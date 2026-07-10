¿Inunda el aceite marroquí el mercado español? Explicamos cuánto importamos y de qué países
Circulan en redes sociales mensajes que señalan un crecimiento de la importación de aceite de oliva de Marruecos y difunden que el mercado nacional está "inundado" de este producto procedente del país vecino. En VerificaRTVE te presentamos las cifras oficiales y explicamos cómo han evolucionado las importaciones de aceite marroquí.
La compra de aceite a Marruecos crece un 712,6%, según la UE
Un mensaje compartido más de 4.000 veces en X desde el 5 de julio difunde una foto de dos botellas de la marca Carbonell y, señalado con un círculo rojo, el aviso del origen Unión Europea y no Unión Europea del producto. "El aceite de oliva marroquí invade el mercado español: las importaciones se disparan casi un 10.000%. Boicotear la compra de aceite de oliva marroquí es un acto patriótico", dice el texto.
Las estadísticas de comercio exterior de bienes del Ministerio de Economía incluyen las importaciones de países comunitarios y de fuera de la Unión que se registran en las aduanas españolas. Si tomamos las cifras de enero a abril, las importaciones de aceite ascienden este año a 89.723 toneladas, con Túnez (38.550 toneladas) a la cabeza de la lista de principales países de origen, seguido por Portugal (25.265 toneladas), Marruecos (10.384), Italia (8.161) y Egipto (4.268). En el siguiente cuadro puedes ver los datos, con un ascenso continuado en el caso de Túnez, que ha desbancado a Portugal del primer lugar y con Italia en tercer puesto hasta este año. En el caso de Marruecos, el ascenso de 2025 a 2026, en los cuatro primeros meses del año, es casi del 10.000%, al pasar de 103 toneladas a 10.385. El crecimiento es del 513% respecto al mismo periodo de 2024.
La Comisión Europea publica un informe sobre el mercado del aceite en la Unión (página 11). El último publicado recoge datos de la campaña actual en marcha, de octubre de 2025 a marzo de 2026. Estas cifras recogen datos de toda la Unión, no sólo de España. El 81% de las importaciones proceden de Túnez (98.421 toneladas), mientras que las de Marruecos suponen el 8% (10.132 toneladas) y registran un aumento del 712,6% respecto a la campaña anterior (2024/2025). También han crecido un 122% las compras a Egipto (4.639 toneladas).
La importación de aceite en España varía de un año a otro, como las exportaciones. El boletín sobre el mercado del aceite del Ministerio de Agricultura indica un incremento del 11% en lo que va de campaña respecto a la anterior (con datos hasta el 31 de mayo), y del 13% respecto a la media de las cuatro campañas anteriores (página 6). En el periodo 2024-2025, sin embargo, el volumen importado fue un 15% más bajo que el año anterior y un 4% menor que la media de las cuatro campañas anteriores (página 9). Aquí puedes consultar la evolución de importaciones y exportaciones de los últimos años.
Otro dato que aporta contexto es el peso de las importaciones respecto a la producción nacional de aceite. Según los datos del Ministerio de Agricultura publicados el 7 de julio pasado, la campaña actual suma ya 1,298 millones de toneladas. Es decir, las casi 90.000 toneladas importadas de enero a abril equivalen al 6,9% por ciento de esta cantidad y las 10.000 toneladas compradas a Marruecos, el 0,8% de la producción española.
Marruecos produce unas 140.000 toneladas de media y consume la mayoría
Marruecos tiene una producción media de 140.000 toneladas de aceite, según los datos de Moroccan Olive Oil, que aglutina al sector del país. Juan Vilar, analista oleícola internacional y profesor de la Universidad de Jaén, explica a VerificaRTVE que la producción del país oscila entre las 110.000 y las 170.000 toneladas y que Marruecos "no es un país netamente exportador" porque "tiene un elevado consumo interno", que este experto cifra entre el 80% y el 85% del aceite que produce. "A veces compran aceite en España si viene una mala cosecha y no tienen producción propia. A nivel de consumo está en una posición buena, a nivel exportador su situación es testimonial", asegura.
Las relaciones comerciales agrícolas entre la UE y Marruecos se rigen por el acuerdo entre ambas partes que entró en vigor en 2000. En 2012, se eliminaron los aranceles por el acuerdo de medidas recíprocas de liberalización del comercio de productos agrícolas, que incluye el aceite de oliva (página 41). Según las cifras que publica la Comisión Europea, la UE exportó a Marruecos 36,7 billones de euros en total en 2025 e importó por valor de 25,5.
El aceite de oliva es un producto regulado por la Unión Europea que tiene que cumplir una amplia normativa sobre su comercialización. Puesto que en la Unión Europea se permite la mezcla de aceites de oliva virgen extra de distintos países comunitarios y también de terceros, debe quedar claramente señalado en la etiqueta. Existen además controles sobre cómo se cumplen tanto las normas de comercialización (Reglamento de Ejecución 2022/2105) como las del etiquetado, para asegurar que lo que lo que consumidor lee en la pegatina sobre cada botella de aceite se ajusta al contenido.
Carbonell asegura que no utiliza aceite marroquí
El mensaje en X señalado al inicio de este reportaje difunde que "el aceite marroquí invade el mercado español" y lo hace junto a una foto de dos botellas de la marca Carbonell. Otro mensaje en la misma red social comparte la misma foto y dice: "Quien en España compre un aceite marroquí por disfrazado que vaya, no tiene perdón".
En VerificaRTVE hemos consultado al grupo Deoleo, propietario entre otras de la marca de aceite Carbonell. Asegura que "Marruecos no es ni ha sido un país proveedor de materia prima para Deoleo en ninguna de sus marcas durante las últimas campañas, ni 2022/2023, ni 2023/2024 ni 2024/2025 ni en la actual 2025/2026". Asegura que en la actualidad, "el 100% del aceite de oliva que Carbonell comercializa en el mercado español proviene de almazaras ubicadas en España".
La empresa explica que las botellas de la imagen son de la campaña 2022/2023. Una búsqueda inversa de la imagen muestra que la fotografía se difunde al menos desde marzo de 2024, cuando se compartió junto a mensajes que aseguraban que Carbonell vendía aceite de Marruecos. La empresa lo negó entonces al ser consultada por VerificaRTVE. Deoleo explica que en esa campaña se redujo la disponibilidad de aceituna nacional debido a la sequía y compró "de forma puntual y limitada partidas de aceite de oliva virgen extra fresco procedentes de Chile y Argentina".
Este tipo de contenidos se difunden con el objetivo de extender el discurso de odio contra la población marroquí. En VerificaRTVE te hemos explicado por ejemplo que su selección de fútbol no ha borrado a las mujeres de esta foto del Mundial y que este mensaje del PSOE en X celebrando un gol de Marruecos es falso.