¿Inunda el aceite marroquí el mercado español? Explicamos cuánto importamos y de qué países

Circulan en redes sociales mensajes que señalan un crecimiento de la importación de aceite de oliva de Marruecos y difunden que el mercado nacional está "inundado" de este producto procedente del país vecino. En VerificaRTVE te presentamos las cifras oficiales y explicamos cómo han evolucionado las importaciones de aceite marroquí.

La compra de aceite a Marruecos crece un 712,6%, según la UE Un mensaje compartido más de 4.000 veces en X desde el 5 de julio difunde una foto de dos botellas de la marca Carbonell y, señalado con un círculo rojo, el aviso del origen Unión Europea y no Unión Europea del producto. "El aceite de oliva marroquí invade el mercado español: las importaciones se disparan casi un 10.000%. Boicotear la compra de aceite de oliva marroquí es un acto patriótico", dice el texto. Las estadísticas de comercio exterior de bienes del Ministerio de Economía incluyen las importaciones de países comunitarios y de fuera de la Unión que se registran en las aduanas españolas. Si tomamos las cifras de enero a abril, las importaciones de aceite ascienden este año a 89.723 toneladas, con Túnez (38.550 toneladas) a la cabeza de la lista de principales países de origen, seguido por Portugal (25.265 toneladas), Marruecos (10.384), Italia (8.161) y Egipto (4.268). En el siguiente cuadro puedes ver los datos, con un ascenso continuado en el caso de Túnez, que ha desbancado a Portugal del primer lugar y con Italia en tercer puesto hasta este año. En el caso de Marruecos, el ascenso de 2025 a 2026, en los cuatro primeros meses del año, es casi del 10.000%, al pasar de 103 toneladas a 10.385. El crecimiento es del 513% respecto al mismo periodo de 2024. La Comisión Europea publica un informe sobre el mercado del aceite en la Unión (página 11). El último publicado recoge datos de la campaña actual en marcha, de octubre de 2025 a marzo de 2026. Estas cifras recogen datos de toda la Unión, no sólo de España. El 81% de las importaciones proceden de Túnez (98.421 toneladas), mientras que las de Marruecos suponen el 8% (10.132 toneladas) y registran un aumento del 712,6% respecto a la campaña anterior (2024/2025). También han crecido un 122% las compras a Egipto (4.639 toneladas). La importación de aceite en España varía de un año a otro, como las exportaciones. El boletín sobre el mercado del aceite del Ministerio de Agricultura indica un incremento del 11% en lo que va de campaña respecto a la anterior (con datos hasta el 31 de mayo), y del 13% respecto a la media de las cuatro campañas anteriores (página 6). En el periodo 2024-2025, sin embargo, el volumen importado fue un 15% más bajo que el año anterior y un 4% menor que la media de las cuatro campañas anteriores (página 9). Aquí puedes consultar la evolución de importaciones y exportaciones de los últimos años. Otro dato que aporta contexto es el peso de las importaciones respecto a la producción nacional de aceite. Según los datos del Ministerio de Agricultura publicados el 7 de julio pasado, la campaña actual suma ya 1,298 millones de toneladas. Es decir, las casi 90.000 toneladas importadas de enero a abril equivalen al 6,9% por ciento de esta cantidad y las 10.000 toneladas compradas a Marruecos, el 0,8% de la producción española.