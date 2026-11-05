Las cuentas de Marc Márquez para ser campeón del mundo de MotoGP en el Gran Premio de Catar

Parecía mentira hace unos meses cuando Marc Márquez (Ducati) estaba separado por 102 puntos del liderato de MotoGP, pero este fin de semana el piloto español podría proclamarse campeón del mundo. Este sábado y domingo se disputa el Gran Premio de Catar en el Circuito de Losail, antepenúltima prueba del Mundial 2026.

El piloto de Cervera (Lleida) aventaja en 44 puntos al también español Jorge Martín y en 67 al compañero de este en Aprillia, Marco Bezzecchi. El italiano quedará, pase lo que pase, como el gran señalado de culminarse la remontada de Márquez, puesto que era el líder hace 161 días, tras su doblete en el GP de Italia. Esos 102 puntos de ventaja eran suyos.

Las cuentas para Márquez explicadas de manera más sencilla son salir de Catar con 30 puntos más que Martín y 8 más que Bezzecchi, en un fin de semana que con la carrera sprint del sábado por medio el ganador de ambas puede llevarse un botín de 37 puntos. Un hito que el catalán ha logrado hasta en cinco ocasiones desde Hungría, el inicio de su remontada.

Por ello, las opciones del vigente campeón pasan por terminar al menos quinto en la carrera del sábado. Todo lo que sea acabar por debajo de esa posición, aplazaría el desenlace del Mundial al siguiente Gran Premio de Portugal, penúltima prueba del campeonato antes del fin de fiesta en Cheste (Valencia).

No sería tan descabellado pensar en un 'alirón' este mismo domingo de no ser por las dudas que genera el estado de la mano de Jorge Martín. El madrileño, antecesor de Márquez en el palmarés del campeonato del mundo (2024), no pudo terminar la carrera de Malasia pese a ser declarado apto el jueves. Sigue renqueando de su fractura de muñeca.

Más fácil se antoja sacarle más de ocho puntos a Bezzecchi, aunque el italiano participe. La diferencia obliga al italiano prácticamente a quedar por delante de Márquez en las dos carreras para retrasar el desenlace.

El drama es para Aprillia. La marca de Noale (Italia) se consuela con el Mundial por equipos con su escudería oficial, donde cuenta con un importante colchón, y aspira a arrebatar a su gran rival Ducati el de constructores sumando los buenos resultados de sus motos 'satélite' (en este sólo cuenta el mejor resultado de cada marca), gracias al buen rendimiento del equipo Trackhouse con Raúl Fernández y el japonés Ai Ogura.

Así pues, la responsabilidad de salvar este primer 'match ball' para Márquez recae en Jorge Martín y todo pasa por la revisión médica de su muñeca. Son siete puntos para evitar el 'alirón' de su rival, pero se convierten en un mundo si quiere revertir a falta de tres grandes premios lo que parece una remontada increíble para el octavo Mundial de MotoGP del actual líder.