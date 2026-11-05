El español Asador Etxebarri se corona como el mejor restaurante del mundo en 2026
- La parrilla más célebre de Euskadi, a cargo de Bittor Arginzoniz, ha logrado el primer puesto de The World’s 50 Best Restaurants
- También figuran en la célebre lista los españoles DiverXO de David Muñoz, Enigma del Albert Adriá y Elkano
El Asador Etxebarri, ubicado en la localidad de Axpe, Vizcaya, se ha coronado la madrugada de este jueves como el mejor restaurante del mundo en 2026 al ocupar el primer lugar de la nueva lista de The World’s 50 Best Restaurants, seguido por el tailandésGaggan en segunda posición y el danés Alchimist, en tercer puesto.
La parrilla más célebre de Euskadi, a cargo de Bittor Arginzoniz, ha logrado el número uno del mundo tras haber sido segundo en los dos últimos años y llevar una década dentro de los diez primeros de esta prestigiosa lista.
The World’s 50 Best Restaurants 2026, el ránking más prestigioso de restaurantes de alta cocina, se ha revelado durante una ceremonia en Lima, Perú, considerada la capital gastronómica de América Latina, que ha albergado por primera esta gala en homenaje al ganador de la edición anterior, el restaurante Maido.
Cuarto restaurante español que alcanza el primer puesto
El Asador Etxebarri es el cuarto restaurante de la alta cocina española en alcanzar la cima de la lista y el primero del País Vasco, tras haberlo conseguido previamente elBulli en cinco ocasiones (2002 y 2006-2009), El Celler de Can Roca en dos (2013 y 2015) y Disfrutar (2024).
Al recibir el premio, Arginzoniz ha señalado a toda la gente que les ayudó "para seguir trabajando en el fuego, la técnica más ancestral". "Nuestros antepasados nos dejaron todo su saber y hacer, y con su dedicación y pasión nos transmitieron un valor cultural y gastronómico incalculable", ha apuntado.
El restaurante vasco es el primero de los cuatro restaurantes españoles que figuran entre los 50 mejores del mundo, seguido de DiverXO, del madrileño David Muñoz, que ha caído del cuarto lugar al noveno, tras haber permanecido tres años seguidos entre los cuatro primeros.
A su vez, el restaurante Enigma, del chef Albert Adriá, ha ascendido del puesto 33 al 29, mientras que Elkano ha caído de la posición 24 a la 33.
Entre otros premios de la ceremonia, destaca el de mejor chef, que ha recaído en el surcoreano Junghyun Park, del restaurante Atomix, de Nueva York, que escala al número 11 de la lista.
El galardón a la mejor chef ha sido para la canadiense Jessica Rosval, del restaurante Al Gatto Verde, ubicado en Módena, Italia, y en el puesto número 24.
Por último, el premio al mejor pastelero lo ha obtenido el tailandés Dej Kewkacha, que trabaja en colaboración con el famoso chef Gaggan Anand, cuyo restaurante principal, Gaggan, es el número 2 del mundo este año.
Lista completa de los 50 mejores restaurantes del mundo 2026
1. Asador Etxebarri, Axpe, España
2. Gaggan, Bangkok, Tailandia
3. Alchemist, Copenhague, Dinamarca
4. Quintonil, Ciudad de México, México
5. Wing, Hong Kong
6. The Chairman, Hong Kong
7. Kjolle, Lima, Perú
8. Kadeau, Copenhague, Dinamarca
9. DiverXO, Madrid, España
10. Plénitude, París, Francia
11. Atomix, Nueva York, Estados Unidos
12. Sorn, Bangkok, Tailandia
13. Mérito, Lima, Perú
14. Sühring, Bangkok, Tailandia
15. Odette, Singapur
16. Tuju, São Paulo, Brasil
17. Mingles, Seúl, Corea del Sur
18. Nusara, Bangkok, Tailandia
19. Jan, Múnich, Alemania
20. Piazza Duomo, Alba, Italia
21. Meet the Bund, Shanghái, China
22. Boragó, Santiago, Chile
23. Vyn, Simrishamn, Suecia
24. Al Gatto Verde, Módena, Italia
25. Lasai, Río de Janeiro, Brasil
26. Masque, Bombay, India
27. Reale, Castel di Sangro, Italia
28. Trèsind Studio, Dubái, Emiratos Árabes Unidos
29. Enigma, Barcelona, España
30. Steirereck, Viena, Austria
31. Celele, Cartagena, Colombia
32. Potong, Bangkok, Tailandia
33. Elkano, Getaria, España
34. La Coquillage, Saint-Méloir-des-Ondes, Francia
35. La Colombe, Ciudad del Cabo, Sudáfrica
36. Ru Yuan, Hangzhou, China
37. Nuema, Quito, Ecuador
38. Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Brunico, Italia
39. Schloss Schauenstein, Fürstenau, Suiza
40. Jordnaer, Copenhague, Dinamarca
41. Onjium, Seúl, Corea del Sur
42. Bozar, Bruselas, Bélgica
43. Le Calandre, Padua, Italia
44. Don Julio, Buenos Aires, Argentina
45. Mayta, Lima, Perú
46. El Chato, Bogotá, Colombia
47. Le Louis XV—Alain Ducasse, Mónaco
48. Ikoyi, Londres, Reino Unido
49. Naar, Kasauli, India
50. Saint Peter, Sídney, Australia