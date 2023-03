Las cocinas de MasterChef 11 acaban de abrir sus puertas y ya se nota la tensión. Estamos acostumbrados a ver discusiones en el programa, sobre todo por y durante las pruebas, pero en este caso parece que todo se debe a algo que ha ocurrido fuera del plató, durante la convivencia, un primer roce que ha puesto a los aspirantes en pie de guerra. Larraitz y Jotha han sido los protagonistas de este enfrentamiento, aunque muchos de sus compañeros se han involucrado y tomado partido.

La bronca se ha desatado en plena prueba de eliminación, en el momento de las valoraciones. Con Roberto, Larraitz y Leti en la cuerda floja, Pepe Rodríguez ha preguntado a Jotha quién pensaba que se iba a ir. "Con lo que he escuchado, creo que se iría Roberto", ha contestado él. Entonces el chef ha subido el nivel: "¿Y quién quieres que se vaya?".

"No quiero que se vaya nadie, pero si tuviera que elegir entre los tres, prefiero que se vaya… ¿Cómo era?", le ha preguntado Jotha a Eneko, a su lado. Ante la falta de respuesta -porque, evidentemente, ¿cómo iba a saber Eneko a quién se refería?-, Jotha ha optado por decir que "la vasca". La cara de sus compañeros era un poema y también la de Samantha. "Larraitz. Tiene nombre la vasca", ha apuntado la chef. "Eso digo yo. También somos personas, en vez de animales", se ha quejado la aludida, con una sonrisa, pero visiblemente molesta.

Jotha lo ha negado, pero Larraitz ha insistido: "A la mañana no lo has entendido porque te he dicho que no son maneras de despertar a las personas y has dicho que no somos personas ". "Me resulta patético que cuando le pregunten, encima diga que no ha dicho lo de los animales. ¿No eres tan chulo? Sé chulo y sigue con ello p'alante", ha opinado más tarde.

Vuelan los cuchillos en MasterChef, pero ¿por qué? "Nada, son roces de convivencia. Yo tengo una manera muy brusca de despertar a la gente , muy bruta", ha contado Jotha. Según ha explicado, para despertar a sus compañeros va "dando puñetazos a las habitaciones " y, mientras da palmas, grita "venga, venga, venga". "A ella le pareció mal. Entendible, no a todo el mundo le tiene porqué parecer bien eso", ha explicado. "Lo está entendiendo ahora. A la mañana no lo ha entendido", ha asegurado Larraitz.

Jotha arremete: "Es un niño muy repelente"

La discusión no ha acabado ahí, ni mucho menos. Luca también ha intervenido en favor de Larraitz: "Yo este hombre no sé si ha venido aquí a enviarnos pullitas o para que haya mal rollo entre nosotros". Jotha no ha dicho nada en ese momento, pero sí después, en una entrevista individual: "Yo soy de cara y sincero. Después hay gente que por detrás encima está metiendo mierda, como es el caso del manchego, el de la boina, que se subió al carro, y Luca. ¿Qué me estás contando? Si yo contigo no hablé ni media. ¡Vamos! Es un niño muy repelente".

Ahí no se ha quedado la cosa. Jotha ha asegurado que no tiene "ningún problema con ellos", pero ha mandado un mensaje. "Ellos van por su caminito, yo voy por el mío. Yo si tengo que trabajar con ellos en equipo, yo soy un tío muy profesional. No tengo que mezclar una cosa con la otra, pero evidentemente siendo cívicos, no siendo aquí ni poligoneras, ni chonis… Y si lo eres, me parece muy bien, pero ten educación. Y ya está", ha avisado. ¿Volverá la paz a MasterChef? ¿Habrá reconciliación, como dice Fray Marcos, o le seguirán a este episodio más broncas? Parece que no hay muchas esperanzas. "Tiene usted mucho trabajo, padre", ha sentenciado Samantha.