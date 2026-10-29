El accidente de Urda pausa la precampaña con un Gobierno en shock y Puente más cuestionado

El accidente ferroviario en Urda (Toledo), que se ha saldado por ahora con la muerte de 69 personas, ha dejado la precampaña en pausa, con un Gobierno en 'shock', que trabaja en "dar una respuesta a los familiares de las víctimas" y en "esclarecer todos los detalles y reforzar la seguridad para que no vuelva a suceder", y con un ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, cada vez más cuestionado, incluso por los socios del Gobierno, que reclaman más explicaciones.

Quedan dos semanas para el inicio oficial de la campaña electoral para el 29-N y parece que el accidente ha arrasado con ella. Todos los partidos menos Vox decidieron este miércoles parar la precampaña, y mantienen suspendidos todos los actos preelectorales.

Cada vez son más las voces que piden el cese de Puente, quien por ahora ha descartado dimitir. "En este momento lo que pienso es en esclarecer esto, no estoy pensando en mí", aseguró este miércoles a los periodistas en sus primeras declaraciones tras el siniestro. Desde Moncloa aseguran que el Gobierno respalda su gestión, y fuentes del entorno del ministro aseguran a TVE que Puente está "muy tocado anímicamente".

Fuentes del PSOE, por su parte, apuntan a que su cese "sería el reconocimiento de un error, de una mala gestión" y que a un mes de las elecciones generales "podría ser contraproducente".

Puente comparecerá el 3 de noviembre en la Diputación Permanente

Desde el Ministerio de Transportantes han informado que Óscar Puente había solicitado comparecer en la Diputación Permanente del Congreso para informar del accidente ferroviario de Urda. La fecha elegida por el Congreso es el martes 3 de noviembre a las 17 horas.

Asimismo, este viernes por la mañanaPuente ofrecerá una rueda de prensa para seguir informando sobre este accidente ferroviario

Este miércoles, Puente apuntó a un error humano como causa del accidente ferroviario y consideró que era "inexplicable" la orden dada al tren de AVE de retomar la marcha. En unos audios de las conversaciones que mantuvieron los maquinistas y el centro de control a los tuvo acceso RTVE este miércoles, se escucha cómo Adif autorizó a los dos trenes siniestrados que reanudaran la "marcha normal", aunque solo el AVE lo hizo. Por la filtración de estos audios ha habido quejas por parte de los maquinistas, que lo consideran "irresponsable".

Sánchez, en el CECOPI

Este jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado en la reunión de seguimiento y coordinación de la emergencia provocada por el accidente ferroviario en Urda, en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) de Toledo. Tras la reunión, Sánchez ha defendido que el Estado está "volcado en la respuesta" al accidente, en una "triple" vertiente: en el levantamiento de los cadáveres y sus autopsias, en la asistencia de las personas heridas y en el "conocimiento y esclarecimiento de las causas" que lo originaron.

"Quiero trasladar a toda la ciudadanía que toda la Administración General del Estado está trabajando día y noche para dar una respuesta a los familiares de las víctimas y para esclarecer todos los detalles y reforzar la seguridad para que no vuelva a suceder", ha señalado en una declaración institucional a los medios, junto al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

También ha defendido que desde el primer momento se puso en marcha el plan general estatal de emergencias de Protección Civil, movilizando a la Unidad Militar de Emergencias (UME), la Guardia Civil, la Policía Nacional y a todo el sistema de Protección Civil con el fin de dar una respuesta "rápida, urgente y eficaz" a lo sucedido.

Sánchez ha estado acompañado por los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Transportes, Óscar Puente; así como el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido. Es el segundo día que Sánchez se ha desplazado a la provincia de Toledo, después de que este miércoles acudiera a Urda, donde, en una declaración institucional, prometió responder "con contudencia" si se demostraba que había habido "negligencias".

También este jueves los reyes han viajado a Toledo para visitar a los heridos del accidente ferroviario en el Hospital Universitario de la ciudad.

