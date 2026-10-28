Accidente de tren en Urda (Toledo): vídeos falsos, imágenes creadas con IA y teorías de la conspiración

Tras el choque de dos trenes de alta velocidad que ha dejado este miércoles al menos 69 muertos en Urda (Toledo), en redes sociales se han difundido vídeos descontextualizados, imágenes generadas con inteligencia artificial y teorías de la conspiración sobre las causas de este accidente. En VerificaRTVE desmentimos los bulos y falsedades del accidente ferroviario en Urda.

1| No es el accidente de Urda, es Adamuz

En redes sociales han difundido como si correspondieran al accidente de Urda cuatro imágenes que en realidad muestran la tragedia ferroviaria del 18 de enero en Adamuz, Córdoba. Las cuatro imágenes aparecen publicadas este miércoles en la red social con mensajes que hablan del accidente de "dos trenes de alta velocidad en Urda", pero una búsqueda inversa corrobora que no son imágenes actuales.

Mensajes de redes sociales que difunden como actuales imágenes del accidente del 18 de enero en Adamuz, Córdoba, con sello 'falso'VerificaRTVE

Las cuatro fotografías que comparten estos perfiles de X no guardan relación con el choque de dos trenes en Urda. Son imágenes del accidente ferroviario de dos trenes que dejó 46 muertos en Adamuz el 18 de enero, por lo que no tienen relación con la tragedia de este miércoles.

La foto de un tren de Renfe con la parte trasera descarrilada difundida este miércoles en redes corresponde a una instantánea publicada el 19 de enero de 2026 por la agencia de noticias Reuters que muestra a "personal de emergencia" trabajando "junto a uno de los trenes involucrados en el accidente, cerca de Adamuz, en Córdoba, España". La segunda imagen es una foto del 19 de enero tomada por Susana Vera también para Reuters. La tercera imagen que se difunde de forma descontextualizada es una captura de un vídeo del Alvia siniestrado que difundió el 19 de enero la Guardia Civil en YouTube (minuto 00:11). Y la cuarta instantánea, en la que vemos a un agente de la Guardia Civil de espaldas delante de un tren siniestrado, es una "vista del lugar del accidente de trenes cerca de Adamuz" de la Guardia Civil y distribuida por la agencia EFE.

Otra de las imágenes de Adamuz que más se ha compartido como si fuera de Urda es esta fotografía que muestra dos vagones rojos descarrilados. Mediante una búsqueda inversa encontramos la instantánea publicada el 19 de enero por la agencia de noticias Reuters, que atribuye la autoría a la fotógrafa española Susana Vera.

Mensaje de X que difunde una foto como si fuera del accidente de tren de Urda, pero es Adamuz, con sello 'falso'VerificaRTVE

2 | No es el "choque" en Urda, es Ricla (Zaragoza)

Un mensaje en X con más de 10.000 visualizaciones comparte como si fuera actual una imagen de una máquina de tren quemada, parada sobre una vía y con dos operarios delante.. Es falso. Es un AVE siniestrado en Ricla (Zaragoza), el 12 de octubre.

Mensaje que difunde una imagen de Ricla, Zaragoza, como si fuera Urda, con sello 'falso'VerificaRTVE

La imagen fue publicada por la Agencia EFE y muestra la cabecera de un tren AVE que se incendió en Ricla (Zaragoza) el día 12 de octubre, como te contamos en RTVE Noticias, lo que provocó la suspensión del tráfico ferroviario. La línea quedó de nuevo abierta el día 19 de octubre tras la retirada de los restos del tren siniestrado. Otros medios de comunicación han publicado la fotografía de la agencia de noticias (1, 2 y 3).

3 | Esta foto no es del accidente de Toledo, es un Rodalies en enero

"ÚLTIMA HORA | Accidente ferroviario en España: Adif suspende la circulación entre Madrid y Andalucía", leemos en una publicación de X de este 28 de octubre que enlaza a un vídeo de Youtube. El ‘post’ comparte una imagen en la que vemos un tren accidentado y a los servicios de emergencia sacando a los heridos. La foto es falsa. No corresponde al accidente de tren en Urda (Toledo).

