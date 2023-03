Las nuevas generaciones vienen más fuertes que nunca a MasterChef. Y Luca es el mejor ejemplo de ello. Este joven de Barcelona es, además de estudiante de marketing, creador de contenido en TikTok, donde acumula más de 626.000 seguidores. Si te mueves en esa red social habitualmente, es imposible que no conozcas el video de "Pillan a Lolalolita fumando en un bar". Pues sí, ese video viral es de Luca. Ahora, el tiktoker llega a MasterChef para aprender más cosas de cocina y mezclarlo con su humor tan característico en futuro proyectos.

Eso sí, no lo tuvo fácil para entrar. Su receta de bacalao confitado con cebolla caramelizada y espárrafos escaldados y textura de crema de calabaza no terminó de convencer a Jordi, que le dio un voto negativo: "De los noes también se aprende". Las lágrimas llenaron los ojos de Luca, pero pronto se borraron. Tras el sí de Pepe, Samantha tenía en su mano la responsabilidad de darle o no la oportunidad. Y se la dio. "Me está costando horrores no coger el móvil y grabarme: Hola chicos estoy aquí en MasterChef y he conseguido el delantal", afirmó Luca.