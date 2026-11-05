La multinacional del aceite de oliva Deoleo se queda en España al comprarla Acesur y Dcoop por 520 millones de euros

La multinacional aceitera Deoleo -propietario de marcas como Koipe o Carbonell- regresa a manos españolas tras aceptar la oferta de compra presentada por Acesur y Dcoop por 520 millones de euros. La operación supone el regreso a manos españolas de una de los grandes grupos históricos del aceite de oliva. Aunque Deoleo mantenía su sede y sus principales raíces industriales en España, llevaba más de una década bajo el control de fondos de inversión extranjeros Alchemy y CVC, con sede en Reino Unido y Jersey, respectivamente.

Con fábricas en España e Italia, Deoleo es la principal compañía de aceite de oliva a nivel mundial, está presente en 70 países y cuenta con 27 marcas de aceite, aceitunas, salsas y vinagres, entre ellas Bertolli, Carapelli, Carbonell, Hojiblanca y Koipe.

Finalmente ha sido descartada la oferta presentada por la italiana Coricelli a través de su «holding» con sede en Sevilla Farmers Elite Global, que en última instancia se había aliado con la española Migasa. Según el grupo, la ha seleccionado por "el precio ofrecido" y "el menor riesgo de ejecución (...) al estar la oferta totalmente financiada. También, por tener "un número limitado de condiciones suspensivas", en referencia a los requisitos que han de cumplirse para cerrar el trato. Por último, en el documento enviado a Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se refiere "al calendario previsto hasta la firma y el cierre".

Pugna con el grupo italiano Coricelli

A finales del pasado agosto, el grupo italiano Coricelli elevó la oferta por Deoleo hasta los 500 millones de euros. Superaba así la de Dcoop de 460 millones y la de Acesur, que pujaban por libre hasta ese momento. Coricelli, con fuerte implantación en el mercado internacional y presencia creciente en España, buscaba reforzar su posición global en un momento de consolidación de un sector necesitado de grupos fuertes para abrirse paso en mercados como el estadounidense.

Tras la maniobra del grupo italiano, Dcoop y Acesur decidieron unir sus fuerzas y elevaron el precio hasta los 520 millones de euros.

El conglomerado Deoleo comercializa marcas como Carbonell, Bertolli -uno de los aceites más consumidos en Estados Unidos-, Carapelli, Koipe y Maestros de Hojiblanca, entre otras. Por su parte, Acesur posee Coosur y La Española, mientras que Dcoop vende aceite con su propia etiqueta y es copropietaria de Pompeian en Estados Unidos.

Los detalles del acuerdo

El contrato de compraventa suscrito contempla que Aceites del Sur (Acesur) y Dcoop se hagan con el 91,99% del capital social de Deoleo Holding, filial a través de la que opera el grupo. Esta participación incluye la totalidad del paquete accionarial de Deoleo S.A., el 50,99% del capital. Además, según ha noticiado el conglomerado a la CNMV, se prevé que los socios minoritarios de Deoleo Holding se adhieran a este contrato de compraventa como vendedores. Por lo tanto, el objetivo es la transmisión del 100% del capital social.

El cierre de esa operación, según Deoleo, está sujeto al cumplimiento de autorizaciones regulatorias y de competencia de España y Estados Unidos así como a las de inversión extranjera directa en Italia. Se estima que este proceso durará entre seis y ocho meses. Para que el pacto prospere, se requiere la aprobación de la junta de accionistas de Deoleo.

Otra de las condiciones es que el grupo japonés Mizkan -propietario de la marca Bertolli, líder en Estados Unidos- no notifique en los próximos dos meses su intención de resolver alguno de "los contratos de licencia" con la marca.

La firma estadounidense William Blair ha asesorado a Deoleo, Alchemy y VCV en este proceso de fusión. El presidente de Deoleo, Ignacio Silva, ha asegurado que "la alianza con Acesur y Dcoop refuerza de manera decisiva el liderazgo de Deoleo en toda la cadena de valor del aceite de oliva y aporta certidumbre operativa a los productores y al sector en general". Deoleo tiene sede fiscal en Alcolea (Córdoba).