El restaurante peruano 'Central' se ha convertido este martes en el número 1 de la lista 'The World's 50 Best Restaurants', que ha celebrado en Valencia su vigesimoprimera edición, y en el que el barcelonés 'Disfrutar' se ha aupado al número dos.

“At No.1 in The World’s 50 Best Restaurants 2023, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna, Central in #Lima is The Best Restaurant in South America 2023! #Worlds50Best @CentralRest @VirgilioCentral @Sanpellegrino pic.twitter.com/B9fC3dzZLp“ — The World's 50 Best (@TheWorlds50Best) June 20, 2023

Capitaneado por los chefs Virgilio Martínez y Pía León, 'Central' pasa de la segunda a la primera posición de esta lista, que sitúa en el número dos a 'Disfrutar'; en el tres a 'Diverxo' (Madrid) y en el cuatro a 'Asador Etxebarri' (Atxondo).

'Central' sustituye en esta posición al danés 'Geranium', que sale de la clasificación para unirse al salón de la fama 'Best of the Best' de antiguos restaurantes número uno, donde ya estaban los españoles 'El Bulli' y 'El Celler de Can Roca' o el francés 'Mirazur'.

Este prestigioso ranking que cuenta con hasta seis restaurantes españoles entre los 50 mejores del mundo, cuyos chefs se han vuelto a colocar esta noche la icónica bufanda roja que caracteriza a estos galardones.

Seis restaurantes españoles forman parte de la lista Así, el 'Asador Etxebarri' (Vizcaya), de Bittor Arginzoniz, sube dos plazas en esta edición, pasando del sexto al cuarto puesto, mientras que la mayor subida en el ranking de los españoles la protagoniza Quique Dacosta, ya que su establecimiento en Denia ascendió del puesto 42 al 20. Por su parte, en el puesto 22 se sitúa el 'Elkano' de Aitor Aguerri en Guetaria (Guipúzcoa), mientras que en el 31 figura 'Mugaritz' de Andoni Luis Aduriz, que pierde 10 plazas. De esta forma, estos seis restaurantes españoles se unen a los 'Aponiente', del chef Ángel León en El Puerto de Santa María (Cádiz), situado en el puesto número 64, mientras que 'Azurmendi', de Eneko Atxa, está en el 81, y el proyecto de Albert Adriá 'Enigma', se instala en el 82, mientras que la ciudad anfitriona este año de la gala, Valencia, entra por primera vez en la prestigiosa lista con 'Ricard Camarena Restaurant', en el puesto 96.