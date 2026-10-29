El Athletic solventa su debut en la Copa con una goleada ante la Associació Esportiva Prat

El Athletic Club ha cumplido con los pronósticos en su debut en la Copa del Rey de ante el modesto AE Prat al que derrotó por 1-6 con goles de Maroan, Robert Navarro, Nico Serrano y Txus VIzcay Christian Imga y Shelton mientras Gustavo Reinke anotó el gol del honor del equipo local, que aguantó la primera media hora hasta que comenzaron a caer los goles.

No dejó margen para la sorpresa el equipo de Edin Terzic, y ya desde el comienzo del choque mostró una superioridad que acabó materilizándose tres goles en apenas seis minutos que acabaron por derribar la ilusión de la grada del Estadio de Estadio Municipal de L’Hospitalet.

Robert Navarro, quien ya había avisado en varias ocasiones, sirvió el pase del primer tanto del Athletic Club, obra de Maroan, de cabeza en el minuto 29, y firmar el segundo dos minutos después, con un espectacular amague a su par defensivo y batir a Pablo con un disparo certero.

Un mal despeje de Areso fue aprovechado por Gustavo Reinke en el minuto 33 para anotar un gol histórico del AE Prat y dar esperanzas a una hinchada que vió cómo Nico Serrano pinchó el globo con el tercer tanto del equipo rojiblanco, sofocando de golpe cualquier intento de rebelión local.

Contundencia y plasticidad en los tantos del Athletic, sobre todo en el logrado por Nico Serrano, quien superó con un sombrero en el área pequeña a Jordi Buyreun para perforar por tercera vez la portería local, mientras Padilla evitó el segundo del equipo local en la segunda parte a disparo de Alex Plaza, mientras los canteranos Txus Vizcay y Chirstian Imga enseñaban sus colmillos con sus primeros goles con el primer equipo y Shelton firmaba el sexto de la noche.

El Getafe sufre ante la UB Lebrijana

El Getafe se clasificó con apuros para la segunda ronda de la Copa del Rey gracias a su remontada (2-3) en el campo de la Unión Balompédica Lebrijana, un adversario de categoría regional que llegó a contar con dos goles de ventaja hasta la recta final de la primera parte.

La fatiga empezó a hacer mella en los futbolistas locales en el tramo final de la primera parte, en la que el Getafe empató con dos goles casi seguidos: de Aqbar tras recoger al borde del área un despeje de puños deficiente de Lebrón y de Mayoral a puerta vacía, después de una acción atropellada del juvenil Ibu Danfakha

José Bordalás refrescó su once con tres cambios en el descanso, retirando a los amonestados Sazonov y Davinchi para evitar quedarse en inferioridad, y uno de sus relevos, el internacional belga Orel Mangala, puso por delante al Getafe con un disparo raso desde 25 metros que entró tras tocar en el poste (min. 69).