El técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha asegurado en la previa del Slovan de Bratislava - Real Betis de Champions League que lo ocurrido en el derbi está olvidado: "Los partidos duran 24 horas para disfrutarlos o estar amargados con lo que sucede. Estamos centrados ahora solo en los tres puntos que nos jugamos para la Champions".

Y es que el empate ante el Sevilla (2-2), con un gol encajado en el minuto 90, dejó un sabor amargo en el conjunto verdiblanco. Sin embargo, Pellegrini ha insistido en que el equipo debe centrarse ya en su siguiente compromiso, en el que puede dejar prácticamente asegurada su clasificación para la siguiente ronda de la máxima competición continental

Además, ha querido poner en valor el buen momento deportivo que atraviesa su equipo. "Para mí es uno de los índices de crecimiento que tiene el Betis que empatar de visitante sea malo en estos momentos", ha declarado el técnico chileno, que ha añadido: "Ojalá siguiéramos con todos esos defectos y siguiéramos con nueve puntos de doce en la Champions, cuartos en la Liga con 27 puntos y clasificados en la Copa del Rey".

Pellegrini respalda a Álvaro Valles

Uno de los nombres propios de la comparecencia ha sido Álvaro Valles, señalado por su error en el tanto del empate sevillista. El entrenador bético ha querido restarle dramatismo a la acción y ha mostrado su confianza en el guardameta.

"El puesto de portero es el más complicado porque nadie lo salva. Si un defensa comete un error, el portero lo puede salvar; si los centrocampistas cometen un error, los salvan los defensas", ha explicado Pellegrini. El chileno ha recordado también las buenas actuaciones que ha firmado Valles desde su llegada al equipo y ha enmarcado el fallo en la normalidad del fútbol: "Ha tenido también muy buenos partidos con nosotros. Le tocó desgraciadamente en el derbi cometer ese error".

El técnico ha aprovechado para recordar que la exigencia debe mantenerse durante toda la temporada y que el equipo no puede quedarse anclado ni en los errores ni en los aciertos. "La ambición tiene que seguir estando en las tres competiciones y llegar lo más arriba posible", ha subrayado.

El Betis visita al Slovan de Bratislava con la posibilidad de dar un paso prácticamente definitivo hacia la clasificación entre los 24 mejores de la Champions. Pellegrini ha reconocido la importancia de sumar los tres puntos, aunque ha advertido de que no deben confiarse por los resultados del conjunto eslovaco, que ha perdido sus cuatro partidos anteriores en la competición y es colista.

Pellegrini no descarta rotaciones

El calendario y la presencia del Betis en tres competiciones vuelven a abrir la puerta a las rotaciones. Pellegrini ha defendido la profundidad de su plantilla y ha destacado que el compromiso de todos sus jugadores le permite introducir cambios sin perder competitividad. "Todos los jugadores que están en la lista de citados para mañana tienen posibilidades de jugar”

Además, ha confirmado que Anthony está recuperado del golpe que sufrió en el derbi y que está disponible para el encuentro: "Está bien y ya está en condiciones de jugar, por eso está en la lista de citados". Pellegrini ha valorado también su actuación ante el Sevilla, donde marcó un gol y tuvo una ocasión para firmar el segundo.

Por su parte, Facundo Bernal, que acompañó al técnico en la rueda de prensa, ha reconocido que disputar la Champions con el Betis supone un orgullo y que su adaptación al fútbol europeo está siendo un proceso de aprendizaje: "Es una de las competiciones más grandes y es un orgullo para mí representar este escudo".

El Betis afronta así una nueva cita europea con la intención de dejar atrás el empate del derbi y acercarse a su primer gran objetivo en la Champions: asegurar su presencia en la siguiente ronda.