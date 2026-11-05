El español Asador Etxebarri se corona como el mejor restaurante del mundo en 2026

El Asador Etxebarri, ubicado en la localidad de Axpe, Vizcaya, se ha coronado la madrugada de este jueves como el mejor restaurante del mundo en 2026 al ocupar el primer lugar de la nueva lista de The World’s 50 Best Restaurants, seguido por el tailandésGaggan en segunda posición y el danés Alchimist, en tercer puesto.

La parrilla más célebre de Euskadi, a cargo de Bittor Arginzoniz, ha logrado el número uno del mundo tras haber sido segundo en los dos últimos años y llevar una década dentro de los diez primeros de esta prestigiosa lista.

Esto me suena Etxebarri, uno de los mejores restaurantes del mundo Escuchar ahora

The World’s 50 Best Restaurants 2026, el ránking más prestigioso de restaurantes de alta cocina, se ha revelado durante una ceremonia en Lima, Perú, considerada la capital gastronómica de América Latina, que ha albergado por primera esta gala en homenaje al ganador de la edición anterior, el restaurante Maido.

Cuarto restaurante español que alcanza el primer puesto

El Asador Etxebarri es el cuarto restaurante de la alta cocina española en alcanzar la cima de la lista y el primero del País Vasco, tras haberlo conseguido previamente elBulli en cinco ocasiones (2002 y 2006-2009), El Celler de Can Roca en dos (2013 y 2015) y Disfrutar (2024).

Al recibir el premio, Arginzoniz ha señalado a toda la gente que les ayudó "para seguir trabajando en el fuego, la técnica más ancestral". "Nuestros antepasados nos dejaron todo su saber y hacer, y con su dedicación y pasión nos transmitieron un valor cultural y gastronómico incalculable", ha apuntado.

El restaurante vasco es el primero de los cuatro restaurantes españoles que figuran entre los 50 mejores del mundo, seguido de DiverXO, del madrileño David Muñoz, que ha caído del cuarto lugar al noveno, tras haber permanecido tres años seguidos entre los cuatro primeros.

A su vez, el restaurante Enigma, del chef Albert Adriá, ha ascendido del puesto 33 al 29, mientras que Elkano ha caído de la posición 24 a la 33.

Galardonados de la nueva lista de los 50 mejores restaurantes del mundo este miércoles, en Lima, PerúEFE / Paolo Aguilar

Entre otros premios de la ceremonia, destaca el de mejor chef, que ha recaído en el surcoreano Junghyun Park, del restaurante Atomix, de Nueva York, que escala al número 11 de la lista.

El galardón a la mejor chef ha sido para la canadiense Jessica Rosval, del restaurante Al Gatto Verde, ubicado en Módena, Italia, y en el puesto número 24.

Por último, el premio al mejor pastelero lo ha obtenido el tailandés Dej Kewkacha, que trabaja en colaboración con el famoso chef Gaggan Anand, cuyo restaurante principal, Gaggan, es el número 2 del mundo este año.

Lista completa de los 50 mejores restaurantes del mundo 2026

1. Asador Etxebarri, Axpe, España

2. Gaggan, Bangkok, Tailandia

3. Alchemist, Copenhague, Dinamarca

4. Quintonil, Ciudad de México, México

5. Wing, Hong Kong

6. The Chairman, Hong Kong

7. Kjolle, Lima, Perú

8. Kadeau, Copenhague, Dinamarca

9. DiverXO, Madrid, España

10. Plénitude, París, Francia

11. Atomix, Nueva York, Estados Unidos

12. Sorn, Bangkok, Tailandia

13. Mérito, Lima, Perú

14. Sühring, Bangkok, Tailandia

15. Odette, Singapur

16. Tuju, São Paulo, Brasil

17. Mingles, Seúl, Corea del Sur

18. Nusara, Bangkok, Tailandia

19. Jan, Múnich, Alemania

20. Piazza Duomo, Alba, Italia

21. Meet the Bund, Shanghái, China

22. Boragó, Santiago, Chile

23. Vyn, Simrishamn, Suecia

24. Al Gatto Verde, Módena, Italia

25. Lasai, Río de Janeiro, Brasil

26. Masque, Bombay, India

27. Reale, Castel di Sangro, Italia

28. Trèsind Studio, Dubái, Emiratos Árabes Unidos

29. Enigma, Barcelona, España

30. Steirereck, Viena, Austria

31. Celele, Cartagena, Colombia

32. Potong, Bangkok, Tailandia

33. Elkano, Getaria, España

34. La Coquillage, Saint-Méloir-des-Ondes, Francia

35. La Colombe, Ciudad del Cabo, Sudáfrica

36. Ru Yuan, Hangzhou, China

37. Nuema, Quito, Ecuador

38. Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Brunico, Italia

39. Schloss Schauenstein, Fürstenau, Suiza

40. Jordnaer, Copenhague, Dinamarca

41. Onjium, Seúl, Corea del Sur

42. Bozar, Bruselas, Bélgica

43. Le Calandre, Padua, Italia

44. Don Julio, Buenos Aires, Argentina

45. Mayta, Lima, Perú

46. El Chato, Bogotá, Colombia

47. Le Louis XV—Alain Ducasse, Mónaco

48. Ikoyi, Londres, Reino Unido

49. Naar, Kasauli, India

50. Saint Peter, Sídney, Australia