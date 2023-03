Ya en el primer programa fuimos testigos de los primeros roces entre compañeros. No nos extraña, ya que este es el casting más grande de la historia de MasterChef y hay aspirantes que congenian mejor y otros... otros se llevan a matar. En este segundo programa hemos visto cómo esa tensión entre compañeros va en aumento, hay incluso algunos que ya han tirado la toalla porque lo suyo no tiene arreglo. La undécima edición del talent culinario no ha hecho más que empezar y los rifirrafes se han convertido en los protagonistas. ¿Qué pasará cuando aumente la competitividad entre ellos? ¡No te lo puedes perder! Te ponemos al día con todos los piques que hay ahora mismo en MasterChef.

Larraitz y Jotha, diferencias irreconciliables Empezaron con mala pata en el primer programa y no han conseguido remontar. Lo de Larratiz y Jotha no tiene arreglo, dicho por los propios protagonistas de esta historia, que han decidido que lo mejor es evitarse para no caer en discusiones de la convivencia. "No hay nada que mejorar, cada uno tiene una forma de ser, se puede encajar o no encajar. Si no se encaja, no pasa nada", aseguraba convencida la bilbaína al principio de la noche. ¿Cuál es el origen de su pique? Resulta que Jotha es el despertador de sus compañeros en la casa. El aspirante va habitación por habitación para asegurarse de que el resto de concursantes están levantados, todas menos la de "la urraca", así es como llama a Larraitz. "Seguramente nos parezcamos mucho en caracter, por eso chocamos", opinaba Jotha.

Luca no aguanta a Jotha A Luca tampoco le gusta la idea de que Jotha venga a despertarle todas las mañanas. El tiktoker de Barcelona contaba a los jueces que su compañero por fin había entendido que no era agradable y que lo había dejado de hacer. Jotha no daba crédito a sus palabras: "Luca miente más que habla. Él está en la habitación con Eneko y con Jeremy y les estoy despertando todos los días". A Luca no le nada bien Jotha y lo ha dejado claro en este segundo programa. El aspirante no tiene problema a la hora de discutir, tal y como confesó, así que no será la última vez que les veamos protagonizando un rifirrafe. En la prueba de exteriores tuvieron que compartir equipo. Ni siquiera se miraron, cada uno por su lado. Lo cierto es que la estrategia debió funcionarles, porque el suyo resultó ser el ganador del reto, el único que se salvó de la prueba de eliminación. ¿Cuáles son los videos más virales de Luca en TikTok? RTVE.es A Jotha tampoco le cae nada bien Luca, cree que tiene dos caras, una delante de cámaras y otra detrás. Además, le reprocha su falta de educación. Durante la prueba de exteriores, Jordi Cruz se enteró de que a Luca no le gusta hacer la cama, así que le propuso un reto. "Te doy a elegir: hacer la cama de todos los compañeros menos la de Jotha, o solo las de tus compañeros y la de Jotha?". El catalán no dudó y aceptó hacer la cama de todos sus compañeros con tal de no hacer la de su archienemigo.