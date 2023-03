"Vamos a seguir una dinámica totalmente distinta", advierte Pepe Rodríguez en el segundo programa de MasterChef 11. Si algo tenemos claro, es que el talent culinario más exigente de la televisión es una caja de sorpresas, por muchas ediciones que emitan, y ya vamos por la 29. Ni siquiera Merce, fan absoluta del formato, podría predecir todos los cambios que vamos a ver en esta nueva temporada. La primera novedad es que habrá doble ración de MasterChef. Cada semana, se emitirán dos programas en lugar de uno. En cada una de esas entregas, los aspirantes se enfrentarán a dos pruebas muy exigentes.

Dos programas semanales de MasterChef

Los programas impares, ambos retos tendrán lugar en el mítico plató de MasterChef. En el primero, los mejores podrán conseguir premios y privilegios que podrán utilizar como ventaja posteriormente para salvarse de un apuro. Los que peor hayan cocinado, se jugarán la eliminación en la segunda prueba de la noche. Uno de los concursantes tedrá que abandonar las cocinas en este segundo reto decisivo. colgar su delantal y despedirse de su gran sueño.

En los programas pares, los aspirantes, divididos por equipos, se enfrentarán a la clásica prueba de exteriores. El programa viajará hasta los lugares más bellos y con más historia gastronómica, como cada edición. A continuación, será el equipo que peor lo haga el que se enfrente a la prueba de eliminación. El ganador verá la prueba desde la galería.

Roberto fue el primer eliminado de la edición, dejó a algunos concursantes muy tocados, a pesar del poco tiempo que han compartido juntos. MasterChef es una experiencia muy intensa. No todos se llevan bien, ya hemos empezado a ver los primeros roces entre aspirantes, hay mal rollo entre algunos. Es el caso de Larraitz y Jotha, que no terminan de congeniar y lo suyo podría no tener arreglo. ¿Veremos una reconciliación entre ellos?

El doble de pruebas, el doble de aspirantes y el doble de exigencia. El casting de la undécima edición de MasterChef, el más amplio de toda la historia del programa, promete dar mucho de lo que hablar, todos tienen una meta: ganar el programa, y lo darán todo para conseguir su objetivo. Si ya hay rencillas entre ellos, ¿cómo será cuando aumente el nivel y haya más competitividad?