Mensaje de X que informa del accidente de este miércoles con una foto de un tren de RodaliesVerificaRTVE

La fotografía corresponde al accidente de un tren de Rodalies entre Gelida y Sant Sadurní, en Barcelona, el 20 de enero de 2026. Una búsqueda inversa permite encontrar imágenes que captan la misma escena y que se difunden en medios de comunicación desde el 21 de enero (1, 2 y 3). Todos ellos informan sobre este suceso. Puedes observar en la imagen inferior las coincidencias entre las fotos del siniestro de Gelida y la que se difunde actualmente.

Comparativa entre la imagen que circula actualmente en redes (arriba) y dos fotos difundidas por EFE el 21 de enero de 2026VerificaRTVE

Una persona, el maquinista del tren, murió como consecuencia de ese accidente de Rodalies, que se produjo por la caída de un muro de contención por un movimiento de tierras sobre un convoy. Otras 37 personas resultaron heridas.

4 | Esta imagen de los servicios de emergencias está creada con IA

En redes sociales han difundido este miércoles como si fuera real una foto de la llegada de los servicios de emergencia al lugar del accidente en Urda junto con un mensaje que habla de un "comunicado oficial" sobre el siniestro. La imagen es falsa. Está creada con inteligencia artificial.

Mensaje de Facebook que difunde como real una imagen creada con IA del accidente de tren en Urda, con sello 'creado con IA'VerificaRTVE

La fotografía está creada con inteligencia artificial. Hemos analizado la imagen con herramientas de detección de IA: Hive Moderation detecta que se ha generado con esta tecnología con más de un 99% de confianza en su predicción. La herramienta SynthID concluye que la instantánea ha sido generada con la IA de Google. Además, la imagen presenta inconsistencias propias de las creaciones con IA, como textos ilegibles en los letreros de las ambulancias.

Resultados de Hive Moderation y SynthID sobre la imagen de redesVerificaRTVE

5 | Esta imagen aérea del accidente de tren en Urda está generada con IA

Circula en redes sociales como TikTok una supuesta fotografía aérea que muestra varios vagones de un tren en un terraplén con un mensaje compartido más de 1.000 veces que asegura que es el accidente de Urda. La imagen es falsa, está creada con inteligencia artificial.

Mensaje de TikTok que difunde una imagen creada con IA del accidente de tren en Urda, con sello 'creado con IA'VerificaRTVE

No es una foto del accidente de Urda (Toledo), es IA. En VerificaRTVE hemos analizado la imagen con herramientas de detección de IA y hemos comprobado que está generada con esta tecnología. Hive Moderation lo muestra con más de un 97% de fiabilidad en su predicción. Las herramientas de detección OpenAI Verify y SynthID determinan que es una foto creada con una inteligencia artificial de OpenAI. En la parte inferior de la publicación de TikTok encontramos una etiqueta que señala: "Incluye contenido generado por IA". Sin embargo, en otras publicaciones que comparten la imagen, la etiqueta no aparece.

Resultados de Hive Moderation, OpenAI y de Google SynthID sobre la imagen de redesVerificaRTVE

6 | Teorías sin pruebas sobre las causas del accidente

En las horas posteriores al accidente han circulado en redes sociales teorías de la conspiración sobre las causas. "El pestazo a sabotaje/atentado de origen israelí es tremendo", leemos en un mensaje de X. "Israel dijo que los españoles íbamos a pagar las consecuencias de apoyar a Palestina y cuando un genocida te amenaza hay que tomárselo en serio. En otras ocasiones las injerencias extranjeras han sido más disimuladas, pero esta vez está siendo todo un canteo". Otra publicación en esta red social dice: "Fuentes de inteligencia no descartan un posible ataque informático en el incidente de trenes, dejando sin capacidad humana el control de la situación". Son teorías sin pruebas.

Mensajes que difunden sin pruebas teorías sobre las causas de este accidente.VerificaRTVE

Las autoridades no han informado, a fecha de la publicación de este artículo, de que la causa del accidente sea un sabotaje o un ataque. El Gobierno apunta como primera hipótesis a un error humano, aunque será la investigación la que determinará la causa de la tragedia y, hasta el momento, ninguna autoridad ha hablado de un "sabotaje".

