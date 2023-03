¡Sorprendente look! Fray Marcos luce hábito en MasterChef 11

Fray Marcos cada vez está más cómodo en MasterChef 11. Ha encajado bien con sus compañeros y se siente como en casa. Tanto es así que en la primera prueba del segundo programa, vistió el hábito de los frailes dominicos. Y ese detalle no pasó desapercibido para los jueces. "Ahora sí. Le confieso que, vestido así, soy incapaz de mentirle", le dijo Pepe Rodríguez.

Y aprovechando el atuendo y la ocasión, Fray Marcos atendió la petición de los jueces y bendijo el concurso: "Que Dios todopoderoso, que nos ha visto con misericordia les bendiga a ustedes los jueces, a nosotros como participantes y bendiga la alegría y la familiaridad que puede salir de aquí. Yo sé que va a dar mucho fruto. Amén". Por cosas como esta, sus compañeros viven mucho más tranquilos. Según Alex, "Fray Marcos es una gran persona y está bien tener un cura en la casa para confesar los pecadillos".

Pepe, con el traje típico de Toledo

Como buen toledano, la primera prueba de exteriores de MasterChef 11 fue muy especial para nuestro Pepe Rodríguez. Con la imponente catedral de Toledo a sus espaldas, el chef de Illescas apareció con el atuendo típico de la localidad toledana de Lagartera. Pero parece que no le gustó a todo el mundo. Luca no se mordió la lengua y opinó del look de Pepe: "Ese estilismo...esos colores. No le pega nada. Parece un poco cutre". Eso sí, a pesar de la opinión de Luca, Pepe lució orgulloso y presumió de tradiciones y cultura toledana.