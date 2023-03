"Estoy muy ilusionado, ya estando aquí yo creo que soy un ganador, aunque no entre", fueron las palabras de Fray Marcos en la última fase del casting, antes de presentar su plato a los jueces. Natural de Venezuela y con nacionalidad también colombiana, es sacerdote, periodista, locutor... Su objetivo, como el de sus compañeros, es ganar el concurso, ¿para qué querría hacerlo Fray Marcos? "Me dedicaría a fusionar la predicación con la cocina", explicaba él mismo en el primer programa para convencer a Samantha, Jordi y Pepe de que se merecía una plaza en el talent culinario. No consiguió el "sí" de Jordi Cruz, pero los otros dos le servieron para entrar a MasterChef.

Por ahora no le está yendo nada mal en el concurso. En el segundo programa se presenta con el hábito puesto, algo que llama la atención de los jueces. "Soy incapaz de mentirte así vestido, por mucho que luego me confiese", reconoce Pepe Rodríguez. Se trata del hábito de los frailes dominicos, la orden religiosa de la Iglesia Católica fundada por santo Domingo de Guzmán a la que pertenece el aspirante. Su misión es la predicación de la Buena Nueva, que brota de una vida de contemplación, estudio y comunidad.