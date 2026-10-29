El año aciago de la línea Madrid-Sevilla: Adamuz y Urda marcan la historia del corredor que trajo la modernidad a España

La línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, la más antigua de España y hasta hace poco orgullo de país, ha registrado en tan solo 10 meses dos gravísimos accidentes de tren: el de Adamuz, con 46 fallecidos, y el de Urda, con al menos 69 muertos y decenas de heridos de diversa consideración. El corredor sur, el segundo con más trasiego de viajeros de todo el país, vive un año aciago, en el que la alta velocidad ferroviaria, de la que España es uno de sus máximos exponentes mundiales, ha quedado en entredicho. Las dudas sobre la seguridad de la línea y del conjunto de la red se multiplican, también los interrogantes sobre las inversiones hechas y sobre si se podrían haber evitado los dos terribles accidentes, al tiempo que crecen las voces que exigen la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

El tramo de vías que atraviesa la provincia de Toledo, donde este miércoles, minutos antes de las 09.00, se registró el fatal choque entre un AVE y un Iryo en las proximidades de Urda, es uno de los que más tráfico concentra de la red. Más de 120 trenes diarios de transporte de viajeros de alta velocidad de larga distancia cruzan esta zona de España, la que más servicios de este tipo suma de todo el país, según el informe Anual del Sector Ferroviario 2025 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Toledo y Ciudad Real concentran la mayor intensidad de tráfico de trenes de alta velocidad Trenes diarios de viajeros en la red de ADIF (no exclusivamente larga distancia o Alta Velocidad) InfografíaRTVE Fuente: CNMC, con datos de ADIF

Las provincias de Toledo y de Ciudad Real son dos puntos claves de la red ferroviaria. Son el nexo de unión entre Madrid y el corredor sur, el segundo que más viajeros de Larga Distancia de alta velocidad tiene, con casi 12 millones de usuarios en 2025 entre los servicios que unen la capital con Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada. Solo las conexiones con Barcelona, con 14,3 millones de viajeros, suman más.

La alta concentración de trayectos hace que las probabilidades de registrarse incidentes sean mayores y sus consecuencias, más graves. También es la línea de alta velocidad más antigua de España. La construcción de la infraestructura comenzó en 1987 y se inauguró en abril de 1992. En los últimos años, de operar una única compañía bajo una única marca, Renfe, han pasado a circular otras dos, Iryo y Ouigo. Además, la primera también presta servicios con su línea lowcost.

Las dudas sobre las inversiones

Con la liberación del servicio, el volumen de viajeros en el corredor ha subido de forma significativa. El número de plazas ofertadas, según datos de la CNMC, creció un 55,22% entre 2024 y 2019, último año antes de que el servicio se abriese a nuevos operadores. El incremento del tráfico conlleva un importante deterioro de la infraestructura, cuyas inversiones fueron cuestionadas tras el accidente de Adamuz, provocado por la rotura de un raíl.

Entonces el ministro de Transportes, Óscar Puente, se defendió asegurando que la línea, con más de 30 años en funcionamiento, está siendo objeto de una "renovación integral" desde 2022. El presupuesto de la inversión asciende a 780 millones de euros y contempla, entre otras cosas, la sustitución del sistema LZB de seguridad por el más avanzado y moderno ERTMS nivel 2.

Precisamente, la cadena de incidentes que este martes desembocaron en el siniestro de Urda comenzó con un falló informático que tumbó el sistema LZB. La primera licitación para su sustitución se firmó en 2020, con José Luis Ábalos al frente al Ministerio, pero Adif acabó sacando una segunda licitación y el proceso se dilató. La renovación tendría que haber estado lista a principios de este año.

Por el punto en el que este miércoles se produjo el siniestro, el pasado 18 de enero pasó el Alvia que unía Madrid con Huelva y que terminó chocando con el Iryo que descarriló a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz. Fue el primer gran accidente de la alta velocidad española y ahora, casi 10 meses después, el mismo corredor ha vuelto a registrar un accidente grave. Los dos siniestros, con un balance provisional de 115 víctimas mortales, superan ya el número de fallecidos que se produjeron en Angrois en 2013, con 80.

Robos de cable de cobre

Más allá de los siniestros de Adamuz y Urda, la línea Madrid-Sevilla ha vivido en los últimos años otros incidentes con importantes afecciones. Precisamente, en Toledo, muy cerca de Urda, en mayo de 2025, el robo de cable de cobre en varios puntos de Toledo y el enganchón de un tren Iryo en la catenaria provocó importantes retrasos y la suspensión de los viajes en el corredor sur. 30 trenes y 10.700 viajeros se vieron afectados por los robos, registrados en cinco puntos de los sistemas de seguridad de la línea, en un radio de 10 kilómetros entre los municipios de Los Yébenes y Manzaneque, muy cerca de donde este miércoles se ha producido el trágico siniestro.

El suceso obligó a decenas de viajeros a pasar la noche en los trenes que se quedaron varados a lo largo de la vía. Unos meses antes, en diciembre de 2024, otro robo de cable provocó retrasos en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y en los trenes de media distancia entre Toledo y Ciudad Real-Puertollano. Además, no ha sido la única vez que un incidente en la infraestructura ferroviaria ha obligado a los viajeros a dormir en un convoy o en las estaciones de tren a la espera de una solución.

Este verano, en junio, la caída de un cable de alta tensión de Endesa sobre la catenaria, a la altura de San José de la Rinconada (Sevilla), provocó la suspensión del servicio entre Madrid y la capital andaluza durante unas 10 horas. La incidencia afectó a 25 trenes y provocó un auténtico caos en las estaciones de Atocha y Santa Justa con decenas de viajeros atrapados sin una alternativa para seguir su viaje.

El accidente de Chinchilla de Montearagón

Además de con el corredor sur, la red ferroviaria de Castilla-La Mancha, ya sea por alta velocidad o a través de servicios convencionales, es el punto de unión con el Mediterráneo. A través de Guadalajara circulan los trenes con destino Barcelona y por Cuenca y Albacete, lo hacen los que se dirigen a Valencia, Alicante y Murcia. De ahí la importancia estratégica de la región, que ya vivió en 2003 un gravísimo accidente ferroviario que guarda cierta similitud con el de Urda.

En junio de 2003, en Chinchilla de Montearagón (Albacete), dos trenes, uno de pasajeros y otro de mercancías, chocaron a tres kilómetros de la estación del municipio, un importante nudo ferroviario situado al suroeste de la provincia. En el siniestro fallecieron 19 personas y 50 resultaron heridas. El accidente se produjo por un fallo en el control de señales de un semáforo, que hizo que los dos trenes fuesen autorizados a circular, en dirección opuesta, por la misma vía.