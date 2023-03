Después de más de 10 años en pantalla, MasterChef sigue sorprendiendo a la audiencia. En el estreno de la décimoprimera edición del talent culinario vivimos un momento único: por primera vez en la historia del programa en España, un sacerdote formará parte de los aspirantes. Él es Fray Marcos y viene a mezclar predicación con cocina.

Fray Marcos se caracteriza por su optimismo y su bondad. "Creo que por estar aquí, ya soy un ganador, aunque no entre", le decía a los jueces antes de presentarles su elaboración en la selección final. Llega a MasterChef con un proyecto en mente y es que además de sacerdote, es periodista: "Fusionaría la cocina y la predicación: en un proyecto que se llama predicocinando. En YouTube y en las redes sociales. Soy periodista y locutor también. Y también canto boleros y rancheras". Polifacético donde los haya. Venezolano con pasaporte colombiano, este fraile dominico, ve absolutamente compatibles cocina y fe: "Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, decía que en los pucheros y en las ollas también está Dios".

Pero antes de nada, tuvo que pasar la primera valoración de los jueces de MasterChef. Jordi, a pesar de que el plato no le disgustaba, le dio un no porque no le gusta que no quiera abrir un restaurante puro y duro. Tras el sí de Samantha, la responsabilidad recayó en Pepe: "Tengo a la Iglesia en mis manos", bromeó. Finalmente, el chef de Illescas optó por el voto afirmativo y Fray Marcos se agarró fuerte al delantal blanco. "Quiero dedicárselo a Dios y a la santísima Virgen, que son mis compañeros".