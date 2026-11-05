Wall Street se desploma: las tecnológicas llevan al Nasdaq a su peor sesión del año tras el fracaso electoral de Trump

Jornada de turbulencias en la renta variable estadounidense. La euforia post electoral que vivieron los inversores en la jornada del miércoles con la victoria aplastante de los demócratas en las elecciones legislativas estadounidenses, deja ahora un panorama marcado por las dudas, la incertidumbre y el miedo que provocan un escenario de ventas masivas.

El color rojo ha teñido a Wall Street desde la apertura de este jueves con un sector tecnológico que es el que lidera las correcciones. El índice Nasdaq Composite ha sufrido este jueves su peor cierre del año y ha registrado además su mayor caída diaria en 18 meses tras desplomarse un 5,52% en la sesión de hoy. El S&P 500 ha terminado la sesión con una corrección del 4,6%, mientras que el Dow Jones de industriales, el menos expuesto a la tecnología, ha acabado el día con un 3,44% de caída.

¿El motivo? Las compañías vinculadas de una u otra forma al sector de la inteligencia artificial caen con fuerza. Los inversores temen que la victoria demócrata conduzca a regulaciones más estrictas sobre el consumo de electricidad y agua de los centros de datos, así como mayores trabas a los proyectos de infraestructura vinculados a esta tecnología.

A ese escenario que se ha abierto tras la derrota electoral del partido de Donald Trump, se suma otro elemento que ya lleva presente más tiempo en Wall Street pero que, quizá, ha ganado más peso en las últimas horas. Y es que persisten los interrogantes en el mercado sobre si las ingentes inversiones multimillonarias de las grandes tecnológicas en inteligencia artificial van a generar los beneficios esperados a la velocidad que exigen los inversores.

Los fabricantes de chips sufren caídas de doble dígito

Ante este panorama, el sector de los semiconductores se hunde. La mayor caída del día se la anotan Advanced Micro Devices (AMD) y Micron Technology, con desplomes que rondan el 17% en ambos casos.

También las compañías de almacenamiento sufren ante la posibilidad de que un freno regulatorio en la construcción de nuevos centros de datos colapse los pedidos de discos duros y memorias flash. SanDisk lidera las caídas de este subsector con un desplome del 20% y Western Digital cae más de un 17% arrastrada por el pánico de sobreoferta.

Si miramos a los gigantes tecnológicos de gran capitalización, la compañía que más sufre es Nvidia, precisamente la más capitalizada del mundo, ha resigrado desplome superior al 9% al cierre de este jueves que se suma a una caída cercana al 4% este miércoles. Esta corrección en cadena ha supuesto una evaporación de más de 400.000 millones de dólares en capitalización bursátil en apenas dos días. Con este movimiento, Nvidia ha borrado la totalidad de las ganancias que había acumulado a lo largo del año 2026, devolviendo su cotización a niveles de finales de diciembre del año pasado.

Más allá de estas abultadas caídas, ninguna tecnológica escapa a los números rojos. Así, Microsoft ha despedido la sesión con una caída del 3,6%, IBM con una corrección del 2,8%, Amazon con una caída superior al 2% y Apple ha despedido la sesión cediendo un 1,5%.

En total, las llamadas 'siete magníficas', las empresas de tecnología más grandes de Estados Unidos, han perdido este jueves conjuntamente más de un billón de dólares en la peor jornada registrada en Wall Street desde abril de 2025.

Trump echa la culpa de la caída a los "demócratas tontos"

El propio Trump ha reaccionado a este descalabro de la bolsa en su cuenta de Truth Social, donde ha exclamado que "¡es muy triste ver esto!".

El mandatario alega que "costó muchísimo esfuerzo alcanzar un nivel (de valor en bolsa) nunca antes visto" y que, como consecuencia de la caída actual, ahora los planes de jubilación han disminuido.

"Recuerden: no fueron los republicanos, fueron los 'demócratas tontos' (Dumocrats). Pero no teman; pronto, de una forma u otra, seremos más grandes y más fuertes que nunca", ha señalado Trump.

El triunfo demócrata pasa factura a Elon Musk

Elon Musk, quien fuera asesor del Gobierno de Donald Trump, es quizá, después del presidente de Estados Unidos, quien más ha sufrido la derrota republicana en las 'midterms'. Al menos es lo que dicen las cuantiosas pérdidas que han sufrido sus empresas en las últimas 48 horas.

El multimillonario se convirtió en el mayor donante individual de la historia en un solo ciclo electoral tras invertir una cifra récord de entre 444 y 475 millones de dólares en las elecciones de medio mandato para apoyar a los republicanos sobre todo en Texas, donde había trasladado la sede de sus empresas al contar con menos requisitos regulatorios.

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El escenario político se ha puesto en su contra: los demócratas han tomado el control de ambas cámaras del Congreso, lo que expone directamente a las empresas de Musk a comisiones de investigación, un mayor control federal sobre sus contratos gubernamentales y una avalancha de citaciones judiciales.

La propia gobernadora electa de Texas, la demócrata Gina Hinojosa, ha declarado en una entrevista con la CNN que el estado debe detener sus acciones actuales en relación con los centros de datos hasta que se implementen medidas para proteger a los texanos. Además, ha añadido que Texas puede mantener una sólida relación de trabajo con Musk y sus empresas, pero siempre bajo las condiciones establecidas por su administración.

Por todo ello, solo en los últimos dos días, Tesla y SpaceX han perdido conjuntamente alrededor de 420.000 millones de euros y la fortuna personal de Musk ha adelgazado más de 33.000 millones de dólares.

Los títulos de Tesla han despedido la sesión con pérdidas cercanas al 11% y los de SpaceX con una corrección superior al 9%.