Sánchez niega vínculos con los detenidos por la UCO en el caso Koldo: "Ninguna de esas personas tiene nada que ver conmigo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado cualquier vinculación con las seis personas detenidas este jueves por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de una nueva causa del caso Koldo. "Ninguna de esas personas tiene nada que ver conmigo", ha asegurado en una rueda de prensa tras la celebración de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid.

"No he podido conocer los detalles de esta investigación. Parece que no es nada nuevo y que es un caso que lleva siendo investigado por parte de la justicia desde hace años", ha remarcado.

Fuentes de la investigación han confirmado la detención, entre otros, de Cristian Abel Corvillo Aguilar, cuya casa de Córdoba se ha registrado este jueves. Las mismas fuentes han señalado que en 2017 Corvillo actuó como chófer de Sánchez durante las primarias en las que ganó a Susana Díaz. Fuentes del PSOE matizan este dato, y aclaran que el detenido "no es ni ha sido conductor del presidente del Gobierno.

Fuentes del Gobierno insisten en que Sánchez no tiene ninguna relación con los detenidos. También apuntan a que lo sucedido este jueves "es una rutina judicial, un paso mas en un caso que tiene varios años". E insisten en que "respetan" el procedimiento judicial.

También desde el PSOE apuntan a que el presidente del Gobierno nada tiene que ver con los detenidos. "Sánchez no tiene ninguna relación con la persona detenida y de hecho ni se acordaba de él. Nunca ha sido su chófer; durante las primarias Sánchez no tenía chófer", inciden. "En el partido socialista muchos militantes realizan tareas voluntarias entre ellas las de transporte", argumentan.

Pide explicaciones a Feijóo por un presunto pago a Koldo para implicarle

El jefe del Ejecutivo ha aprovechado esta rueda de prensa para exigir también explicaciones al PP sobre el presunto pago a Koldo de un millón de euros para implicar a Sánchez o a su entorno. "Al igual que nos exigen explicaciones, creo que ante estas acusaciones tan graves que se están vertiendo sobre el PP, el señor Feijóo tendría que dar alguna explicación", ha dicho.

En este sentido, el PSOE estudiará acciones legales por estos audios. "Es delito en este país influir en el testimonio de alguien como sea, y con dinero, ni te cuento", apuntan fuentes del Gobierno. "Un partido político habría pagado a un acusado para que mienta contra el presidente y le acuse para derrocar al Gobierno", han insistido.

En los audios difundidos este jueves, Koldo García asegura que mantuvo dos reuniones con el abogado del PP, Alberto Durán, en mayo del 2025 y que este le planteó un acuerdo que incluía el pago de su defensa, una rebaja de la pena que le permitiría evitar la cárcel y que su familia quedara fuera del procedimiento judicial.

A cambio, según su versión, debía realizar declaraciones contra Sánchez, su esposa, Begoña Gómez, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y otras personas vinculadas al Gobierno de España, aunque fueran falsas.

La secretaria de Organización y portavoz del PSOE, Rebeca Torró, ha considerado de "enorme gravedad" el relato de Koldo García. En un mensaje en la red social X, Torró ha señalado que si se confirma, "el PP habría intentado comprar el testimonio de un acusado para derribar a un Gobierno legítimo".

Sánchez defiende "la responsabilidad política" de Puente

Sánchez también ha defendido tras la cumbre la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes por "responsabilidad política" y después de dar explicaciones tras el accidente ferroviario de Urda.

"Creo que lo relevante es que Puente ha estado desde el primer minuto con las víctimas del accidente, dando también la cara con total transparencia y abriendo una investigación de este terrible accidente", ha remarcado. El presidente de Gobierno, asimismo, ha dicho que "España no se puede permitir tener dos accidentes de esta magnitud" y que es algo que el Ministerio debe de revisar.

"Es algo que tenemos, lógicamente, que revisar y es en lo que está ahora mismo el Gobierno de España", ha indicado Sánchez. En este contexto, ha recordado que ahora será el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien se hará cargo de gestionar "esta importante cartera" hasta las elecciones generales del 29 de noviembre.