MasterChef continúa dando a conocer grandes historias de vida en su undécima edición, que acaba de comenzar. Entre ellas, la de Adoración, Dori para sus seres queridos, una mujer que ha vivido en primera persona el atentado terrorista del 11 de marzo de 2004. Superviviente del 11M, Dori muestra una resiliencia impresionante, como asegura su marido, y este año ha decidido presentarse al casting de MasterChef. Ni siquiera una operación reciente, realizada tan solo tres días antes del casting celebrado frente al Palacio Real, ha sido un obstáculo a la hora de intentar convertirse en aspirante.

"Estoy en una silla porque, a consecuencia del atentado terrorista del 11 de marzo, sufrí varias lesiones, entre ellas una amputación", cuenta durante la prueba. Trabajaba como perito de seguros, pero ahora es abogada. "Tuve la mala suerte de estar en uno de los trenes del 11M y a consecuencia de ello me dieron una incapacidad para la que era mi profesión habitual, porque ya no podía evidentemente subir y bajar escaleras, ir a ver in situ los peritajes y demás", explica en la última fase del casting, ya frente a Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.

Tras el accidente, Dori dio otro rumbo a su carrera. Siempre había querido estudiar Derecho y en 2006 empezó a hacerlo: "Me contrataron en un despacho y ahora sigo trabajando de abogada". Escuchándole hablar con tanta pasión sobre su profesión, Pepe no puede evitar preguntar si dejaría la abogacía. Dori, sin embargo, no tiene clara la respuesta. "Quizás compaginarlo a lo mejor, no sé. Eso lo tendría que pensar, la verdad", duda ella.