El Gobierno obliga a retirar 188.000 toneladas de aceite de oliva para frenar el desplome de precios en origen

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado este viernes una norma crucial para el sector oleícola. A través del Boletín Oficial del Estado (BOE), la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios ha emitido la resolución que obliga a las almazaras a retirar de forma temporal un 12 % del aceite de oliva producido durante la campaña 2026/2027.

La medida supone la inmovilización obligatoria de unas 188.000 toneladas de producto. Este volumen deberá permanecer guardado en las bodegas de los productores o en instalaciones ajenas hasta el 30 de septiembre de 2027.

El objetivo de la intervención pública es prevenir distorsiones en el mercado y garantizar la estabilidad de los precios en origen. De este modo, el Gobierno busca proteger la rentabilidad de los olivicultores y los intereses de los consumidores a largo plazo.

La resolución da cumplimiento al artículo 5 de la norma de comercialización de la campaña (Orden Ministerial APA/1145/2026, de 29 de octubre) y se ampara en el Reglamento europeo 1308/2013 sobre la Organización Común de Mercados. El mecanismo se activa ante situaciones de sobreproducción para regular la oferta disponible.

Claves de la inmovilización

En la práctica, cada almazara deberá retener el 12 % sobre su producción mensual acumulada de aceite de oliva. Los productores cuentan con plena libertad para seleccionar la categoría de aceite que prefieran inmovilizar, ya sea virgen extra, virgen o lampante. Asimismo, el almacenamiento podrá realizarse en depósitos propios o en bodegas de terceros.

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El calendario oficial fija que la retención comenzará a exigirse sobre la producción declarada a partir de noviembre de 2026. Por consiguiente, la producción inicial de octubre queda exenta de la obligación. Las almazaras deberán comunicar su producción mensual y las existencias finales a través del Sistema de Información de los Mercados Oleícolas (SIMO), según el Real Decreto 861/2018.

Para supervisar la norma, se creará un grupo técnico de seguimiento coordinado por el Ministerio. Este comité aprobará el plan de control, cuya ejecución directa recaerá en las autoridades autonómicas. Los operadores deberán disponer de toda la documentación acreditativa y facilitar inspecciones in situ cuando les sea requerida.

Cuarta mayor cosecha de la historia

La activación del mecanismo responde a un fuerte aumento de la oferta disponible en el mercado nacional. Los aforos autonómicos estiman una producción de 1.602.596 toneladas en la campaña 2026/2027, lo que supone un 23 % más que la anterior. Las temperaturas suaves y las lluvias primaverales favorecieron una floración excelente. Esta cosecha se sitúa como la cuarta mayor de la serie histórica registrada en España.

A este volumen cosechado se suman las existencias iniciales del enlace de campaña, situadas en 357.040 toneladas (+23,3 % respecto al año pasado), según datos del SIMO del 28 de octubre. De este modo, la disponibilidad total de aceite bordea los dos millones de toneladas.

Con estos datos se han cumplido los criterios técnicos fijados en la orden de comercialización. La suma del aforo proyectado y las existencias iniciales superó el 120 % de la producción media de las seis campañas anteriores, umbral que desencadena la inmovilización obligatoria.

Desplome de precios e importaciones

Detrás de la medida administrativa subyace una severa crisis económica en el campo. La elevada cosecha y el volumen acumulado hundieron las cotizaciones en origen, situando los precios por debajo de los costes de producción. Organizaciones agrarias como ASAJA, COAG y UPA llevaban semanas alertando de que el sector trabajaba a pérdidas.

Según datos de COAG, producir un kilo de aceite cuesta 4,70 euros en olivar tradicional y 5,30 euros en sierra, lo que representa un aumento de costes del 57 % desde 2020 por el alza del gasóleo y fertilizantes. Sin embargo, los precios cayeron a 3,30 euros por litro. Esta diferencia provocaba pérdidas de 1,40 euros por litro, abocando al 75 % del olivar español a números rojos.

A esta situación se unió la importación de 95.000 toneladas de aceite procedente de terceros países como Túnez (70.000 t) y Marruecos (19.000 t) bajo cupos libres de aranceles de la Unión Europea. El sector denunció que estas partidas saturaban el almacenamiento interno y acentuaban el desplome.

El descontento derivó en protestas y en una tractorada en Madrid el 28 de octubre. Frente a las críticas del sector cooperativo por la tardanza en actuar, el ministro Luis Planas defendió mantener la prudencia hasta conocer los datos oficiales a mediados de noviembre.

Revisión de la norma según el mercado

La inmovilización amparada en el artículo 167 bis del Reglamento comunitario busca congelar la oferta sobrante para estabilizar los precios en origen y recuperar la rentabilidad. Con la retención de 188.000 toneladas se pretende obligar a la industria a pagar cotizaciones más elevadas por el producto libre.

No obstante, la resolución contempla flexibilidad. El Ministerio podrá modificar la disposición a partir del 31 de diciembre de este año en función de la evolución de la producción real y de los precios. Para resolver dudas operativas entre almazaras y envasadores, el Gobierno ha publicado un documento explicativo en formato de preguntas frecuentes.