MasterChef 11 | Jotha contra Luca y Larraitz. ¿Quién tiene razón?

En el programa de estreno de MasterChef 11 ya vimos que la convivencia entre los aspirantes ya ha causado algún que otro roce. Y es que a Larraitz la forma que tiene Jotha de despertar a sus compañeros a gritos, no le gusta nada. Y se lo hizo saber. Tras el roce, Luca quiso apoyar a Larraitz, y Jotha pidió respeto a ambos. Los jueces intentaron hacerles recapacitar, pero el conflicto continúa.

"¿La relación con Jhota va mejorando?", preguntó Jordi a Larraitz. La aspirante no dudó en ser totalmente transparente en su respuesta: "No es necesario, no hay nada que mejorar. Cada uno tiene una forma de ser y si no se encaja no se encaja. El respeto es lo principal". En este punto, Jotha quiso intervenir para decir que él "de respeto va sobrado". El DJ continuó su explicación asegurando que era un problema de personalidades: "Tenemos personalidades parecidas y por eso chocamos. Ella cree que tiene razón y yo creo que tengo razón".

Cruce de acusaciones Según Jotha, él pasa por todas las habitaciones para despertar a sus compañeros, pero Luca asegura que por su cuarto ya no pasa: "Luca miente más que habla. Está en la habitación con Eneko y Jeremy y les despierto cada mañana". El conflicto parece lejos de solucionarse. Al menos así lo ve Luca: "No me importa discutir". Después del primer cocinado, hay quien veía una posible tregua. Pero Luca y Jhota volvieron a cruzar acusaciones. El creador de contenido en TikTok confesó que hay cosas en el DJ "que no me creo, me parece una persona un poco falsa, con una cara delante de las cámaras y otra cara detrás". Jotha no se quedó atrás y confesó que ve a Luca como "una persona que intenta ir de una cosa y queda mal, una persona que habla de una cosa y queda mal. No entiende de nada. Solo de TikTok".