Una oleada de amenazas de bomba en aviones europeos provoca decenas de aterrizajes de emergencia y alertas en aeropuertos

Al menos 27 aviones de pasajeros que sobrevolaban el espacio aéreo europeo este jueves han tenido que aterrizar de emergencia debido a amenazas de bomba que se han demostrado falsas. Aeropuertos de Bulgaria, República Checa, Italia, Francia, Bélgica, España, Austria, Polonia y Rumanía han tenido que activar sus protocolos de emergencia y en algunos casos los vuelos civiles han sido escoltados por aviones militares.

Tras proceder al registro, en ningún caso se han encontrado explosivos u otros indicios que justificaran la alarma, ni se han producido daños personales o materiales.

A estas alertas que han afectado a aviones en vuelo se suman las que se han registrado mientras otros aparatos estaban aún en pista en Madrid, Varsovia y Copenhague. En total, el número de incidentes supera la veintena.

Todos los vuelos afectados pertenecen a aerolíneas europeas.

La Comisión Europea ha activado un mecanismo de intercambio de información entre los Estados miembros de la UE ante la sucesión de incidentes. El comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, ha afirmado que aún es "demasiado pronto" para determinar si las amenazas están relacionadas, pero ha recordado que "cualquier amenaza contra civiles es inaceptable".

Al menos 27 aparatos en vuelo afectados

Tres aparatos se han visto obligados a aterrizar en aeropuertos de Bulgaria: dos aviones, que provenían de Copenhague y Madrid, han aterrizado sin problemas en Sofía, mientras el tercero, procedente de Londres, ha sido desviado a Plovdiv, la segunda ciudad del país.

Aviones de Ryanair y Bulgarian Air en el aeropuerto Vassil Levski en Sofía, el 5 de noviembre de 2026.Nikolay DOYCHINOV / AFP

Un vuelo de la compañía Aer Lingus, entre Dublín y Roma ha sido desviado a la base militar aérea de Evreux, en Francia. Fuentes del gabinete del primer ministro francés, Sébastien Lecornu, han asegurado a medios franceses que el avión ha aterrizado sin incidentes con 151 pasajeros y seis miembros de la tripulación, y que los equipos de artificieros han hecho las comprobaciones oportunas sin encontrar nada sospechoso.

Según la cadena regional France 3 en Normandía, el aparato, un Airbus A320, fue obligado a aterrizar en Evreux por dos cazas franceses ante la negativa del piloto, de nacionalidad irlandesa, de tomar tierra en esa instalación castrense y pedir un aeropuerto civil, como los de Beauvais o Nantes. La oficina de Lecornu ha explicado que la decisión de enviar aviones de combate fue tomada por el propio primer ministro al constatar la actitud del piloto y su falta de cooperación. Ante esta situación, la Fiscalía de Evreux ha abierto tres investigaciones independientes para esclarecer la actuación del comandante del A320, cuya negativa inicial a aterrizar en la base castrense podría constituir una infracción del Código de Transporte Aéreo francés.

Igualmente, dos vuelos de la compañía Finnair que habían partido de Helsinki se han visto afectados: uno que hacía la ruta Helsinki-Roma ha sido escoltado por la fuerza aérea italiana hasta el aeropuerto de esta última capital, mientras ⁠que otro, operado por Jettime, ⁠ha aterrizado en Viena sin problemas.

La compañía polaca LOT ha comunicado que un vuelo de Varsovia a Bruselas ha aterrizado de manera segura en su destino tras un aviso de seguridad, y no se han encontrado objetos sospechosos a bordo.

LOT también ha informado de que otro vuelo que debía partir hacia París ha sido detenido cuando se dirigía a la pista, y sus pasajeros han sido transferidos a otro aparato por precaución.

La Policía de República Checa ha anunciado que cuatro aviones que se dirigían a Praga han comunicado también amenazas. A pesar de que la credibilidad de la amenaza era "baja", la Policía ha tomado todas las precauciones previstas en estos casos y, tras registrar los aparatos, no ha encontrado explosivos a bordo.

Medios italianos informan de que un avión de la compañía de bajo coste húngara Wizz Air de Milán a Varsovia ha tenido que aterrizar en Viena. Otro vuelo de la misma compañía entre Milán y Bucarest ha aterrizado en su destino y allí las autoridades rumanas han comprobado que la amenaza era falsa.

La agencia de noticias ANSA informa por último de que dos aparatos afectados por alertas han aterrizado sin problemas en el aeropuerto de Milán-Malpensa: uno de la aerolínea griega Aegean ⁠Airlines procedente de Tesalónica, y otro de Ryanair desde Oporto.

