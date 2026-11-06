Resumen de la actualidad política del 6 de noviembre | Sánchez: "Hemos dado la cara y hemos asumido la responsabilidad política"

La Fiscalía Europea ha abierto una segunda investigación por supuesto fraude en los fondos UE destinados a la renovación y la mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicación de la línea Madrid-Sevilla. Además, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha asumido las tareas de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente, se ha comprometido, tras reunirse con las víctimas de Adamuz, a poner en marcha una serie de medidas, como la creación de una oficina para los damnificados de tragedias de este tipo.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha pedido a los partidos de la oposición que rechacen "injerencias externas" en la política española después de que el presidente argentino, Javier Milei, haya comparado el socialismo al fascismo en la Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid. "Todos los partidos tienen que pedir que no haya injerencias externas", ha asegurado en una entrevista en RTVE.

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