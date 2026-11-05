Dimite el presidente de Paraguay, Santiago Peña, tras el colapso de un banco del que fue accionista

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha dimitido este jueves en medio de una fuerte presión política y social que exigía su destitución tras el colapso de la entidad financiera digital Ueno, que ha dejado a millones de clientes sin acceso a sus cuentas. Hasta hace poco, Peña poseía acciones en dicho banco y, durante su mandato, la empresa había recibido millonarios recursos de entidades públicas.

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República", ha anunciado Santiago Peña, presidente desde 2023, en un video publicado en X. "Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas".

El anuncio se produce 48 horas después del estallido de una crisis bancaria, en la que el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino la entidad financiera Ueno —que cuenta con 2,94 millones de clientes—, cuyos depósitos fueron congelados temporalmente.

Juicio político en el Senado

Peña, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, deja el cargo después de que la oposición convocara este jueves una sesión extraordinaria para decidir si se iniciaba un proceso de juicio político en el Congreso, y mientras manifestantes exigían en las calles su dimisión.

En el momento de su renuncia, la sesión parlamentaria llevaba más de dos horas de duración cuando la Cámara de Diputados ha avalado la petición para este impeachment.

La Constitución establece que el juicio político requiere una mayoría de dos tercios en la Cámara Baja para que la acusación pase al Senado, que actúa como juez. Ya en la Cámara Alta, se necesita una mayoría de dos tercios para declarar culpable al acusado.

La decisión del Senado, que ha iniciado el juicio contra Peña este mismo jueves (madrugada del viernes en España) por "mal desempeño de sus funciones", puede tener consecuencias en la situación política y judicial del todavía presidente, porque si aprueba su 'destitución', pese a haber dimitido ya, no podrá acceder a la condición de senador vitalicio y, por tanto, no contará con los fueros correspondientes a este puesto.

El senador oficialista Derlis Maidana ha explicado que el juicio consta de dos etapas: una, el reconocimiento en la noche de este jueves a los diputados como fiscales acusadores, que se ha producido ya; y la segunda este viernes a las 10:00 hora local (14:00 hora peninsular española), cuando se tomará juramento de los senadores que constituirán el tribunal enjuiciador y escucharán los alegatos de defensa del presidente.

Peña podría enfrentarse a un posible enjuiciamiento penal por la denuncia presentada en su contra sin que fuera necesario iniciar un procedimiento de desafuero por ser un senador vitalicio.

Peña ha asegurado que se presentará y ejercerá su "derecho a la defensa" en el juicio político.

Permanece formalmente en la Presidencia de Paraguay, puesto que legisladores oficialistas dejaron sin cuórum la sesión conjunta convocada para votar su renuncia y así poder activar el mecanismo de sucesión tras declarar la vacancia del cargo.

Pedro Alliana reemplazará a Peña

Horas antes, Peña habría perdido el respaldo de miembros de su propia formación conservadora, el Partido Colorado, que también habían pedido su renuncia. El vicepresidente, Pedro Alliana, asumirá previsiblemente el cargo en su reemplazo, ya que, a diferencia del presidente dimitido, la Cámara de Diputados ha rechazado abrir un juicio político contra él, lo que despeja su camino como sucesor. Alliana está supuestamente implicado el proceso de disolución de Ueno.

Parlamentarios de diversos partidos en Paraguay habían acusado a Peña de tener conflicto de intereses, por su vinculación a dicha entidad, además de un mal uso de los fondos de pensiones y de encubrimientos institucionales vinculados a la quiebra de Ueno, un banco de tamaño mediano que administraba cerca de 850 millones de dólares de fondos públicos.

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"Mi mayor deseo es que se garantice la devolución de esos fondos, que el fondo de garantía de depósitos cumpla su cometido y que los fondos públicos —así como los recursos que pertenecen a todos los paraguayos— sean protegidos", ha añadido Peña en su mensaje.

El Banco Central de Paraguay (BCP) intervino hace dos días tras determinar que la entidad había incumplido los requisitos mínimos de solvencia, lo que desencadenó una crisis que ha dejado a los cerca de tres millones de clientes de la firma —en un país de 6,5 millones de habitantes— sin acceso a sus cuentas. Ueno no ha hecho ninguna declaración pública sobre el asunto.

Peña, que solo se ha comunicado a través de redes sociales desde el martes pasado, cuando fue intervenido Ueno, ha dicho que enfrenta "uno de los momentos más difíciles" de su vida y ha vaticinado que será la historia la que "se encargará de jugar y poner en su justa dimensión los acontecimientos que hoy nos toca vivir".

"También quiero pedir disculpas al pueblo. Si en algún momento he fallado, nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí", ha afirmado. También ha aseverado que su prioridad es la "tranquilidad de los paraguayos".

Peña se vio envuelto en la crisis que estalló ante la intervención de Ueno, una entidad privada que durante su mandato recibió millonarios recursos de organismos como el Instituto de Previsión Social (IPS), que maneja las pensiones de la mayoría de los trabajadores del país. El Banco Central del Paraguay (IPS) detectó que el índice de solvencia de Ueno había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, "como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización".

A raíz del procedimiento de resolución o disolución, los ahorros de miles de usuarios quedaron congelados en el extinto banco, que además patrocina a equipos de fútbol locales, a la selección de Paraguay y hasta eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally.

La Fiscalía incluye a Peña en su investigación penal por Ueno bank

El Ministerio Público ha anunciado que incluirá al expresidente en las investigaciones de tres causas penales abiertas sobre el intervenido Ueno bank y que involucran también a otros exfuncionarios de la gestión del exmandatario.

En un comunicado, la Fiscalía ha informado que un grupo de congresistas amplió una denuncia que había presentado en octubre de 2025 contra Peña para incorporar "hechos relativos" a la supervisión y el procedimiento de resolución de Ueno, la colocación de fondos públicos en esa entidad y los cuestionamientos en torno a la actuación de autoridades del Banco Central del Paraguay.

La Fiscalía investigará igualmente, como parte de otra denuncia presentada por un grupo de senadores, a Peña y al vicepresidente, Pedro Alliana, al exministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos, así como a autoridades y exfuncionarios del Banco Central del Paraguay, del IPS y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes.

De igual forma, el ente investigador se ha referido a una tercera denuncia interpuesta por el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, sin que diera detalles de la misma.

El Banco Central inicia los pagos

El Banco Central de Paraguay ha comenzado a pagar este jueves las garantías de depósitos a los ahorristas de Ueno bank. En un comunicado, el BCP ha informado que los pagos, de hasta 10 millones de guaraníes o 1.565 dólares estadounidenses a la tasa de cambio del emisor, están destinados a un "primer grupo" de ahorristas que no tengan deudas con la entidad y cuentas en otros bancos para recibir sus fondos.

"Si el total de tus depósitos no superan los 10 millones de guaraníes, recibirás la totalidad", ha dicho el ente en la nota.

El BCP ha detectado que el índice de solvencia del banco, que controlaba los recursos de más de 2,9 millones de clientes, había caído por debajo del 50% del mínimo exigido, "como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización".