos cuenta, mientras sigue atendiendo las necesidades de estas personas que esperan, maleta en mano, saber qué autobús deben coger.