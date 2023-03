¡Boda a la vista en MasterChef 11! Ana se declara a su novio

Es sólo el segundo programa, pero ya tenemos boda a la vista en MasterChef 11. en la prueba de expulsión, Ana presentó antes los jueces su plato de pollo al ajillo con arroz. Antes del veredicto, la aspirante quiso dedicarle la elaboración a su novio Víctor y le puso de nombre a su creación: "El preferido de El Pollo". En su círculo de confianza, a su novio le llaman Pollo, y por eso no quiso perder la oportunidad.

Pero lo que no nos esperábamos era lo que venía a continuación. "Le echo mucho de menos, bastante". En ese momento, Samantha le pidió a Ana que le dedicara unas palabras a Víctor. La aspirante superó la timidez y se declaró: "Te quiero mucho y estoy deseando casarme contigo". Entre aplausos, Ana explicó que ya tienen fecha: el próximo 1 de julio. Todavía no ha pensado en los preparativos porque está centrada al 100% en MasterChef: "No tengo ni vestido ni peluquera". A problemas, soluciones. Rápidamente, Samantha se dirigió a Ana y aprovechando la visita de María Escoté, afirmó: "Mira, aquí tenemos cura y diseñadora".