Una fuente aeroportuaria en Italia ha revelado a Reuters que varias aerolíneas, operadores y suministradores de servicios en los aeropuertos de Fiumicino en Roma y de Malpensa en Milán han recibido un correo electrónico bajo el título "información de amenaza". En ese mensaje, cuyos autores se denominan "combatientes del Estado masculino", se avisaba de que habían colocado varios artefactos en vuelos procedentes de Helsinki y Dublín que explotarían en 60 minutos

Por otra parte, el aeropuerto de Copenhague también ha registrado una incidencia identificada como una falsa alarma, que ha obligado a desplegar efectivos de la Policía y de las Fuerzas Armadas danesas especializados en desactivación de explosivos, según la agencia danesa Ritzau.

Hay otros vuelos que han sufrido amenazas de bomba de aerolíneas como EasyJet y Air Serbia, que se dirigían a Praga y Bucarest, respectivamente, que han aterrizado con normalidad.

Alertas en pista en Madrid-Barajas

En el aeropuerto Adolfo Suarez Madrid - Barajas, el personal de seguridad ha gestionado alertas que han afectado a cuatro vuelos, según han informado a RTVE fuentes de la Guardia Civil.

A las 08:59 horas se ha recibido un correo electrónico en el que se informaba de una amenaza de explosivo en el vuelo AEA90EH de la compañía Air Europa que cubre la ruta Madrid-París, y que se encontraba rodando en la pista. El avión ha regresado al puesto de estacionamiento.

Pasadas las 9:00 de la mañana, otros correos alertaban de amenazas de explosivos en tres vuelos: el AEA1027 de la compañía Air Europa, que se encontraba en pista también para la ruta Madrid-París, y que ha regresado al estacionamiento y ha desembarcado a los pasajeros; y los vuelos con destino Madrid IBE0658 e IBE0668 procedentes de Roma y Milán, respectivamente, que han tomado tierra sin problemas.

A las 10:30, efectivos del Grupo de Especialistas en Desactivación Explosivos y NRBQ de Guardia Civil han inspeccionado los aviones y los equipajes, y han desestimado la amenaza.

Segunda oleada en una misma semana

Esta es la segunda oleada de falsas amenazas a vuelos comerciales europeos. El pasado día 3, siete vuelos europeos registraron amenazas que obligaron a activar los dispositivos de seguridad en los aeropuertos.

Cuatro vuelos operados por Ryanair se vieron afectados, en Italia, España y Bulgaria. Dos de ellos, de Lisboa a Dublin, tuvieron que aterrizar en el aeropuerto de Fiumicino en Roma. El aparato, así como los pasajeros y el equipaje, fueron registrados y se utilizaron detectores de exploivos, tras lo que se declaró que era una falsa alarma.

En España, un vuelo de Manchester a Murcia fue inmovilizado en esta última ubicación, con el mismo resultado.

Otro vuelo de Dublín a Sofía aterrizó sin problemas con 185 pasajeros a bordo en Bulgaria tras recibir una alerta de bomba.

Un vuelo de Wizz Air de Milán/Bergamo a Sofía, con 176 pasajeros, tuvo que aterrizar entre medidas de seguridad. El día anterior, 2 de noviembre, otro avión de la misma compañía, esta vez de Londres a Sofía, fue desviado a Budapest y escoltado por un caza.

Un avión de la aerolínea húngara Wizz en el aeropuerto de Budapest tras aterrizar de emergencia por una amenaza de bomba el 2 de noviembre de 2026Attila KISBENEDEK / AFP

El día 3, un aparato de la compañía polaca LOT proveniente de Londres hizo un aterrizaje no programado en el aeropuerto de Varsovia-Modlin. El aeródromo suspendió todas las operaciones hasta que se comprobó que no había peligro.

El mismo día se vio afectado también un avión de la aerolínea escandinava SAS de Copenhague a Varsovia, que tuvo que aterrizar en el aeropuerto de Varsovia-Chopin y ser registrado.

Anteriormente, el 18 de octubre, un avión de las líneas aéreas austríacas que viajaba de Tel Aviv a Viena fue desviado a Sofía por una alerta cuando sobrevolaba Rumanía. Tras aterrizar y ser registrado, el avión pudo continuar hacia su destino.

Coincidencia con los ataques a refrigeradores

Estos sucesos en la navegación aérea coinciden con ciberataques a refrigeradores en supermercados de varios países europeos que han provocado millones de euros en pérdidas, y con una tentativa de ataque en línea a bancos de sangre en Francia, en el que los atacantes intentaron aumentar la temperatura para inutilizar las reservas.

Estos ataques pueden servir para interrumpir y alterar las operaciones de los objetivos seleccionados, y a la vez para observar cómo responden las aerolíneas, los aeropuertos y las autoridades nacionales, ha explicado a Reuters Eliran Almog, director de ciberseguridad aérea de la empresa Cyviation. "Diferentes servicios esenciales están experimentando interrupciones que conllevan costes económicos y pueden socavar la confianza pública", ha añadido.

Ningún país u organización ha reivindicado estos ciberataques y amenazas. Varios dirigentes de la Unión Europea han culpado a Rusia e Irán por lo que califican de "ataques híbridos", pero los dos países niegan cualquier implicación.