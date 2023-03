"Soy una mujer todoterreno y hablo muy alto". Así entró Merce al plató de MasterChef mientras empujaba el carrito con sus elaboraciones. Pepe, Samantha y Jordi detectaron rápidamente que la aspirante no les dejaría indiferentes. "Parece una mujer de armas tomar", afirmó Jordi Cruz. Y sí, no se equivocaban. Pero más allá de su carácter, Merce destacó por sus exhaustivos conocimientos de todo el universo MasterChef en España. No se ha perdido ninguna edición.

Como no podía ser de otra manera, los jueces se vieron obligados a hacerle un test rápido de MasterChef a la candidata. Y acertó todas. ¡Pleno! ¿Quién ganó MasterChef 1? ¿Quiénes fueron las duelistas de MasterChef 10? ¿Cómo llama Jordi a quien es su apuesta ganadora? ¿Quién ganó MasterChef Celebrity 2? ¿En qué año se estrenó MasterChef en nuestro país? Sin dudar lo más mínimo, Merce fue respondiendo de una en una: Juan Manuel, Verónica y María Lo, Caballito ganador, Saúl Craviotto y 2013. "Sobresaliente", sentenció Pepe.