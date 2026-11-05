El PP niega las acusaciones de Koldo sobre el pago de un millón de euros para implicar a Sánchez

El PP ha negado tajantamente este jueves una supuesta oferta económica del abogado del partido Alberto Durán al exasesor ministerial Koldo García, actualmente en prisión condenado a 19 años y ocho meses por el caso mascarillas, a cambio de "declaraciones relevantes" del Gobierno de Pedro Sánchez y su entorno, unos hechos por los que el PSOE ha exigido explicaciones al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo.

La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha vinculado estas afirmaciones a que justo este miércoles la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está llevando a cabo el registro de la vivienda de Ábalos en Valencia, así como otros registros en Córdoba, Madrid y Sevilla, una operación relacionada con la apertura de una pieza separada secreta del caso Koldo en la Audiencia Nacional. Para Muñoz, "no es casualidad, sino causal que sea el mismo día en el que precisamente hay una operación judicial en marcha"

"Es causal que Koldo mande un audio en el que vuelve a verter acusaciones contra el PP. A mí esto me recuerda a cuando Koldo dijo que se había reunido con Miguel Tellado y Alberto Núñez Feijóo. La UCO demostró que las agendas no cuadraban y acreditó que Koldo hizo esas manifestaciones porque sabía que le habían pinchado el móvil. Está mintiendo", ha señalado Muñoz en declaraciones a los medios de comunicación en Elda (Alicante).

Koldo García reitera que el PP le ofreció un millón de euros

En declaraciones primero a la Cadena Ser y después al programa Mañaneros 360 de TVE, el que fuera asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, asegura que el abogado del PP Alberto Durán le planteó "una rebaja de la pena que supondría no entrar en la cárcel, sacar a la familia del proceso, pagar su defensa, así como el pago de un millón de euros a cambio de declaraciones relevantes del Gobierno", esto es, de Sánchez, su mujer, Begoña Gómez, y del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, "aún mintiendo".

"Me ofrecieron una cantidad de dinero por meterme con el presidente, la mujer del presidente, con Zapatero, con cualquier miembro del Gobierno... No accedí a esas barbaridades y al día siguiente me metieron en la cárcel. Las cosas no hay que hablarlas, hay que demostrarlas", ha declarado a TVE.

🔴 Presuntos pagos a Koldo. ▶️ Koldo sobre el abogado del PP: "Me planteó una rebaja de pena". "Pagar a mi defensa y la cantidad de un millón de euros". "El pago se efectuaría a través de Eduardo Inda". 🗣️Análisis @LuisArroyoM en #Mañaneros5N. https://t.co/mlm1wabPrv — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) November 5, 2026

No es la primera vez que Koldo García apunta al PP en este sentido. De hecho, en el juicio por el caso mascarillas, también lo planteó. En su turno a la última palabra, afirmó que el abogado del PP, que lideraba la acusación popular en el juicio le ofreció que colaborara "mintiendo y engañando a todos los españoles". "La verdad es que a mí me han ofrecido mentir y que a cambio no entraría en la cárcel. Se me ha ofrecido si metía a todo al Gobierno", indicó en aquel momento.

Pagos para "tirar de la manta"

Ahora, de nuevo, Koldo García vuelve a reiterar que pactó con el PP para que "tirase de la manta" e "ir contra el Gobierno", como había hecho el comisionista Víctor de Aldama, quien había alcanzado un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción durante la instrucción, y cuya condena, en el mismo juicio por el caso mascarillas, fue de solo cuatro años y medio de prisión por su colaboración con la Justicia.

En declaraciones a TVE, Koldo García asegura que puede demostrar sus acusaciones, aunque por el momento no ha presentado pruebas. "Así funciona el PP. Las cloacas y la mafia del PP nunca se han ido de las instituciones, siempre se han quedado ahí. Lo puedo demostrar, aunque lo están demostrando ellos solitos. Ya daré el remate final", ha advertido.

Varias fuentes jurídicas confirman a RTVE que el propio Durán les habló de esas reuniones con Koldo García, pero que se produjeron hace mucho tiempo, durante la fase de instrucción, y que se habrían llevado a cabo en la sede de Génova. Estas mismas fuentes señalan que finalmente no se llegó a un acuerdo porque el exasesor pedía mucho dinero.

Según la versión del exasesor, los pagos se realizarían a través del director del digital Okdiario, Eduardo Inda. " Es cierto los ofrecimientos que me hizo. Me ofrecieron el pago de mi defensa. Luego se llevó a cabo gracias a la entrevista a Inda a través de Okdiario", ha añadido.

Precisamente hace una semana la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, confirmó que el PSOE no pagó la defensa de su cliente, sino que fue la empresa editora del digital Okdiario la que la abonó a partir de junio de 2025. De hecho, la letrada presentó, a requerimiento del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, presentó las facturas y justificantes de la transferencias recibidas.

El PSOE y el Gobierno exigen explicaciones a Feijóo

Tanto desde el PSOE, como desde el Gobierno han mostrado su indignación ante estas informaciones y han exigido explicaciones al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La secretaria de Organización y portavoz del PSOE, Rebeca Torró, ha considerado de "enorme gravedad" el relato de Koldo García.

En un mensaje en la red social X, Torró ha señalado que si se confirma, "el PP habría intentado comprar el testimonio de un acusado para derribar a un Gobierno legítimo". En su opinión, se trataría de "pura guerra sucia de una gravedad extrema", y ha advertido de que "no todo vale". La portavoz socialista ha exigido explicaciones a Feijóo "ya". "Urgen las explicaciones", ha incidido.

Para el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, "si se certifica, se ha saltado el Estado de Derecho con tal de destruir a los socialistas y esto es absolutamente grave". Feijóo tiene que salir a decir algo sobre este asunto, porque él dijo que nosotros somos mala gente. No que no mire fuera. La mala gente está en su casa, la mala gente, Si esto es verdad es él y por lo tanto que salga a dar la cara", ha reclamado en declaraciones a TVE.

También el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido a Feijóo que responda "si el PP ha pagado un millón a Koldo para que acuse falsamente de delitos al PSOE y a Pedro Sánchez, o si ha pagado a otras personas". "Eso explicaría la cantidad de difamaciones, mentiras, infundios, que ha tenido que sufrir Sánchez", ha apuntado en declaraciones a los medios.