Según ha explicado el ministro de Transportes, Óscar Puente, sí se ha producido un fallo informático, en concreto, una caída del sistema de seguridad LZB. Ocurrió aproximadamente a las 8:30 y provocó la detención de seis trenes que circulaban en ese tramo. "Con los trenes detenidos" y sin que este sistema vuelva a funcionar, tomó el mando el centro de control de Adif, en Atocha (Madrid), dijo el ministro. A las 8:36, se autorizó al tren Renfe a reanudar la marcha con normalidad, una decisión que Puente califica de "inexplicable" porque había "un tren detenido y con señalización roja a la entrada de la estación de Urta". Según ha dicho, si no se ha restablecido el sistema de seguridad, el protocolo solo permite reanudar la circulación con "marcha a la vista", es decir, a una velocidad inferior a 40 kilómetros por hora. Tras circular durante 17 minutos, a las 8:53, el tren de Renfe colisionó con el de Iryo, causando al menos 68 metros.

Mediante una búsqueda por las palabras clave "Israel" o "sabotaje", no encontramos ningún medio de comunicación ni ninguna fuente oficial que atribuya esta catástrofe a una injerencia extranjera ni a un acto voluntario.

7 | España no ha registrado en 2026 cinco accidentes de alta velocidad "fatales"

Mensajes de redes difunden que España ha registrado en el año 2026 "al menos cinco accidentes de alta velocidad fatales". Es falso. En 2026 se han registrado dos accidentes de alta velocidad con víctimas mortales (Adamuz y Urda) y un siniestro en el que un Alvia arrolló a un coche y acabó con la vida de su conductor.

Dos mensajes de redes que dicen que España ha registrado cinco accidentes fatales de alta velocidad en 2026 con el sello falsoVerificaRTVE

Los mensajes de redes hablan de "al menos cinco accidentes de alta velocidad fatales" e incluyen como tales dos siniestros registrados en trenes que no son de esta modalidad ferroviaria. Uno de los siniestros es un accidente en el que murió el maquinista de un tren de Rodalies en Gelida, en Barcelona, el 20 de enero. El otro es un accidente con seis heridos por el choque de un tren de vía estrecha con una grúa en Cartagena el 22 de enero en el que, además, no hubo ningún fallecido. Esta cronología del equipo de DatosRTVE detalla los accidentes ferroviarios más graves registrados en España, incluidos los siniestros en Adamuz, en Urda y en Angrois. Al menos 114 personas han muerto este año en accidentes de alta velocidad ferroviaria, sumando los de Adamuz y Urda.

8 | Netanyahu no amenazó a España con "cortes de energía" y "accidentes de tren"

Tras el accidente en Urda, en redes han difundido que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, amenazó a España en 2026 con la siguiente frase textual: "Podrían producirse cortes de energía repentinos y accidentes de tren". Es falso. El primer ministro israelí no amenazó a España con "accidentes de tren".

Mensaje de X que atribuye a Netanyahu amenazas a España sobre accidentes de tren con el sello falsoVerificaRTVE

Netanyahu no ha pronunciado las palabras que le atribuyen en redes. Los mensajes tergiversan una comparecencia del primer ministro israel el 10 de abril en la que hablaba de consecuencias diplomáticas por la posición del Gobierno español en la guerra de Gaza y de pagar un "precio inmediato", pero en ningún momento afirma que "podrían producirse cortes de energía repentinos y accidentes de tren".

En VerificaRTVE hemos traducido al castellano la grabación original difundida por el Gobierno de Israel y estas fueron sus palabras textuales: "España ha difamado a nuestros héroes, los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, los soldados del Ejército más moral del mundo y, por lo tanto, he decidido hoy despedir a los representantes de España del centro de coordinación de Kiryat Gat, tras la reiterada postura de España en contra de Israel”. A continuación, añadió: “Aquellos que atacan al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas no serán nuestros socios en lo que respecta al futuro de la región. No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía y hostilidad. No tengo la intención de permitir que ningún país nos declare una guerra diplomática sin pagar un precio inmediato”.

*29/10/26.- Esta noticia se ha actualizado para incorporar que el número de víctimas ha ascendido a 69.