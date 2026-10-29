Delcy Rodríguez promete elecciones en Venezuela y Machado afirma que la transición democrática es "irreversible"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha declarado este jueves que en el país habrá "todas las elecciones que la Constitución establece", con la autoridad electoral "renovada". No obstante, aún no ha precisado una fecha concreta.

"Habrá elecciones, con el mundo como testigo", ha declarado en un mensaje oficial al país. Además, ha insistido en que los comicios no deben ser "un problema" ni hacer retroceder a la población venezolana "hacia tiempos de confrontación que ya nadie quiere".

Horas después, la sucesora del chavismo ha destituido al canciller Félix Plasencia, que llevaba en el cargo desde julio, sustituyéndolo por Óliver Blanco, que era viceministro para Europa y Norteamérica desde febrero. Anteriormente, Plasencia había ejercido como nexo entre el Gobierno de Caracas y la administración Trump, en particular el secretario de Estado, Marco Rubio, quien dirige desde Washington los cambios en el país latinoamericano. Tras esta remodelación, pasará a ser directivo de Asuntos Internacionales de la Presidencia y tendrá como cometido recuperar el oro detenido en el Banco de Inglaterra.

El anuncio de Rodríguez acerca de la llegada de elecciones ha tenido lugar minutos antes de la primera rueda de prensa de la líder opositora y premio Nobel de la Paz María Corina Machado desde su vuelta al país el pasado domingo, tras diez meses en el extranjero. La oposición venezolana, comandada por Machado y por Edmundo González Urrutia, reclama elecciones presidenciales en el país en 2027. En esta comparecencia, la opositora ha dejado claro que en el país habrá "memoria, justicia y reparación": "Tenemos una sociedad que ha madurado, que está lista para evolucionar. La transición democrática es irreversible", ha afirmado.

Machado también ha agradecido a Donald Trump y su Ejecutivo: "Gracias a su visión, a su coraje y a su acción el 3 de enero, han permitido que Venezuela avance y se ha abierto la compuerta de la libertad", en referencia al rapto del presidente depuesto Nicolás Maduro por parte de oficiales estadounidenses el pasado mes de enero.

Desde la captura de Maduro, Rodríguez ha asumido el Ejecutivo venezolano. La mandataria encargada, que fue vicepresidenta de Maduro, ha gobernado con el apoyo de Donald Trump, y las relaciones entre ambos países ha mejorado.

Washington plantea una hoja de ruta que renovaría el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) en los próximos meses, que llevaría a Rodríguez a declarar vacante la presidencia y convocar elecciones en un plazo de seis meses.

El efecto del 25 de octubre

Tras siete intentos fallidos, María Corina Machado ha logrado volver a su país. Bajo el lema "Seamos libres", en el escenario de la universidad donde estudió, la opositora ha protagonizado su primer encuentro con medios de comunicación desde su retorno. Machado ha celebrado el anuncio de Delcy Rodríguez, propiciado, asegura, por el efecto de lo ocurrido el 25 de octubre, día de su vuelta a Venezuela. Afirma que su recibimiento demuestra el "clamor popular" de unos ciudadanos que "no están divididos": "Desde Santa Rosa hasta Caracas, yo solo escuchaba una palabra: 'Libertad'", ha narrado.

Según la la dirigente del partido Vente Venezuela, aún no tiene prevista una reunión con Rodríguez, aunque se muestra "dispuesta a dialogar": "No he recibido ningún mensaje de ni de los Estados Unidos ni de parte de la señora Rodríguez".

Para llevar a cabo este proceso de transición democrática, Machado está conforme con el plan de la Casa Blanca, y considera que "han quedado claros los plazos", en alusión a que el régimen chavista deje vacante el cargo en 2027 tras la renovación del TSJ.

Al ser preguntada sobre posibles represalias penales a la cúpula chavista si ella asumiese la presidencia, la ganadora del Nobel ha aclarado que "no le corresponde hablar de delito, sino al sistema judicial", aunque afirma que se instalará una "comisión de la verdad": "El país necesita justicia, no impunidad".

María Corina recibió el Novel de la Paz en Oslo el pasado mes de diciembre. Desde entonces, no había pisado suelo venezolano hasta ahora. Antes de su huida, Machado permaneció un año en clandestinidad para evitar ser detenida por denunciar fraude en las elecciones presidenciales.

Su relación con EE.UU.

Durante su declaración, de más de una hora, Machado ha ofrecido elogios a Trump a su Ejecutivo. Ha declarado que EE.UU. será su principal socio comercial. La duda sobre una posible injerencia estadounidense en su mandato ha rondado en las preguntas de los periodistas que han asistido al acto, aunque la opositora ha respondido que el interés del país estadounidense es que "Venezuela avance hacia una democracia": Yo no podría estar dando una rueda de prensa hoy sin el 3 de enero. Lo que pasó este domingo hubiese sido impensable hace meses".

Tampoco ha dado detalles sobre en qué condiciones se ha efectuado su regreso, tan solo ha matizado que el proceso ha sido "autónomo".