MasterChef 11 ya está aquí. Y la nueva generación promete. Desde una controladora aérea o un creador de contenido de TikTok, pasando por una jueza, un sacerdote o un exfutbolista profesional. Te presentamos a los 23 aspirantes a chef.

Busca hacer feliz a la gente con su cocina, especialmente a sus hijos de 7 y 10 años que son sus principales comensales. Es algo hiperactiva y, por eso, para ella la cocina constituye una vía para canalizar esa energía tan desbordante que tiene y la ayuda a relajarse. También es una manera de expresarse y confiesa que le encanta mezclar alimentos que en apariencia no encajan, pero consigue mezclas increíbles. Le encantan las verduras y dice que su nevera siempre está llena de color. Su chef favorito es Yotam Ottolenghi y si tuviera que quedarse con uno de sus libros sería “Simple”. Considera que la alimentación es la gasolina del cuerpo, por lo que quiere montar un negocio alrededor de la comida saludable. Ha trabajado durante muchos años en comunicación de moda de lujo. Es intensa, con mucho carácter, aunque con una gran capacidad de moderación.

Tuvo un auténtico flechazo con España cuando visitó por primera vez el país en 2017. Se mudó para realizar un Erasmus de un mes, pero enseguida supo que era su sitio y al terminar la universidad en Estados Unidos se trasladó a Galicia para dedicarse a enseñar inglés. No sabía nada de español, pero lo aprendió durante la cuarentena y conoció a su pareja, un ingeniero aeroespacial, cuando buscaba piso. Antes de vivir en España era 100% vegana. La cocina internacional le encanta, en especial la tex-mex y la japonesa. En la actualidad, es youtuber y comparte en su canal experiencias, lugares y hábitos de España que le gustan y le parecen diferentes. Por esa razón, uno de sus referentes es Doobydobap con la que aprende deliciosas recetas de cocina coreana.

Dejó atrás su Brasil natal para llegar a España y lanzarse a la aventura ya que, al margen de su nacionalidad, se considera un ciudadano del mundo. Apartó su negocio de bolsos de cuero por la fotografía de moda. Ahora quiere volver a dar un giro radical y cambiar las cámaras por la cocina. Su pasión por la gastronomía le viene de su madre que tenía un restaurante cuando era pequeño, además le encanta cocinar en pareja y para sus amigos. Su plato estrella es la feijoada: un guiso de alubias negras o frijoles acompañado de carne y embutido. Es perfeccionista, intenso y transparente. Se considera una estrella en potencia y asegura que lleva muchos meses soñando con este momento. Según sus propias palabras viene a MasterChef para brillar y no para perder el tiempo.

Larraitz, 32 años, Vizcaya, Camarera

Larraitz es de blanco o negro; de todo o nada. Es muy crítica con los demás y con ella misma. Se describe como una persona que se enciende con facilidad, especialmente si siente que la toman por tonta porque para ella esa es la mayor ofensa que existe. Sin embargo, también sabe volver rápido a la calma y no es nada vengativa. Trabaja de camarera y le encantan los niños. En su tiempo libre intenta disfrutar de la naturaleza o quedar con sus amigos, porque le encanta salir de fiesta. Le apasiona la cocina tradicional y de su tierra. Además, disfruta cocinando con calma y echándole horas a un buen guiso. Sus especialidades son la sopa de pescado, los chipirones en su tinta o unas buenas carrilleras. Sin embargo, no le gustan nada las verduras. No se pierde ni un solo programa de cocina en televisión y en su nevera siempre hay chorizo y morcilla para unas lentejas.