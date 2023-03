Tamara Falcó ha vuelto a MasterChef para inaugurar esta nueva edición del talent culinario. Su vida ha cambiado mucho desde la última vez que la vimos en el plató del programa, después de que rompiera su relación con Íñigo Onieva. La marquesa de Griñón no se cansaba de repetir que no había vuelta atrás y que no podía perdonar las infidelidades y mentiras de su entonces pareja. ¡La de vueltas que da la vida! Tantas que la hija de Isabel Preysler llegó a cambiar de opinión y perdonar al empresario que le robó el corazón y con el que se había incluso prometido. Ambos decidieron retomar su noviazgo y volver a planear la boda con la que soñaron. La pareja pasará por el altar este verano, aunque la decisión de Tamara Falcó no haya gustado a muchos, entre ellos, a Jordi Cruz.

Inevitablemente, el tema de la reconciliación ha salido a relucir. "Estoy muy contenta, he vuelto con Íñigo", ha confesado bajo la atenta mirada de todos los presentes, concursantes y jurado. El chef catalán ha sido de lo más sincero. "No sé qué decirte, nunca me ha gustado". A Tamara Falcó le ha hecho mucha gracia su honestidad: "¡Y lo dice tan pancho!". "Ha sido un aprendizaje. He rezado mucho, él también", ha asegurado la marquesa de Griñón, sin embargo, a Jordi Cruz, el más excéptico de todos, le ha costado imaginarse al empresario en esa tesitura. En cualquier caso, Tamara Falcó ha decidido darle una segunda oportunidad. "Yo sí que creo que la gente cambia. Se lo ha currado mucho", ha explicado.

04.53 min Tamara Falcó vuelve a MasterChef para sorprender a un fan

"Íñigo, no eres el único que miente" Fray Marcos es uno de los concursantes del programa. Cuando le ha tocado presentar su plato a los jueces ha sido totalmente sincero: "Las lentejas no las he puesto porque se me han quemado". Pepe Rodríguez ha agradecido que contara la verdad, aunque para Tamara Falcó mentir no sea un pecado demasiado grave. "Miente y luego se confiesa", dijo quitándole importancia al asunto. A lo que Pepe le ha contestado dirigiéndose a Íñigo Onieva: "Íñigo, ten cuidado. No eres el único que miente". La visita de Tamara Falcó ha estado llena de pullitas, sobre todo por parte de Jordi Cruz. La hija de Isabel Preysley, que ha estado formándose como chef en la Le Cordon Bleu después de su paso por el programa, se ha quedado para ayudar a los jueces en las valoraciones para decidir qué aspirante colgaba su delantal. En el turno de Roberto, Tamara Falcó reconoció que había muchos fallos. "El caldo te ha quedado un poquito suave". Sus palabras hicieron mucha gracia al chef catalán por su benevolencia: "Tamara, yo sé que tú puedes perdonar muchas cosas, pero yo no". Finalmente, Roberto fue expulsado en el primer programa de la undécima edición de MasterChef.