Los socios piden la comparecencia urgente de Puente

Desde Sumar, ERC y Podemos han solicitado la comparencia urgente del ministro en la Diputación Permanente del Congreso para que dé cuentas del accidente ferroviario. Desde Frente Amplio, su candidata a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha remarcado que es "más necesario que nunca la transparencia y que se den todas las explicaciones que sean necesarias". Además, esta coalición exigió responsabilidades políticas tras el siniestro al considerar que es "inadmisible" que se repitan dos accidentes ferroviarios de esta gravedad en un mismo año.

Cabe recordar que el 18 de enero de este mismo año, en la misma línea férrea, pero en Adamuz (Córdoba), un Iryo descarriló y chocó con un Alvia que venía en sentido contrario, dejando un balance de 46 personas fallecidas.

Y el cabeza de lista de ERC por Barcelona y portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, ha atribuido la tragedia a "los recortes en inversión del PP, primero y la liberación salvaje del mercado del PSOE, después". En un mensaje en X, ha asegurado que la situación es "inasumible", por lo que ha defendido que "requiere de asunción de responsabilidades, no de filtraciones para trasladarlas", en alusión a los audios que se desvelaron este miércoles sobre las conversaciones entre los maquinistas y el centro de control.

"Una sola persona no puede ser responsable de la vida de centenares en cuanto al transporte ferroviario se refiere", ha sostenido el dirigente de ERC, que también ha asegurado que "un fallo humano es el reflejo de un sistema de seguridad fallida".

Y el PNV ha ido más lejos y ha exigido que se asuman "responsabilidades técnicas y políticas al máximo nivel" y en concreto han pedido el cese o dimisión del ministro Puente. En declaraciones a los medios, la candidata de PNV al Congreso por Guipúzcoa, Maribel Vaquero, ha calificado de "muy grave" lo sucedido y más aún "tratándose del segundo accidente en un año", al tiempo que ha pedido "llegar hasta el final en la investigación", ha incidido.

Feijóo exige responsabilidades

También el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido responsabilidades políticas y ha considerado que tras dos siniestros tan graves en nueves meses, en alusión también al de Adamuz, esas responsabilidades políticas "no son opcionales, son exigibles ética y moralmente", y ha defendido que no se puede esperar a que finalice la investigación.

En declaraciones a los medios tras visitar en Urda el puesto de mando avanzado habilitado por el accidente ferroviario, junto al presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, Feijóo ha tildado de "frivolidad" que Puente le ecahara la culpa a "un operador de Atocha". Este jueves ha elevado el tono después de que este miércoles asegurara que los ciudadanos tenían derecho a saber en qué "estado se encuentran las vías y los sistemas de seguridad".

Informativo 24h Feijóo exige responsabilidades: "Lo que hizo Puente es echarle la culpa a un operador de Atocha" Ver ahora

"Más de cien muertos en dos accidentes tren ave en nueve meses y el mismo corredor ferroviario conlleva un cuestionamiento de nuestro actual sistema ferrociario. Los españoles necesitan respuestas y se preguntan qué pasa en la alta velocidad de nuestro país. Vamos a respetar a los muertos, vamos a enterrarles, acompañar a familias, pero es evidente que tenemos que tomar decisiones", ha incidido.

Asimismo ha reivindicado que para ejercer un cargo político, "se necesita experiencia, gestión y rigor", y que los nombramientos "deben ser de personas que tengan trazabilidad y experiencia en las cosas que van a tratar".

Durante su visita a Urda ha estado conversando con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, del que ha destacado que le atendido "cordialmente" y le ha informado de lo sucedido, al contrario, ha dicho del Gobierno, al que ha reprochado que "nadie" le ha llamado tras el accidente.

Por otro lado, Vox ha presentado una querella contra Puente en el Tribunal Supremo por los presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave tras el accidente de Urda. Así, solicita que el ministro Puente declare como investigado y que se esclarezca su actuación ante las advertencias sobre seguridad ferroviaria y el cumplimiento de los compromisos asumidos en febrero.